التجويع من سجون إسرائيل الضيقة إلى سجن غزة المحاصرة

من أشد أنواع التعذيب التي يحترفها الاحتلال الإسرائيلي ضمن محاولاته لسحق آدمية الأسرى الفلسطينيين خاصة أسرى قطاع غزة كانت سياسة التجويع، فخلال 388 يوما قضيتها متنقلا بين 4 سجون إسرائيلية: سدي تيمان، عوفر، النقب، عناتوت، كانت إدارة هذه السجون تحرص على إبقاء الأسرى في حالة إنهاك تامة لا يقوَون خلالها على تسيير أنفسهم، فأصبحت أجسادهم هياكل عظمية، وعيونهم غائرة من شدة الجوع.

أشد أنواع التعذيب

وأثناء مكوثي في سجون الاحتلال منذ بداية اعتقالي في 25 يناير/ كانون الثاني 2024، كنت لا أقدر على الوقوف من شدة الجوع، وأذهب إلى الحمام لإفراغ فضلات جسمي مرة واحدة في الأسبوع، وفي بعض الأحيان لم أذهب لدورة المياه خلال مدة 16 يوما، إلا للتبول.

كان الطعام غير كافٍ لتلبية احتياجات الأجساد المنهكة، وكانت جودته سيئة للغاية، فلا يقدم لنا يوميا من الخبز إلا ما قدره نحو 150 غراما ران عليها العفن، مع قليل من المربى أو اللبن أو التونة، ومعها قطعة خضار صغيرة جدا وذابلة، وطبعا رائحتها الفاسدة كانت تزكم أنوفنا.

وفي أحيان كثيرة يضع جنود الاحتلال أرجلهم في الطعام ويسكبون القاذورات فوقه، في محاولة للتلذذ بتعذيبنا نفسيا.

في المقابل، كان حراس السجن يقيمون حفلات شواء شبه يومية قرب مراكز الاعتقال وداخل السجون، ويتناولون ما لذ وطاب من أصناف الطعام والشراب أمامنا، في حين كنا نتضور جوعا.

بعد مدة عام وشهر قضيتها في سجون الاحتلال، ولم أشعر بالشبع يوما واحدا منها، أُفرج عني في 15 فبراير/ شباط 2025، ضمن صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

كانت عودتي محملة بالأمل والشوق للم شمل عائلتي، وتعويضهم عن غيابي القسري والأيام المريرة التي عاشوها في ظل الحرب؛ وتعويض ما فقده جسدي من وزنه أثناء فترة السجن (26 كيلوغراما) لكن صدمتي كانت قاسية؛ فلم أكن أعلم أبدا أنني سأعيش معاناة الجوع مرة ثانية.

ننام وبطوننا خاوية؛ وقرقرتها أعلى من أزيز رصاص وقذائف الاحتلال الإسرائيلي التي تدوي في كل لحظة بين أزقة المخيم الضيقة، لتؤكد صدقية مثل أجدادنا الشهير بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الجوع

مأساة جديدة

ظننت أنني سأخرج إلى غزة وأتناول من أصناف الطعام ما لذ وطاب وحرمت منه -كما آلاف الأسرى- في السجن، لكني خرجت إلى جحيم مختلف؛ ففي السجن كنت أعيش معاناة الجوع في زنزانتي وحدي، أما الآن، فمعاناتي تتضاعف وأنا أرى عائلتي وأبناء شعبي يتلوون أمامي من شدة الجوع الذي نهش أجسادهم التي أصبحت هزيلة ووجوههم التي أصبحت شاحبة.

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يومي يبدأ بصباح قاسٍ، حيث أستيقظ على صرخات طفلي سند ذي الأربع سنوات، وهو يصيح ببراءة الأطفال: "بابا.. أريد موزا، بابا.. أريد دجاجا، بابا.. متى ستشتري لي شوكولاتة؟".

أحاول أن أبتسم له، أن أخبره هو وشقيقتيه شام (8 سنوات) ولانا (6 سنوات) أن كل شيء سيكون على ما يرام، وسأعمل جاهدا على توفير هذه الأطعمة لهم، بينما قلبي يتمزق من العجز ما يدفعني لإدارة وجهي عنهم بخفة في محاولة لإخفاء دموعي.

بعدها، أبدأ رحلة صباحية تستمر لساعتين لجلب 40 لترا من المياه فقط -في بعض الأيام أعود بخفي حنين-، للشرب والاستخدام المنزلي لعائلة مكونة من خمسة أفراد.

بعد ذلك، تبدأ رحلة البحث عن قوت أطفالي، أتوجه إلى السوق، أبقى هائما على وجهي أتلفت هنا وهناك، كما يترقب الأسد فريسته، علّي أظفر بلقيمات أو حفنة من الطحين أسد بها جوع عائلتي.

في كثير من الأحيان أعود بعد رحلة بحث طويلة عن الطعام خالي الوفاض. نعم أمتلك المال لكن لا أجد ما أشتريه، وقتها أتردد كثيرا قبل الدخول إلى خيمتي، فأنا لا أحمل في يدي ما وعدت أطفالي بجلبه لهم كي أسد به جوعهم وجوع جدتهم التي أصبحت طريحة الفراش من سوء التغذية.

وقتها أشعر بالدنيا تدور بي من شدة الجوع مع صعوبة في التركيز والتذكر، وتعكر بالمزاج، يصاحبه الانفعال لأتفه الأسباب.

لكن إذا ضحك لي الحظ وظفرت بقليل من الطعام أعود إليهم وقد خفت روحي من شدة الفرح حتى أكاد أطير.. فرحة أولادي بما جلبته لهم ليست كأي فرحة، فضحكاتهم تتعالى وطلبهم الوحيد أن نشارك الجيران بما ظفرت به، فطفلتهم أخبرت ابنتي شام أنها لم تأكل منذ أيام، فأبوها أصيب برصاص الاحتلال، بينما كان يجلب لهم بعض فتات الطعام من مصايد الموت، أو ما تسمى بمراكز المساعدات الأميركية.

يوقظ صوت الجوع أطفالنا في العتمة الحالكة بعد أن ظنت أمهاتهم أنهم خلدوا إلى نوم عميق بعدما عللنهم ببعض المياه والملح

معاناة مضاعفة

أربعة أشهر لم نذق فيها طعم اللحم ولا البيض ولا الفواكه ولا الحلويات ولا الخضراوات ولا المعجنات ولا المكسرات، طعامنا فقط هو البقوليات: عدس، فاصوليا، حمص، وأرز وبرغل، وأسعارها طبعا فلكية، أربعة أشهر لم نشرب الشاي ولا الحليب، ولا أيا من المشروبات سوى الماء.

وإن توفرت بعض الأصناف، فهي محدودة للغاية، ولا يقدر على شرائها معظم الغزيين الذين أنهكتهم حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ ما يقرب العامين، وقبلها الحصار المستمر عليهم منذ 2007.

ننام بطوننا خاوية

ننام وبطوننا خاوية منذ أيام؛ وقرقرتها أعلى من أزيز رصاص وقذائف الاحتلال الإسرائيلي التي تدوي في كل لحظة بين أزقة المخيم الضيقة، لتؤكد صدقية مثل أجدادنا الشهير بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الجوع.

يوقظ صوت الجوع أطفالنا في العتمة الحالكة بعد أن ظنت أمهاتهم أنهم خلدوا إلى نوم عميق بعدما عللنهم ببعض المياه والملح وروين لهم قصة المرأة الشهيرة التي وضعت الماء والحصى في قدر على النار لتعلل أطفالها، وتقول لهم "إن غابت عنا عين عمر، فلن تغيب عنا عين الله"، تعبيرا عن ثقتها برحمة الله وعدالته.

عشت حرب التجويع مرتين.. في كل مرة كان الجوع فيهما سلاحا فتاكا استخدمه أعتى احتلال عرفه التاريخ في محاولة يائسة منه لإخضاع شعب ينشد حريته

ننام ونحن لا نخشى الموت ولا الصواريخ ولا القنابل ولا الرصاص.. كل ما نخشاه أن يوقظنا أطفالنا في منتصف الليل ويطلبون الطعام.

ننام ونحن نفكر في الروتين الصباحي الذي أصبح نسخة كربونية توقف عندها الزمن منذ 4 أشهر.

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ننام وفي عقولنا أسئلة من قبيل، من أين سنوفر الماء؟، كيف سنتمكن من توفير طعام الغد؟، كيف سنرد على إجابات أطفالنا اليومية بشأن الطعام؟ وبعدها تغطّ عيوننا بنوم عميق نعدّه الحل السحري لنسيان ما نحن فيه.

أثناء كتابتي تجربتي مع الجوع، قرأت خبرا على وسائل الإعلام الإسرائيلية، مفاده أن جنود الاحتلال يقيمون حفلات شواء منتظمة في المناطق الحدودية لغزة على وقع المجاعة في القطاع بهدف تعذيب الغزيين الجوعى نفسيا، حينها تذكرت حفلات الشواء التي كان السجانون يقيمونها بالقرب من مراكز اعتقالنا في محاولة لتعذيبنا، فأيقنت مدى قباحة هذه المحتل وإجرامه.

نعم عشت حرب التجويع مرتين.. في كل مرة كان الجوع فيهما سلاحا فتاكا استخدمه أعتى احتلال عرفه التاريخ في محاولة يائسة منه لإخضاع شعب ينشد حريته.. شعب يواجه الجوع بصلابة وإيمان مطلق بعدالة قضيته، وهو مدرك أن إرادة الحياة أقوى من أي حصار، وأن الحرية والكرامة دونهما المهج والأرواح.