هل انتهى زمن القراءة في الوطن العربي؟

في ظل الثورة الرقمية وانتشار الهواتف الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، تواجه عادة القراءة في الوطن العربي تحديا غير مسبوق؛ فلم تعد القراءة التي كانت يوما منارة الفكر وركيزة الثقافة حاضرة، كما كانت، بل انحسرت أمام الإغراءات الرقمية السريعة والمحتوى السطحي.

لكن السؤال الأهم: أَنتهى زمن القراءة فعلا، أم إننا أمام أزمة أعمق، مرتبطة بالبنية الثقافية والتربوية التي تشكل وعينا المجتمعي في المنطقة؟

القراءة بين التقنية والثقافة

لا يمكن إنكار دور التكنولوجيا في تغيير عاداتنا، فشاشات الهواتف أصبحت مصدر المعلومات والترفيه الأول؛ إذ تشير الدراسات إلى أن معدل قراءة الكتب في الوطن العربي لا يتجاوز 1 إلى 3 كتب سنويا للفرد، بينما المعدل العالمي يتجاوز 10 كتب سنويا، كما أن نسبة الأشخاص الذين يقرؤون بشكل منتظم لا تتعدى 6% إلى 8% من السكان.

وترتبط هذه الظاهرة بمعدل أمية يصل في بعض الدول العربية إلى أكثر من 20%، مما يؤثر سلبا على ثقافة القراءة.

من جهة أخرى، أكثر من 60% من المحتوى الإعلامي العربي يُستهلك عبر الفيديوهات ووسائل التواصل الاجتماعي، مقابل نسبة ضئيلة للمحتوى المكتوب كالكتب والمقالات.

ومع ذلك، لا تعود الأزمة فقط إلى التكنولوجيا، بل إلى غياب تشجيع القراءة منذ الصغر، وانعدام بيئة ثقافية محفزة، وكذلك المناهج التعليمية التي تميل إلى الحفظ والتلقين، فضلا عن ضعف المكتبات العامة، وقلة دعم دور النشر المحلية.. هذه كلها عوامل ساهمت في تراجع القراءة.

ما الذي نخسره فعلا؟

القراءة ليست استهلاك نصوص فقط، بل هي عملية بناء للفكر النقدي، وتعزيز للوعي، وتوسيع للمدارك. ضعفها يعني ضعفا في القدرة على التحليل والتفكير المستقل، مما يجعل المجتمعات العربية أكثر هشاشة أمام الخطابات المغلوطة، وما أكثرها!

في ظل غياب ثقافة القراءة، تبرز مخاطر عدة: ضعف الوعي السياسي، وتراجع الإبداع والابتكار، وتفشي الاستهلاك السطحي للمعلومة.

لم يمت زمن القراءة في الوطن العربي، لكنه في خطر.. العودة إلى القراءة ضرورة حضارية، إن لم نرعها اليوم فسنفقد الجيل القادم، ليس فقط كقراء، بل كمفكرين وقادة

كيف نعيد الحياة للقراءة؟

تحتاج الدول العربية إلى إستراتيجيات شاملة لإحياء ثقافة القراءة، منها:

تطوير المناهج التعليمية لتشجيع التفكير النقدي والتحليل بدلا من الحفظ فقط، وجعل القراءة جزءا أساسيا من العملية التعليمية.

إنشاء مكتبات عامة حديثة ومتاحة في المدن والقرى، مع برامج جذب للشباب والعائلات.

دعم دور النشر المحلية والمبادرات الثقافية؛ لتوفير كتب متنوعة بأسعار مناسبة، وتشجيع الإنتاج الثقافي المحلي.

الاستفادة من التكنولوجيا بتطوير تطبيقات وكتب إلكترونية تفاعلية تجذب الشباب، وتنظيم مسابقات وفعاليات قراءة عبر الإنترنت.

تحفيز المجتمع المدني والإعلام على نشر ثقافة القراءة من خلال حملات التوعية، واللقاءات مع كتّاب، وبرامج تلفزيونية وإذاعية مخصصة.

لم يمت زمن القراءة في الوطن العربي، لكنه في خطر.. العودة إلى القراءة ضرورة حضارية، إن لم نرعها اليوم فسنفقد الجيل القادم، ليس فقط كقراء، بل كمفكرين وقادة قادرين على صناعة مستقبل أفضل.