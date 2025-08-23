صحفيو غزة صوت لن يسكته الرصاص

على خط النار: شهود الحقيقة

في كل زاوية من زوايا غزة حكاية ترويها الكاميرا قبل أن يخمدها القصف؛ وفي كل حي من أحيائها المدمرة صوت يصدح بالحقيقة قبل أن يسكته رصاص القناصة.

هناك، في قطاع يئن تحت وطأة حصار لا يرحم وحرب لا تتوقف، يقف الصحفي على خط النار، لا يحمل سلاحا، بل كاميرا وميكروفونا، ليصبح شاهدا فوق الأرض، وقصيدة تكتب تحت الأرض.

لطالما كان الصحفيون في غزة هدفا، ولكن لم يكن الاستهداف بهذه الوحشية والمنهجية من قبل؛ لم يعد الأمر مجرد "أضرار جانبية" في صراع، بل هو استهداف مباشر ومقصود لقتل الحقيقة وتغييب الصوت والصورة.

إنهم يواجهون عدوين: الأول هو آلة الحرب التي لا تفرق بين مدني وصحفي، والثاني هو محاولة إخفاء جرائمها عن العالم.

إن قتل الصحفيين ليس مجرد انتهاك لحرية الصحفة، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان، إنها محاولة لإسكات الأقلام وتغييب الكاميرات حتى يتمكن الاحتلال من ارتكاب جرائمه بعيدا عن أعين العالم

تضحية بلا حدود: قصص لا تنسى

لقد تحول الصحفي في غزة إلى معادلة صعبة؛ فهو يحمل على عاتقه مسؤولية نقل الصورة الكاملة، بينما يواجه خطر الموت في كل لحظة.

قصصهم لم تعد تقتصر على ما يوثقونه، بل أصبحت حكاياتهم الشخصية جزءا من المأساة؛ فمنهم من يخبرنا عن فقدانه لأسرته تحت الأنقاض، ومنهم من يتابع خبر قصف منزله مباشرة على الهواء، ومنهم من يشيع زميله الذي استشهد إلى جواره.

إنها قصص تكسر القلب، وتؤكد أن الكاميرا ليست مجرد أداة، بل هي امتداد لروح إنسان يصر على المقاومة في وجه الظلم.

الجزيرة تدفع الثمن: استهداف منهجي

قناة الجزيرة، التي طالما كانت عين العالم على غزة، دفعت- وما زالت تدفع- ثمنا باهظا لهذا الالتزام؛ لقد بات صحفيوها في قلب دائرة الاستهداف، ليس لكونهم في المكان الخطأ، بل لكونهم في المكان الصحيح الذي يُظهر للعالم فظاعة ما يحدث.

لقد استشهد عدد كبير من الصحفيين خلال هذه الحرب، كما فقد العديد منهم عائلاتهم، ومن بينهم وائل الدحدوح الذي فقد معظم أفراد عائلته، واستشهد ابنه حمزة الدحدوح وزميله مصطفى ثريا، إضافة إلى استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع، وغيرهم كثيرون.

إعلان

هذه ليست مجرد أرقام، بل هي أسماء وقصص وحيوات أُزهقت لأنها اختارت أن تكون صوتا للحقيقة.

إن قتل الصحفيين ليس مجرد انتهاك لحرية الصحفة، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان، إنها محاولة لإسكات الأقلام وتغييب الكاميرات حتى يتمكن الاحتلال من ارتكاب جرائمه بعيدا عن أعين العالم.

لقد وثقت التقارير الحقوقية استهداف خيام الصحفيين، ومنازلهم، وعائلاتهم، في محاولة واضحة لترهيبهم ومنعهم من أداء واجبهم.

إن تضحياتهم لن تذهب سدى، فكل صورة وثقوها، وكل كلمة قالوها، وكل قطرة دم سالت، هي جزء من أرشيف الحقيقة الذي لا يمكن محوه

شهادة أبدية: أصوات لا تسكت

في ظل هذه الظروف، يبرز السؤال: ماذا يعني أن تكون صحفيا في غزة اليوم؟ يعني أن تصبح صوتا لأناس لا صوت لهم، وأن تحمل على عاتقك أمانة نقل الحقيقة حتى لو كان ثمنها حياتك… يعني أن تصبح بطلا في زمن التخاذل، وشاهدا في زمن التعتيم.

إنهم يكتبون الحقيقة بدمائهم، ويرسمونها بعدسات كاميراتهم المكسورة، هم شهود فوق الأرض، يحملون شهادتهم المصورة والمسموعة، وهم شهداء تحت الأرض، تُروى قصصهم بعد أن يُسكتهم الموت.

إن تضحياتهم لن تذهب سدى، فكل صورة وثقوها، وكل كلمة قالوها، وكل قطرة دم سالت، هي جزء من أرشيف الحقيقة الذي لا يمكن محوه… إنهم يرحلون بأجسادهم، ولكن أصواتهم تبقى شاهدة على إجرام لا يمكن تبريره.

في النهاية، لن تُخمد آلة الحرب صوت الحقيقة، بل ستجعله أعلى وأكثر إلحاحا؛ فدموع وائل الدحدوح، وابتسامة أنس الشريف، ونظرة حمزة الدحدوح، أصبحت أيقونات تذكّر العالم بأن هناك من يضحي بكل شيء من أجل أن يرى العالم ما يحدث، وهناك من يقتل كل شيء من أجل أن يُخفي ما يحدث… هم صحفيو غزة؛ شهود فوق الأرض وشهداء تحت الأرض، يكتبون تاريخا لن يُنسى.