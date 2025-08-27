غزة تحت النار: انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني!

السؤال المحوري الذي يتبادر إلى الأذهان ونحن نشاهد هول كارثة غزة، التي لم تستثنِ بشرا ولا حيوانا ولا حجرا: ما الجدوى من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني باعتبارهما فرعين من فروع القانون الدولي العام؟

نركز هنا على القانون الدولي الإنساني، باعتباره الإطار الذي تُبنى عليه المبادئ الهادفة إلى حماية الأفراد غير المشاركين في النزاعات المسلحة، أو الذين كفوا عن القتال.

كما يضع هذا القانون قيودا على الوسائل المستعملة في النزاعات المسلحة، ويُلزم بحماية الطواقم الطبية والأشخاص المتواجدين في مناطق النزاعات، ومنهم- على سبيل المثال لا الحصر- الصحفيون.

إن استهداف خِيام الأبرياء من الأطفال والأطباء والصحفيين بدم بارد، والتباهي بذلك من طرف الكيان المارق عبر بيانات رسمية، يقابله صمت دولي يثير الاشمئزاز

لكن أين هي الجهات الدولية المعنية بترجمة مبادئ هذا القانون على أرض الواقع، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، التي أبرزت القضية الفلسطينية أن الوقت قد حان لمراجعة آلية عملها، بعدما باتت عاجزة عن أداء مهامها في إحلال الأمن والسلام الدوليين؟

إن استهداف خيام الأبرياء من الأطفال والأطباء والصحفيين بدم بارد، والتباهي بذلك من طرف الكيان المارق عبر بيانات رسمية، يقابله صمت دولي يثير الاشمئزاز. وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول أسباب غطرسة هذا النظام المجرم.

غزة – فلسطين، كما هو الحال مع القضايا العربية والإسلامية عامة، كانت دائما امتحانا للنظام الدولي وقوانينه. وفي كل مرة يثبت هذا النظام فشله أمام التحديات التي يواجهها العرب والمسلمون، وكأن هذه القوانين والأعراف وُضعت لتخدم فقط من يملكون "الأعين الخضراء والزرقاء".

وهو ما يبرهن عمق التمييز السلبي المتأصل في النظام الدولي، والمعايير غير الأخلاقية التي بُنيت عليها مبادئه وأعرافه.

إن مأساة غزة امتحان للقوانين الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني، وهي كذلك امتحان للإنسانية جمعاء. ولن يُغفر لكل من استأنس بمشاهد القتل والتشريد اليومي

وعليه، فإن من واجب الشعوب العربية والإسلامية، ومعها حكام المنطقة وزعماؤها، البحث عن آليات دولية جديدة تضمن أمنهم واستقرارهم وحماية أراضيهم وشعوبهم. ويكون ذلك عبر إنشاء كيانات أو منظمات دولية جديدة، أو من خلال الانخراط في تكتلات سياسية واقتصادية جادة وفاعلة، تضمن لهم مكانة دولية مستحقة تتناسب مع عمقهم التاريخي وغناهم بالموارد الطبيعية والبشرية، إضافة إلى موقعهم الجغرافي المميز والإستراتيجي.

إعلان

إن مأساة غزة امتحان للقوانين الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني، وهي كذلك امتحان للإنسانية جمعاء. ولن يُغفر لكل من استأنس بمشاهد القتل والتشريد اليومي.

لذلك، فإن من الضروري أن يكون هناك تحرك دولي عاجل لإيقاف هذه المجازر ضد المدنيين العزل -من أطفال وشيوخ ونساء- ثم تحريك المساطر القانونية المعمول بها، حتى لا يمر هذا العمل الوحشي دون عقاب، ولتُحاصر المسؤولية الجنائية المتسببين فيه على المستوى الدولي.