إسماعيل هنية: في ذكرى الرحيل

تأتي هذه الإطلالة على شخصية الشهيد إسماعيل هنية، لا كتعريف عادي بقائد سياسي، بل كتأمل في مسيرة رجل حمل على عاتقه هموم وطنه وشعبه في أصعب الظروف، وظل ثابتا في مواجهة التحديات الكبرى التي عصفت بفلسطين وقضيتها؛ ففي زمن يتسم بالاستهداف والتآمر، يبرز هنية كرمز للمقاومة والوحدة، وقائد صنع بصمته في سجل النضال الفلسطيني، متحديا الحصار والعدوان، محافظا على بوصلة القدس والتحرير رغم كل العواصف.

هذا المقال يستعرض محطات حياته، ومواقفه، وإرثه الذي شكل إحدى الدعائم الصلبة للمشروع الوطني الفلسطيني.

وُلد إسماعيل هنية من رحم المقاومة، من قلب مخيم الشاطئ للاجئين، ونشأ على خط النار وفي أحضان المأساة. قاد حركة حماس خلال عقدين زاخرين بالتعقيدات والتقاطعات والتحديات، ولم يحِد يوما عن منهجه الوطني الأصيل، منطلقا من فهم عميق لانتمائه الإسلامي، ومُرسِخا بصمته الراسخة على قواعد ثابتة لا تتبدل.

من معايشته في مختلف المراحل لمست فيه وجها دائم الابتسام، وسلوكا أخلاقيا رفيعا، وتواضعا جما، وحرصا على صلة الرحم. كان قارئا نهما، واسع الاطلاع، دؤوبا في متابعته السياسية، مميزا في قدرته على صياغة المواقف الوحدوية والإقناع، مدعوما بحفظه لكتاب الله، وتخصصه في اللغة العربية، وسرعة بديهته، وذكائه الاجتماعي، وذاكرته الدقيقة، فضلا عن هدوئه وشُوراه الواسعة، والتزامه بالسياسة العامة لحماس، حاملا مشروع مقاومة أصيلة ذات أفق سياسي.

لسنا بصدد التعريف به كقائد، فاسمه قد سُطر في سجل الخالدين بإذن الله ﴿ويتَخذ منكم شهداء﴾، وإنما نلقي إطلالة موجزة عليه كقائد أزمات في زمن الاستهداف والحصار، حين أُغلقت الأبواب، وتعاظمت المؤامرات، وتواصل العدوان، ومع كل ذلك ظل ثابتا على درب القدس، لم تضل بوصلة عينه، ولم تزغ خطاه عن المسار الإستراتيجي، بل بقي قائدا رساليا، يتطلع إلى الفنار وسط أمواج المحن.

وفيه حضرت سير من المؤسسين، وعلى رأسهم الشهيد أحمد ياسين، الذي كان أبو العبد غرسه وتلميذه النجيب. وها هو يُختم له بالشهادة في طهران، رغم بُعده عن ميادين القتال، في طهر يشبه مآلات الأنبياء.

في ظل قيادته، ارتقت حماس بفضل الله، ودماء الشهداء، وصمود الأسرى وثبات شعبنا، إلى قوة يُحسب لها حساب. غدت أمل الأحرار في الأمة والعالم، ورافعة مشروع التحرير، كالشجرة الباسقة تسر الزرّاع، ويغيظ بها أعداء الله ومن والاهم.

قاد الشهيد هنية حركة حماس، وترأس قائمة "الإصلاح والتغيير" التي فازت في انتخابات 2006، حاصدة 74 مقعدا، ليصبح أول رئيس وزراء من حماس، وأول رئيس وزراء من مخيم لاجئين ومن غزة.

قاد الحركة لدورتين، بعد أن كان قائدها في غزة في أحلك المراحل، فحمل الأمل المنعقد عليه وعلى أمثاله، وحاز ثقة شعبنا الباحث عن الخلاص في نفق الاحتلال الطويل، في زمن تفككت فيه مفاصل المؤسسات الفلسطينية، وغرقت فيه القضية في فصول التآمر والخذلان، فكان أبو العبد شعاع الأمل، ونموذج القيادة التي تليق بالقضية وتضحياتها.

والده من بلدة الجورة قرب عسقلان، وقد استقر في مخيم الشاطئ بعد نكبة 1948. وعندما بلغ والده الكِبر، رزقه الله بولد فأسماه إسماعيل، مستحضرا قول الله تعالى: ﴿الحمد لله الذي وهب لي على الكِبر إسماعيل﴾، فشب الفتى في كنف والده الشيخ عبدالسلام، وتربى على تلاوة القرآن الكريم والمديح النبوي.

ثم حظي برعاية إمام المسجد الغربي، الشيخ موسى غبن، الذي عينه خطيبا لمسجد الشاطئ وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. وهناك التحق بدعوة الشيخ أحمد ياسين في أوائل الثمانينيات، فكان من أوائل تلامذته والمقربين منه.

برَز في الجامعة الإسلامية قائدا طلابيا لافتا، وترأس مجلس طلبتها، كما وصفه الشيخ عبدالله نمر درويش بـ"الملسن"، لحضوره القوي.

ومع انطلاقة الانتفاضة الأولى، اعتُقل بعد 15 يوما، ثم أُعيد اعتقاله في 1988، ثم في حملة 1989 الكبرى، وقضى ثلاث سنوات في الأسر، غدا خلالها أميرا للقسم، مميزا بأدواره الثقافية والتنظيمية. كما كان من مبعدي مرج الزهور في 1992، فتعمقت تجربته القيادية هناك، لا سيما في لبنان ومخيمات الشتات.

كان تحرير الشيخ ياسين عام 1997 محطة فارقة في مسيرته، إذ لازم الشيخ مديرا لمكتبه، ووصف تلك المرحلة بأنها "الأثمن والأغلى" في حياته، حيث نضجت تجربته وترسخ حضوره السياسي.

ثم جاءت انتفاضة الأقصى 2000، فكان من رواد المقاومة رغم المطاردة ومحاولات الاغتيال المتكررة: مع الشيخ ياسين، أو عبر طرود مسمومة، أو على معبر رفح.

وبقي في وجدان الناس نموذجا للقائد المتواضع، محط إعجاب الجماهير، فحصل على لقب "أفضل حاكم مسلم" في استطلاع "إسلام أون لاين"، وكان الأكثر قبولا عربيا في استفتاء صحيفة القدس.

بعد رحيل الشيخ ياسين والرنتيسي، برز أبو العبد باعتباره القائد السياسي الأبرز لحماس، بفضل شعبيته الواسعة، وعلاقاته الوطنية المتينة، وحضوره الاجتماعي الدافئ، وقيادته المتوازنة خلال عقدين من التحولات.

قاد حركة حماس في واحدة من أعقد مراحلها، صامدا في غزة وهو يخوض معارك النزال المتتابعة في "الفرقان"، و"حجارة السجيل"، و"العصف المأكول"، وملحمة تحرير الأسرى في "وفاء الأحرار"، مقاوما التفكك في الضفة والقدس، وحافظ على حضور الداخل رغم تغول مشاريع التهويد.

لم يكن قائدا لغزة فقط، بل لفلسطين كلها، ساعيا لاستنهاض الشتات الفلسطيني، موحدا الأقاليم الثلاثة، محولا السجون إلى ساحات صمود لا تنكسر.

بنى مؤسسات متينة توفق بين جراح الداخل وقدرات الخارج، وارتقى بالحركة عبر البناء التنظيمي الحقيقي، داعيا إلى الاندماج والتكامل لا التنافس، نحو مشروع تحرري جامع، تظل فيه المقاومة الورقة الأقوى.

ولم يغفل عن النواة الصلبة للحركة، تلك التي تحمل روحها وعمقها الإيماني والتربوي. رأى أن تحصين هذه النواة هو الحصن الأخير، وأن تهذيبها قيميا وتجديد أدواتها ضرورة لبقاء حماس كطليعة مقاومة واعية. فبين فقه الميثاق ووثيقة السياسة، وبين صعود الشهداء وتراكم التجربة، تبقى حماس بحاجة لنواة صلبة تقود ولا تنكسر.

في زمن الانقسام وتعقيدات ما بعد أوسلو، مثّل أبو العبد حاملا لمشروع وطني جامع، حاول تجاوز إرث الشقاق بين فتح وحماس بمقاربة متوازنة، تجمع بين الثوابت والممكنات.

وعلى الرغم من الاعتقالات التي طالته، حافظ على علاقات داخلية مرنة، مجسدا خطابا وحدويا، داعيا إلى شراكة وطنية حقيقية، وبناء منظمة تحرير جديدة. كان صوته صوت العقل والمقاومة، لا يغرق في الشعارات، ولا يتنازل عن الثوابت، ممثلا قيادة توازن بين الواقعية والتحرير، وترتقي لتضحيات الشعب وآماله.

جسد الشهيد إسماعيل هنية نموذج القائد الوطني الثابت، الذي لم يتنازل عن الحلم رغم محاولات الاغتيال والتشويه، فبقيت قيادته لحركة حماس حصنا منيعا ومعبرا عن نبض شعبنا

أما خارجيا، فقد قاد أبو العبد حماس وسط الحصار الدولي والعداء الأميركي، فأسس شبكة علاقات واسعة مع الجاليات والمنظمات، واخترق الجبهات الدبلوماسية في العالم رغم "الفيتو" الغربي، عبر دبلوماسية ذكية تشبه الحفر في الصخر. ساعده في ذلك التحول الشعبي العالمي تجاه فلسطين، خاصة في ظل تقاعس السفارات الرسمية.

وأما إقليميا، فواجه بحكمة الحفاظ على البوصلة وصيانة الإرث موجةَ التطبيع والخذلان العربي، لكنه تمسك بخط المقاومة، مدركا أن الاشتباك السياسي لا يقل أهمية عن خنادق القتال.

واجهت حماس، بقيادته، أثمانا باهظة من التهجير والملاحقة والاعتقال، لكنها لم تساوم، وبقيت وفية لقضية الإنسان والأرض. وسيسجل التاريخ أن حماس، بقيادة أبو العبد، مثلت صمام الأمان وعمود الخيمة في زمن الارتباك السياسي والانهيار الأخلاقي.

ويبقى التحدي اليوم في تثبيت منهجية مدروسة للعلاقات الخارجية، تقوم على فهم عميق لمنظومة الحلفاء والخصوم، دون الانخراط في معارك لا تخدم فلسطين.

لقد جسد الشهيد إسماعيل هنية نموذج القائد الوطني الثابت، الذي لم يتنازل عن الحلم رغم محاولات الاغتيال والتشويه، فبقيت قيادته لحركة حماس حصنا منيعا ومعبرا عن نبض شعبنا. إن إرثه ومواقفه ستظل نبراسا لأجيال المقاومة، تؤكد أن الطريق نحو الحرية لا يُبنى إلا بالثبات والوعي والإيمان. وهكذا، تغدو حياته ملحمة مقاومة وكفاح، يكتبها التاريخ بحروف من نور.