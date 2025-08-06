ضم الضفة الغربية: ماذا يعني ذلك حقا للفلسطينيين؟

مع تصاعد الحديث الإسرائيلي عن ضم الضفة الغربية، وتلميحات رسمية تمهد لقرارات مصيرية قريبة، يعود إلى الواجهة السؤال الجوهري: ما الذي يعنيه هذا الضم فعليا؟ ليس من منظور الخرائط والحدود فقط، بل من زاوية إنسانية وسياسية وقانونية تهدد حياة ملايين الفلسطينيين في قلب أرضهم.

الضم يعني أن تتعامل إسرائيل مع الضفة الغربية على أنها جزء من أراضيها السيادية، تنطبق عليها القوانين الإسرائيلية، لكن من دون الاعتراف بسكانها الفلسطينيين كمواطنين

ما المقصود بـ "الضم"؟

في أبسط تعريف، يعني الضم فرض السيادة الإسرائيلية رسميا على أراضٍ فلسطينية محتلة، وعلى رأسها الضفة الغربية، كما سبق أن فعلت إسرائيل في الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا. لكنه، في الحالة الفلسطينية، لا ينفصل عن إنهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية، وشطب حل الدولتين بالكامل.

الضم يعني أن تتعامل إسرائيل مع الضفة الغربية على أنها جزء من أراضيها السيادية، تنطبق عليها القوانين الإسرائيلية، لكن من دون الاعتراف بسكانها الفلسطينيين كمواطنين.

أي أن الفلسطينيين سيصبحون سكانا بلا حقوق: لا يحق لهم التصويت، ولا الترشح، ولا حتى التحرك بحرية من مدينة إلى أخرى من دون تصاريح أمنية من جيش الاحتلال.

مواطنون بلا دولة.. بلا هوية

في حال تم الضم بشكل فعلي، فإن التنسيق الأمني سينهار، والسلطة الفلسطينية تفقد عمليا صلاحيتها، بينما يخضع أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة لحكم مباشر من "المنسق الإسرائيلي" أو ما يُعرف باسم "الإدارة المدنية"، أي حكم عسكري متجدد يذكر بأيام الاحتلال الأولى عام 1967.

ويعتقد بعض الفلسطينيين أن الضم قد يفتح باب "الحصول على الجنسية الإسرائيلية"، أو على الأقل الإقامة الدائمة كما حدث مع سكان القدس، لكن هذا تصور وهمي.

فالجنسية تعني الحق بالتصويت للكنيست، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدا ديمغرافيا وسياسيا لفكرة "الدولة اليهودية". أي أن منح الجنسية لـ3 ملايين فلسطيني يعني ظهور نواب عرب أقوياء، وربما وزراء، وهذا ما تعتبره المؤسسة الإسرائيلية كابوسا إستراتيجيا.

إذا استُبعدت الجنسية والإقامة، يبقى خيار واحد: الحكم العسكري الكامل. وهذا يعني خضوع الفلسطينيين مجددا لسلطة عسكرية تمارس سلطتها بلا رقابة، ولا محاكم مدنية، ولا قوانين عادلة

أما خيار الإقامة، فهو أيضا غير وارد، لأن منح إقامة دائمة بهذا العدد الضخم يميع التركيبة السكانية ويقود إلى شكل جديد من التهجير غير المباشر، عبر التضييق والحصار لتشجيع "الهجرة الطوعية"، كما حدث جزئيا في القدس بعد الضم.

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حكم عسكري.. عودة إلى الوراء

إذا استُبعدت الجنسية والإقامة، يبقى خيار واحد: الحكم العسكري الكامل. وهذا يعني خضوع الفلسطينيين مجددا لسلطة عسكرية تمارس سلطتها دون رقابة، ولا محاكم مدنية، ولا قوانين عادلة، وهو نفس النموذج الذي عاشه الفلسطينيون في الضفة الغربية بين عامي 1967 و1993، حيث يُعتقل المواطن بلا تهمة، ويُهدم البيت بلا محاكمة، ويُحاصر المجتمع بلا حقوق.

كل الخيارات مُرّة

في كل سيناريوهات الضم، فإن الخاسر الأول والأخير هو الإنسان الفلسطيني. سواء بُني المشروع على حلم السيطرة الكاملة، أو على أسطورة "التحسين الاقتصادي"، فإن النتيجة واحدة: نظام عنصري تتآكل فيه الكرامة والهوية والحق السياسي.

اليوم، يبدو أن الضم ليس مجرد احتمال، بل مشروع يتم الدفع به بصمت، في ظل انشغال العالم بأزمات أخرى. ومع كل يوم يمضي، تُختبر قدرة الفلسطيني على التمسك بأرضه، في ظل واقع يضيق عليه الخناق ويضعه أمام خيارات كلها أحلاها مُرّ.