العالم يتطور.. والضمير يغيب!

كنت أظن أن الدروس التي لُقِّنّاها في كتب التاريخ في مختلف المراحل الدراسية ما هي إلا ماض مرير.. قصص تروى، وحكايات انتهى أثرها. كنت أظن أن الحروب، بما حملته من قتل ودمار وإبادة، هي دروس وعبر يتعلم منها الإنسان اليوم؛ ليوقظ ضميره ويعيش حياة أكثر انسجاما وسلاما.

كنت أظن أن ما قرأناه عن الطغاة والإمبراطوريات الطاغية، عن عصر تحكمه شريعة "القوي يأكل الضعيف"، قد ولّى وانتهى. كنت أظن أننا من خلال العلم والبحث والمعرفة قطعنا أشواطا طويلة لتحقيق حياة أكثر عدلا، وأكثر رفقا بالإنسان والحيوان والطبيعة.

كنت أظن أن العالم، وقد شهد أربعة ثورات كبرى (الصناعية، والكهربائية، والرقمية، والآن انطلقت شرارة ثورة الذكاء الاصطناعي)، قد بلغ قمة الإبداع، وقمة النضج، وقمة الاكتشافات والابتكارات، وقمة الأخلاق. كنت أظن هذا التطور الرقمي الذي وصلت إليه البشرية سيكون بوابة الخلاص من الحروب، والدماء، والجهل، والفقر، والمرض.

كنت أظن أن ذكاء الإنسان سيحررنا من لعنة الغريزة الحيوانية التي تسكننا، وسنرتقي إلى مرتبة عليا يستحقها الإنسان. كنت أظن أن الإنسان الذي وصل إلى القمر، والذي اكتشف مليارات المجرات والكواكب والنجوم في هذا الكون، والذي يبحث عن شروط الحياة ليسكن في كوكب المريخ، قد تجاوز الصراعات والأنانية للسيطرة على كل شيء.

كنت أظن أن الإنسان قد فهم أن الحضارة أسمى هدف يحققه، وليس السلاح الأقوى، والسيطرة العظمى، والطموح الأعمى.

لكن.. للأسف، الواقع يخبرنا بخلاف ما نظن!!

إلى أين نسير؟ هل نسير إلى مستقبل أفضل حقا؟ هل هذا التقدم العلمي والتطور الرقمي مجرد وسيلة لإعادة إنتاج السيطرة والهيمنة بطريقة أكثر تطورا؟ أين اختفت قيم التعايش، والعدالة، والرحمة، والكرامة؟

تبخرت كل ظنوني أمام ما نراه اليوم في غزة من تجويع، وتقتيل، وتدمير، ونزوح أمام هذا العالم البئيس.

خابت كل ظنوني، حيث نرى اليوم أن التاريخ يعيد نفسه بأسلحة أشد فتكا، وبدبابات أكثر تطورا، وبصواريخ أكثر دقة، وبطائرات عسكرية ذاتية القيادة، وبخوارزميات أكثر تعقيدا.

خاب ظني حين رأيت الأقنعة تتساقط، الأقنعة التي ترتديها الدول المتحضرة، والمنظمات الحقوقية، ومؤسسات حقوق الإنسان.

خاب ظني حينما استُغلت التقنية لإبادة الإنسان وتدمير البلدان، حينما استُخدم الذكاء الاصطناعي لأهداف عسكرية بالتجسس والتعقب واصطياد الأبرياء، بدلا من أن يكون وسيلة لإنقاذ الأرواح.

خاب ظني حين رأيت العالم يقف متفرجا، عاجزا، بل متواطئا بسكوته وخذلانه.

خاب ظني، حينما استُعملت التقنيات للتلاعب بالعقول، ولبث الخوف، والتحكم بالإعلام لتزييف الحقائق.

العلم بلا قيم قد يتحول إلى سلاح بدون شك، والتقنية بلا ضمير قد تؤدي إلى الاستعباد والسيطرة، أو إلى تدمير شامل

الآن، في خضم هذا الزخم الهائل من التقدم والتطور التكنولوجي، أرى بيقين تام أننا بحاجة إلى ثورة جديدة.. ثورة أخلاقية في زمن اجتاحتنا فيه الثورات المختلفة لكن بدون روح أو معنى، حيث يتم استغلال تقنياتها بأبشع الطرق حين تقع في أياد غير مسؤولة، وقلوب بلا ضمير، خالية من القيم والأخلاق.

هي ثورة تضع القيم في قلب كل تقدم وتطور، ثورة تجعل من الطفل أولوية لا ضحية، ثورة تعطي الإنسان قيمته، لا رقما في قائمة الأموات وتقارير اللجوء والنزوح، ثورة تجعل الإنسان غاية، لا وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية ومصالح سياسية، ثورة تعيد تشكيل المفاهيم، وترتيب الأولويات في زمن اختلت فيه الموازين.

نحتاج ثورة أخلاقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومسؤولية وأمل، حتى يصبح هذا التقدم تجسيدا للعدل والرحمة والإنسانية، لا للسيطرة؛ فالتقدم العلمي والتطور الرقمي بلا قيم هو فراغ يخلو من الروح والمعنى، لا يرقى بالإنسان أبدا.

العلم بلا قيم قد يتحول إلى سلاح بدون شك، والتقنية بلا ضمير قد تؤدي إلى الاستعباد والسيطرة، أو إلى تدمير شامل.