حي الزيتون يقلب الطاولة ويعيد رسم المشهد

مضى ما يقرب من عامين على بدء حرب الإبادة الضروس على غزة، وما رافقها من حصار خانق ومحكم..

هذه الحرب شاركت فيها مخابرات دولية، واستُخدم فيها أحدث ما أنتجته مصانع الأسلحة في العالم، ومورست فيها كل المحرمات الدولية في الحروب، ودُمرت فيها مرافق الحياة، وقُطعت شرايينها، وتعرض القطاع فيها إلى تجويع وترويع وتدمير وقتل للأطفال، هز ضمائر العالم وحرك الشارع الغربي، بل إن كثيرين من مؤيدي الاحتلال، خصوصا من جماعة "ماغا" التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض، هاجموا الاحتلال وأفعاله بشدة وحدة.

ومع تعالي الأصوات -الإسرائيلية وغير الإسرائيلية- التي تتحدث عن تراجع في قدرات المقاومة، جاء كمين حي الزيتون، الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه الأكبر والأخطر منذ السابع من أكتوبر 2023، ليقلب الطاولة، ويعيد -وبعمق- تشكيل المشهد فلسطينيا وإسرائيليا وإقليميا وأميركيا، بل وعالميا.

إن تنفيذ المقاومة مثل هذا الكمين، وبهذا الزخم والمدة الزمنية، وامتلاك القدرة على ذلك بعد العامين، يُعتبر بمثابة المعجزة، وهو حدث سيصيب معنويات الجندي الإسرائيلي المنهارة ابتداء بمزيد من الانهيار، ولعله في حال وقوع جنود إسرائيليين في الأسر، فإن التبعات ستكون أكثر عمقا والعواقب أشد أثرا. بل لا أستبعد في حال تعامل نتنياهو- كعادته- بفوقية مع الحدث، أن تتنامى حركة العصيان ورفض التجنيد في صفوف العسكريين الإسرائيليين.

ما حدث في حي الزيتون سيعمق الانقسامات بين القيادتين العسكرية والسياسية في إسرائيل، وسيزداد تراشق الاتهامات وتحميل المسؤولية بين الطرفين، كما ستنعكس الحالة على وحدة المجتمع الإسرائيلي، خصوصا بين العلمانيين والمتطرفين. المتدينون الذين يرفضون التجنيد العسكري هم أكثر من يدفع باتجاه استمرار الحرب في غزة، فيما يريد العلمانيون وجنود الاحتياط أن تتوقف الحرب، التي أصبحت مستنقع استنزاف مادي ومعنوي وأخلاقي لجنود الاحتلال. كما سيمد حدث حي الزيتون عائلات الأسرى واحتجاجاتهم بزخم كبير وهم يرون إخفاقات خيارات نتنياهو، وتهديدها لحياة ومصير أبنائهم.

ما حدث سينعكس أيضا بشكل سلبي على ترامب وإدارته، التي أعطت الضوء الأخضر والحماية والرعاية لنتنياهو للاستمرار في حرب الإبادة على غزة، وبأساليب أكثر وحشية، ولتجويع وحرمان الغزيين من مقومات الحياة، على أمل احتلال كامل غزة وإفناء مقاومتها وتهجير أهلها. فأي جائزة نوبل للسلام، تلك التي يمنّي بها ترامب نفسه؟! لا بل أي مكانة يريدها لنفسه في التاريخ وقد فشل مع الروس، وها هو يقع على رأسه مع الإسرائيليين؟!

كما أن ما يحدث في غزة سيؤثر على الشارع العربي، الذي يزداد تعاطفا مع معاناة أهل غزة واستهجانا لسلبية النظام العربي الرسمي، لا بل وتواطؤ جزء منه مع الاحتلال

يتجاهل نتنياهو الاحتجاجات العالمية على ما يحدث في غزة، الشعبية منها والرسمية، والتي وصلت لدول غربية مثل ألمانيا وغيرها، واتخذت إجراءات عملية، بعدما كانت تلك الدول تعتبر علاقاتها بدولة الاحتلال بمثابة خط أحمر. يتجاهل نتنياهو كل ذلك مراهنا على الانتصار الحاسم؛ فالعالم بتقديره يحترم القوي، وهو سيتسامح معه بعد نصره الموهوم، وسيلومان معا الضحية.

في هذا السياق، يمكن أن نقول إن قدرات المقاومة الكبيرة، وعملياتها النوعية، ستمد الحركات العالمية المناصرة لغزة والمتعاطفة مع محنتها بذخيرة وزخم كبيرين؛ فنحن أمام مقاومة أسطورية، تدافع بإمكانياتها المحدودة عن شعبها المستهدف بحقد لا مثيل له- ربما- في التاريخ الإنساني، وأمام قوة كبيرة وإمكانيات خيالية، فتوقع بها الهزيمة والإذلال والمهانة.

سيزداد رصيد المقاومة الشعبي وخياراتها في المقاومة، خصوصا وأن الحدث تزامن مع إعلان إدارة ترامب إلغاء تأشيرات سفر محمود عباس وعشرات المسؤولين الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة الأميركية، رغم تعاونهم الكبير مع واشنطن وتل أبيب في محاصرة المقاومة سياسيا، ولومها، واتهامها بما يُسعد إسرائيل سماعه من اتهامات.

كما أن ما يحدث في غزة سيؤثر على الشارع العربي، الذي يزداد تعاطفا مع معاناة أهل غزة واستهجانا لسلبية النظام العربي الرسمي، لا بل وتواطؤ جزء منه مع الاحتلال. وإذا أضفنا عامل الإعجاب والانبهار الكبير ببطولة المقاومة الأسطورية، فهذه أمور قد تكسر حاجز الخوف عند المواطن العربي، وتُشعل شرارات غضب قد تتحول لربيع عربي جديد.

في إسرائيل وفي الشارع الفلسطيني، وكذلك على المستويين العربي والدولي، ازدادت القناعة وتعمقت بأن المقاومة الفلسطينية عصية على الهزيمة

ملحمة حي الزيتون أضافت مصداقية كبيرة للمقاومة الفلسطينية في طرحها ووعودها ووعيدها، مما يكسبها مزيدا من احترام الوسطاء، خصوصا مع قبولها الأخير غير المشروط لمقترحهم بوقف الحرب، وهذا سيدعم موقفها السياسي في المفاوضات، ويُضعف من حجج ومصداقية نتنياهو وحكومته المتطرفة.

في إسرائيل وفي الشارع الفلسطيني، وكذلك على المستويين العربي والدولي، ازدادت القناعة وتعمقت بأن المقاومة الفلسطينية عصية على الهزيمة. وبتقديري، فإن مسارعة دول أوربية للاعتراف بفلسطين ليست بسبب الإحساس بالذنب أو التعاطف الصادق مع معاناة غزة، لا بل الخوف من انتشار ثقافة المقاومة والتضحية وحب الشهادة بين الفلسطينيين، وانتقالها إلى العالمين العربي والإسلامي.