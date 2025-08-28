على حافة الهاوية: نزوح ونجاة من مجزرة الحرب في غزة

مع دخول حرب الإبادة شهرها الثاني على قطاع غزة، بدأ الهجوم البري على الحي الذي أسكنه. وانهمرت صواريخ الطائرات الحربية وقذائف المدفعية بشكل هستيري على المنازل المأهولة بالسكان. كما استهدف بعضها الطوابق الأخيرة وأسقف البنايات الشاهقة وتجمعات المواطنين في الطرقات؛ مما أدى إلى ارتقاء العشرات من المدنيين داخل منازلهم، وتحت أنقاضها، وفي الشوارع. كل ذلك كان بهدف إجبار الناس على النزوح جنوبًا.

كنت حينها أنا وزوجتي وشقيقها، من تبقى من العائلة في مبناها الخاص، فقد بادر رجال العائلة بالنزوح جنوبًا قبل أيام من الهجوم حرصًا على سلامة الأطفال والنساء. تمسكنا نحن الثلاثة في اليوم الأول، وأمضينا ليلة مرعبة رغم كثافة القصف والأحزمة النارية، وتناثر الحجارة وتطاير الزجاج ومقتنيات المنزل من حولنا. اضطررنا للنزول إلى مخزن صغير في مدخل العمارة للاحتماء من القصف وبحثًا عن الأمان.

عمت الفوضى، ودب الرعب بين الأطفال والنساء وكبار السن. أين المهرب من هذا الموت؟ ومن يسعف الجرحى؟ ومن ينقل الشهداء إلى المستشفى الوحيد المتبقي في المدينة؟

وسط دوي القذائف وانفجارات الصواريخ أخذنا نفكر كيف النجاة من هذا الجحيم، فقرر شقيق زوجتي مغادرتنا المبنى والنزوح إلى إحدى مدارس الأونروا في الحي. ومع انتهاء ساعات تلك الليلة الثقيلة التي مرت كأنها دهر، بزغ فجر اليوم التالي، فهَمَمْنا بتفقد شقق العمارة وإغلاق أبوابها المتصدعة استعدادًا للرحيل إلى المدرسة. خرجنا من باب العمارة، وإذ بثلاثة استهدافات متتالية في محيط المنزل. تناثرت الشظايا والحجارة علينا، وما كان منا إلا الاحتماء بجدران المنازل المتجاورة وسلوك طرق فرعية للوصول إلى المدرسة. ويا لهول ما رأيناه! مبانٍ مدمرة بالكامل وجثامين شهداء في الطرقات.

في ظل تواصل القصف الجوي والمدفعي، وصلنا إلى بوابة المدرسة. تنفسنا الصعداء، ظانين أننا سنكون بأمان داخل مدرسة تتبع لهيئة أممية. أرسلت رسالة لكل أفراد عائلتنا، متضمنة تاريخ ووقت الإرسال، أبلغتهم فيها بنزوحنا إلى المدرسة، ووصلتهم الرسالة في حينها.

إعلان

ما إن دخلنا المدرسة حتى قابلنا الكثير من أهل الحي. كانت إحدى ثلاث مدارس متجاورة للأونروا، يتواجد داخلها قرابة خمسة آلاف نازح. جلسنا داخل بوابة المدرسة، وبين التفكير فيما نفعل وإلى أين نتجه، امتد جلوسنا حتى ساعات عصر ذلك اليوم، حتى جاءنا صديق وعرض علينا دخول زوجتي إلى خيمة عائلته، وجلوسنا بجوارهم.

استجبنا لدعوته، وانتقلنا للجلوس بين الخيام في الساحة الداخلية للفصول. قدم لنا صديقنا ثلاث حبات من الكلمنتينا وضعها شقيق زوجتي في جيب معطفه، وقدم لي علبة لبان وضعتها في جيب معطفي. وما هي إلا دقائق معدودة حتى تم استهداف السور الواقع بين المدرستين حيث كنا نجلس سابقًا. ارتقى العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، وتناثرت الشظايا في كل مكان.

في تلك اللحظة المرعبة، كان ملقى إلى جواري على الأرض ثلاثة أطفال بينهم رضيع، ومعهم سيدة شابة. الأطفال يبكون من شدة الألم. اكتشفت أنهم مصابون بشظايا في الرأس والأيدي والأرجل

عمت الفوضى، ودب الرعب بين الأطفال والنساء وكبار السن. أين المهرب من هذا الموت؟ ومن يسعف الجرحى؟ ومن ينقل الشهداء إلى المستشفى الوحيد المتبقي في المدينة؟ في تلك اللحظات، سمعت صوت نحيب قادم باتجاهنا: "أولادي استشهدوا.. أولادي أشلاء.." حدثت نفسي: "هذا صوت أعرفه".

وجهت رأسي وبصري باتجاه الصوت، فإذا هو بصديق عمري، مصاب في كتفه، منهار، في حالة هستيرية. رأيته على وشك الوقوع أرضًا، فهرولت باتجاهه سريعًا لألتقطه قبل وقوعه وهو مصاب. لم تسعفني قوتي للإمساك بجسده المنهار. كيف لي أن أمنعه من السقوط وهو يصرخ من ألم ذراعه؟ أصيب بالإغماء، فقدمت له إسعافات أولية حتى أفاق، لكنه كان منهارًا جدًا من هول الصدمة، ولم يعرفني من أكون. كان قد أتى إلى المدرسة بحثًا عن خيمة لإحضار زوجته وعائلته، وجاء معه أطفاله تحت إصرارهم. بحثنا عن طبيب يداويه وباقي الجرحى، فلم نجد. بحثنا حتى وجدنا ممرضة في المدرسة ثبتت له ذراعه إلى حين.

في تلك اللحظة المرعبة، كان ملقى إلى جواري على الأرض ثلاثة أطفال بينهم رضيع، ومعهم سيدة شابة. الأطفال يبكون من شدة الألم. اكتشفت أنهم مصابون بشظايا في الرأس والأيدي والأرجل، ولا توجد إسعافات أولية في المدرسة، ولا إمكانيات لوصول سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين في المجزرة حيث المنطقة تحت حصار تام. أما عن مصيبتهم في المجزرة، فالأطفال استشهدت أمهم داخل خيمتها في ساحة المدرسة، ونجا والدهم الأبكم، زوج شقيقة المرأة الشابة، حيث استشهد زوجها وأبناؤها أيضًا في خيمتهم في ساحة المدرسة.

مع بزوغ صباح اليوم الثالث، خرجنا من المدرسة للعودة إلى المنزل. خطونا خطواتنا بين رفات شهداء المجزرة في ساحة المدرسة ومحيطها، إلى أن خرجنا إلى شارع مؤدٍ للمنزل. ويا لهول ما رأيناه!

حل الظلام، ولا توجد كهرباء منذ اليوم الأول للحرب. كما لا توجد شبكة اتصالات أرضية أو خلوية في المدينة، وتم فرض الحصار على الحي وعزله تمامًا عن الخارج. بدأت الرياح الشتوية الباردة تتدفق بقوة، واحتمى آلاف النازحين داخل الممرات والغرف المدرسية، وافترشوا الأرض بلا فراش أو غطاء. تدثرت العائلات ببعضها البعض؛ رجال، نساء، أطفال، مرضى، ومصابون من المجزرة.

إعلان

أمضينا ليلة مؤلمة بين نحيب أهالي الشهداء وأنين الجرحى، ورعب الأطفال والنساء، مع هدير الطائرات التي لم تغادر أجواء المنطقة، وطائرات كوادكابتر تطلق رصاصها في كل اتجاه. في تلك الليلة، كتبت مجددًا رسالة من هاتفي المحمول لأفراد عائلتنا أطمئنهم بسلامتنا من المجزرة، لكنها لم تصل، فالاتصالات كانت معطلة. تناولت المحطات الإخبارية خبر المجزرة وعدد ضحاياها 70 شهيدًا. سمعت عائلتنا الخبر، وكان وقع الصدمة عليهم شديدًا، وظن الجميع أننا من ضمن الشهداء.

مع بزوغ صباح اليوم الثالث، خرجنا من المدرسة للعودة إلى المنزل. خطونا خطواتنا بين رفات شهداء المجزرة في ساحة المدرسة ومحيطها، إلى أن خرجنا إلى شارع مؤدٍ للمنزل. ويا لهول ما رأيناه! بنايات مدمرة أغلقت الطريق، وطائرات كوادكابتر تحلق وتطلق رصاصها القاتل صوب من يتحرك في المكان.

اضطررنا للعودة سريعًا إلى المدرسة، وقرر شقيق زوجتي النزوح إلى الجنوب. أشرت عليهما بالموافقة على نزوحهما بدوني، على أن أوصلهما إلى طريق صلاح الدين وأعود لمنزل العائلة. هنا انهارت زوجتي. وأمام إلحاحها الشديد وخوفي عليها، فقد كانت قد أجرت عملية جراحية صعبة قبل الحرب بأسابيع ولا تزال تعاني من تبعاتها، وبحاجتها إلى وجودي الدائم معها لرعايتها، قررت النزوح إلى الجنوب. كل هذا كان لا يزال الصباح في لحظاته الأولى، ولم يتعد السادسة والنصف.

بدأت رحلة النجاة من الموت إلى المجهول سيرًا على الأقدام من الساعة السابعة صباحًا. نتقدم ببطء شديد من شدة الزحام، حيث قدر عدد النازحين يومها بثلاثمائة ألف مواطن، في أكبر عملية نزوح لهذه الحرب

ما إن هممنا بالنزوح، كما الآلاف من المدنيين بمن فيهم ذوو الشهداء الذين تركوا جثامين ضحاياهم ملقاة على أرض المدرسة والطرقات للنزوح إلى الجنوب، حتى كانت المفاجأة الصادمة؛ كلما سلكنا طريقًا، نجد أن دبابات الاحتلال تحاصر المكان من جنوب الحي وغربه، أما شماله فكانت تسيطر عليه بالقناصة والطائرات. وفي تلك اللحظة، سمعنا صوتًا قادمًا من داخل المدرسة عن إحداث فجوة في سورها، تطل على أراضٍ ملحقة بمنازل المنطقة. اتجهنا لسلوكها بهدف الوصول إلى شارع صلاح الدين باتجاه حاجز "نتساريم".

الثغر في الجدار لا يتسع إلا لمرور شخص واحد، وكان مرتفعًا، ومشهد تسلقه من قبل كبار السن والمقعدين والجرحى يدمي القلب. تسلقنا الجدار وكان يعين بعضنا الآخر على تسلقه بالتتالي، حتى دخلنا الأراضي المجاورة ووصلنا نحن الثلاثة، كالآلاف، إلى شارع صلاح الدين، وفي جعبتنا زجاجة ماء فقط، ومسكن للألم، وحقيبة الأوراق الرسمية، تاركين خلفنا كل ما نملك؛ ذكرياتنا وماضينا، وحياتنا الجميلة التي كنا ننعم بها، وسعادتنا التي كانت تملأ صدورنا، والاستقرار الذي يعم مدينتنا. نزحنا بحثًا عن أمان مفقود والغصة تحرق قلوبنا.

بدأت رحلة النجاة من الموت إلى المجهول سيرًا على الأقدام من الساعة السابعة صباحًا. نتقدم ببطء شديد من شدة الزحام، حيث قدر عدد النازحين يومها بثلاثمائة ألف مواطن، في أكبر عملية نزوح لهذه الحرب. كان على جنبات الطريق قواعد عسكرية للاحتلال، وقناصة على المباني العالية، وسيطرة عسكرية وأمنية تامة على محيط حاجز "نتساريم". كانت الشمس لاهبة رغم فصل الشتاء. أطفال ونساء يبكون من شدة الحر والعطش وإرهاق الطريق، حيث كانت الخطوات لا تتعدى سنتيمترًا واحدًا في كل دقيقة، بأجساد متلاصقة تتحرك ككتلة واحدة.

بالعودة إلى جحيم النزوح؛ فكلما اقتربنا من البوابة الإلكترونية، زاد خطر ممارسة جنود الاحتلال هوايتهم المفضلة، "الإعدام الميداني" للكثيرين ممن يتم اعتقالهم من الحاجز، بعد إجبارهم على خلع ملابسهم

كان الطريق وعرًا جدًا، حيث عمدت قوات الاحتلال على وضع الركام والتلال والحفر ليجتازها النازحون بصعوبة بالغة. كانت تعثر خطواتنا كتل إسمنتية وحجارة وجسور حديدية. عدا عن ذلك، فإن أحدًا لا يجرؤ على الانحناء لالتقاط شيء يسقط منه، كما لا يمكن لأحد العودة عن طريق النزوح دون أن يفقد حياته. أما عن شربة ماء في هذا الجحيم، فكانت تعادل الروح. الكل يبحث عن قطرة ماء واحدة ليروي ظمأ طفل أو امرأة أو رجل طاعن في السن.

إعلان

كنا نوزع الماء على بعضنا بغطاء الزجاجة لترطيب حلوقنا. وخلال ذلك كله، كان جنود الاحتلال يستمتعون بإجبار النازحين على رفع بطاقة الهوية في اليد اليمنى وراية بيضاء في اليد اليسرى كل بضع دقائق، في حين كانوا يوجهون، عبر مكبرات الصوت، الشتائم البذيئة والألفاظ النابية إلى النساء والرجال، باللغات العبرية والإنجليزية والعربية.

كان من بين النازحين من يجيب نداء جنود الاحتلال، أملًا بالنجاة، بينما الأغلبية تأبى الاستسلام وترفض رفع الراية البيضاء. وهنا تستعيد ذاكرتي فتى رأيناه يتسلق سارية على سطح منزله، القريب من المدرسة التي التجأنا إليها، ويعلق عليها راية بيضاء، رجاء في الحماية والأمان. لكن قذيفة صاروخية استهدفته، فتناثر جسده واختفت رايته البيضاء. لقد كانت أمنيته الكبرى حماية عائلته من استهداف مبناهم، لكن الراية لم تنقذه، ولم تخمد نيران المجزرة.

جلسنا على أرصفة الطريق مرارًا وتكرارًا، لنلتقط أنفاسنا المنهكة، ونريح أجسادنا من عناء السير، وعذاب النزوح، وساعات الرعب التي عشناها تحت عيون قناصة الاحتلال ورصاصهم، وفوهات مدافع الدبابات وقذائفها

وبالعودة إلى جحيم النزوح؛ فكلما اقتربنا من البوابة الإلكترونية، زاد خطر ممارسة جنود الاحتلال هوايتهم المفضلة، "الإعدام الميداني" للكثيرين ممن يتم اعتقالهم من الحاجز، بعد إجبارهم على خلع ملابسهم، سواء كانوا رجالًا أم نساءً. بدأ دخول النازحين الحاجز بطيئًا جدًا، حيث لا يسمح إلا لعشرة أشخاص فقط بالدخول دفعة واحدة للفحص الأمني. إلى أن وقع تدافع شديد بين الناس باتجاه الحاجز، ما أفقد قوات الاحتلال السيطرة على الموقف، حتى تدخلت الدبابات وقطعت طريق الحاجز وفصلت بين جموع الشلال البشري النازح، وسط إطلاق قذائف صوتية ونار كثيف من كل اتجاه.

تخطينا نحن الثلاثة الحاجز في الموجة الأولى، ظانين أنها نهاية الموت، وإذ نتفاجأ بجنود الاحتلال المتمركزين على البنايات السكنية من الجانب الآخر. أوقفونا ساعات حتى تم السماح لنا بالمرور. في تلك الأثناء، ذهبت للبحث عن رشفة ماء، فتعرضت زوجتي للإغماء. أسعفها نسوة حولها وقدمْن لها حفنة من زبيب. عدت إليها وكانت قد استعادت وعيها، أما أنا فقد تناولت ثلاث حبات مسكن للألم على معدة فارغة، حيث ثلاثتنا لم نتناول الطعام لليوم الثالث على التوالي. إلى أن سمح لنا الجنود بالسير باتجاه الجنوب. قطعنا بعد الحاجز مسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات سيرًا على الأقدام، شاهدنا خلالها جثامين عشرات الشهداء داخل سيارات مدنية تم قصفها أثناء نزوح سابق. وأثناء قطعنا لتلك المسافة، بدأنا نشعر بنوع من الأمان الممزوج بالقهر.

جلسنا على أرصفة الطريق مرارًا وتكرارًا، لنلتقط أنفاسنا المنهكة، ونريح أجسادنا من عناء السير، وعذاب النزوح، وساعات الرعب التي عشناها تحت عيون قناصة الاحتلال ورصاصهم، وفوهات مدافع الدبابات وقذائفها. وفي تلك الأثناء، تذكر شقيق زوجتي حبات الكلمنتينا التي قدمها لنا صديقنا داخل المدرسة، فأخرجها من جيب معطفه وتقاسمناها بيننا، وكان أثرها علينا كما لو أنها من ثمار الجنة. كما تذكرت أنه أعطاني علبة لبان، فتناولنا منها لنجعل من سكرها ما يروي ظمأنا. دعونا له كثيرًا. ودعونا الله حمدًا وشكرًا على نجاتنا من بين أنياب الموت. وقطعنا الطريق إلى أن وصلنا تجمعًا لوسائل نقل في منطقة محددة نقلتنا إلى الجنوب.

كل ما رويته هنا حدث مع الآلاف في المدارس الثلاث في حينه، ولا يزال يحدث مع كل روح تتنفس في غزة منذ بدء الحرب إلى يومنا هذا

وصلنا نحن الثلاثة إلى "مواصي رفح"، حيث أودعنا إحدى أسرنا في منزل أصدقاء لنا، كانت الساعة السابعة مساءً في رحلة نزوح شاقة استغرقت 12 ساعة كاملة تخللها الموت والعطش والتعب. توقفت السيارة أمام المنزل، حيث كانوا يجلسون على بابه، وكانت الصدمة لهم حين تفاجأوا بنا ننزل من السيارة.

المشهد: صراخ، بكاء، وعناق شديد أوشك أن يسحق عظامنا من شدة الفرح باللقاء. كيف لا، وهم جميعًا لا يعلمون عنا شيئًا لثلاثة أيام عدا خبر المجزرة التي وقعت في المدرسة التي نزحنا إليها. هنأ بسلامتنا جيران وأهل الحي. هناك في الجنوب كانت الاتصالات تعمل بين حين وآخر. أرسلنا رسائل للعائلة نطمئنهم بنجاتنا ووصولنا إلى الجنوب. أما من كان في نفس المحافظة الجنوبية، فتوجهنا إليهم في أماكن نزوحهم، ولا وصف للقاء المؤلم رغم فرحة النجاة من المجزرة.

إعلان

وفيما بعد علمنا بمجزرة أخرى استهدفت ثغرة الجدار في المدرسة بعد قليل من خروجنا منها. أما ساحة المدرسة، التي تحولت إلى شاهد صامت، فاحتضنت رفات الشهداء الذين ارتقوا فيها. وبعد يومين، وارت أجسادهم أيادي النازحين الجدد، لتصبح الأرض التي شهدت المجزرة هي نفسها التي احتضنتهم في مثواهم الأخير.

كل ما رويته هنا حدث مع الآلاف في المدارس الثلاث في حينه، ولا يزال يحدث مع كل روح تتنفس في غزة منذ بدء الحرب إلى يومنا هذا.