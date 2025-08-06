عام الحزن بين الأمس واليوم

تقص علينا كتب السيرة قصة عام كان شديد الحزن على النبي- صلى الله عليه وسلم- عرف عبر التاريخ بـ"عام الحزن" تجرع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- مرارة الفقد وذاق طعم الألم، وذلك حين رُزئ بزوجته الوفية التي كانت سنده المتين، واليد التي تضمد جراحه وتخفف من آلامه وتشاركه هموم الدعوة، ولم يلبث طويلا حتى فقد عمه أبا طالب الذي كان درعه الحصين وسده المنيع أمام همجية قريش.

في عام حزننا المعاصر تفقد غزة المجاهدة الصابرة أعظم قادتها ورجالها المخلصين في وقت تقاسي فيه أشد مراحل العدوان، والحصار، والعجز والخذلان

تأملت ذلك العام الحزين في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- وحاولت استحضار روحه في عامنا المعاصر الذي شهد الكثير من الأحداث المؤلمة المشابهة فرأيت روابط عميقة، بينهما وتشابها لافتا، يؤكد أن سنن الله في الكون لا تتغير، وأن طريق الحق مليء بالتضحيات.

إن من أبر ما يميز هاذين العامين هو ألم الفقد المتمثل بفقد القادة والرموز في لحظات حرجة كانت الحاجة إليهم وإلى تضحياتهم ماسة.

ففي عام الحزن فقد النبي -صلى الله عليه وسلم- سنديه العظيمين: خديجة التي كانت تمثل السند العاطفي والروحي، وأبا طالب الذي كان يوفر الحماية الخارجية، وكان هذا الفقد في وقت عصيب بعد سنوات من الحصار والمقاطعة، وفي قمة اشتداد أذى قريش.

وفي عام حزننا المعاصر تفقد غزة المجاهدة الصابرة أعظم قادتها ورجالها المخلصين في وقت تقاسي فيه أشد مراحل العدوان، والحصار، والعجز والخذلان.

إن الأحداث العظيمة، وإن كانت مؤلمة، لا تمر دون أن تترك وراءها دروسا وعبرا خالدة، تنير دروب الأجيال، وتصقل النفوس، وتزيد الأمة بصيرة وقوة

فما أشبه الليلة بالبارحة!

إن الحزن في كلتا الحالتين لم يكن مجرد شعور عابر، بل كان محطة فارقة في مسيرة النضال، فكما أن الحزن النبوي لم يفت في عضد النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل زاده ثباتا ويقينا، كذلك لم يكسر الحزن عزيمة المقاومة على فقد قادتها بل زادها إصرارا على مواصلة الطريق.

إن الصبر والثبات يتجليان في كلا الموقفين، موقف النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر، وموقف أتباعه اليوم الذين يضربون أروع الأمثلة في الصمود والتضحيات رغم حجم الألم.

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إن عام الحزن قديما جاء بعد حصار الشِعب بيسير، وعام حزننا هذا اجتمع فيه الحصار والفقد على أهل غزة، مع فارق يسير هو أن صيحات أهل الشِعب المحاصرين قديما لامست نخوة أهل الجاهلية، في الوقت الذي لم تلامس صيحات أهل غزة نخوة المعتصم أو غيره.

لقد كان عام الحزن قديما مليئا بالتحديات، فكشف عن حجم المؤامرات التي كانت تحاك ضد الدعوة لكنه في الوقت نفسه مهد لمرحلة جديدة، تجلت في رحلته -صلى الله عليه وسلم- إلى الطائف، ثم إلى المدينة.

وكذلك عام الحزن الحالي سيكون بإذن الله بداية مرحلة حاسمة رغم الثمن الباهظ الذي تدفعه الأمة.

إن الأحداث العظيمة، وإن كانت مؤلمة، لا تمر دون أن تترك وراءها دروسا وعبرا خالدة، تنير دروب الأجيال، وتصقل النفوس، وتزيد الأمة بصيرة وقوة. وهذا ما ننشده في مسيرة الطوفان.

سيظل الأمل مشعا رغم الألم. فكما أن عام الحزن النبوي كان مقدمة لمرحلة جديدة من النصر والتمكين، فإن عام الحزن المعاصر، رغم قسوته، يحمل في طياته بذور الأمل في مستقبل أفضل

إن تاريخ أمتنا مليء بفصول الحزن التي تؤكد أن هذه الأمة ولادة، وأنها لا تموت بموت الرجال، بل تتجدد وتنهض من رماد الألم، لتواصل مسيرتها نحو النصر والتمكين.

إن عقد مقارنة بين "عام الحزن" النبوي و"عام الحزن" المعاصر، يظهر حقائق كونية، ومبادئ إيمانية، تؤكد أن مسيرة الحق لا تتوقف عند فقدان الأشخاص، مهما عظمت مكانتهم، ومهما كان تأثيرهم.

فالنبي -صلى الله عليه وسلم-، لم تتوقف دعوته بوفاة سنديه العظيمين. بل استمرت، وتوسعت، وانتشرت، وكذلك، القضية الفلسطينية، قضية الأمة المركزية، لن تتوقف باستشهاد القادة، مهما بلغ حجم التضحيات.

فإسماعيل هنية، الذي نستحضر اليوم ذكرى استشهاده وإخوانه من القادة والشهداء، هم مشاعل نور تضيء لشعوبنا الدروب نحو تحرير مقدساتها وأوطانها.

إننا اليوم، ونحن نستحضر روح "عام الحزن" النبوي، ونتجرع مرارة "عام الحزن" المعاصر، المتمثل في الحصار والتجويع وفقد القادة، مدعوون إلى الاقتداء بصبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وثباته، وإلى مواصلة الكفاح الأسمى. فإن النصر لا يأتي إلا بعد الصبر والتضحية، والفقد مهما كان مؤلما لا ينبغي أن يوقف مسيرة الأمة ولا أن يفت في عضدها.

سيظل الأمل مشعا رغم الألم. فكما أن عام الحزن النبوي كان مقدمة لمرحلة جديدة من النصر والتمكين، فإن عام الحزن المعاصر، رغم قسوته، يحمل في طياته بذور الأمل في مستقبل أفضل، مستقبل تتحقق فيه العدالة، وتنتصر فيه إرادة الشعوب على جلاديها، وتعود فيه الحقوق لأصحابها، إنه، بإذن الله، حزن يعقبه أمل، وفقد يتبعه نصر، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.