العودة إلى نقطة الصفر: عندما تتحول المستوطنات إلى إعلان سيادة

حين يعلن المستوطنون "عودتهم" إلى مستوطنات الشمال في الضفة الغربية، لا يعودون بأقدامهم فقط، بل تعود معهم سردية استعمارية من نوع أكثر مكرا مما عرفناه سابقا.

هذه ليست عودة إلى مستوطنات، بل إلى "نقطة الصفر" في المشروع الصهيوني، إلى لحظة التأسيس الأولى حين كان الاستيطان مجرد فعل سياسي متنكر بزي الحياة.

المستوطن لا يعترف بأنه خسر حين أُجبر على الخروج من "حوميش" أو "صانور"، بل يقول بصوت أيديولوجي مرتفع: "كنا سنعود عاجلا أم آجلا، وها قد عدنا"

ما نشهده اليوم ليس قرارا إداريا أو تحركا أمنيا مؤقتا، كما قد توهمنا الروايات الرسمية، بل هو تجديد للعقيدة الاستيطانية نفسها، من خلال تحويل مفهوم الإخلاء المؤقت إلى خرافة قانونية لا يعترف بها المستوطن نفسه، وكأن الانسحاب من مستوطنات الشمال عام 2005، لم يكن إلا قوسا في جملة طويلة ستُستأنف لاحقا حين تنضج الظروف، وها قد نضجت.

لكن العودة إلى "نقطة الصفر" ليست حيادية، ولا بريئة من الحسابات السياسية، هي تعبير عن لحظة استعمارية وقحة، تعيد تعريف الفشل كمرحلة انتقالية لا أكثر، وتقدم العودة كـ"تصحيح لمسار تاريخي"، لا كمحاولة جديدة.

ما نراه هو إعادة تدوير للخسارة على أنها نصر مؤجل. المستوطن هنا لا يعترف بأنه خسر حين أُجبر على الخروج من "حوميش" أو "صانور"، بل يقول بصوت أيديولوجي مرتفع: "كنا سنعود عاجلا أم آجلا، وها قد عدنا".

وبهذا المعنى، يتحول الماضي نفسه إلى وثيقة اتهام ضد الذاكرة الفلسطينية، ويتم التعامل مع الإخلاء كـ"خطأ سياسي" من حكومة سابقة، لا كفعل مقاومة فلسطيني أنتج معادلة ردع مؤقتة.

وهنا تكمن الجرأة الأخطر: أن تقدم العودة إلى المستوطنات كمشهد طبيعي، وكأن الأرض كانت تنتظر "تصحيحا"، وكأن الاستعمار لم ينقطع أصلا.

هذا التحول في الخطاب يغلف فعل السيطرة بلبوس "الحق المدني"، حيث يصبح المستوطن "مواطنا يعود إلى بيته"، بينما الفلسطيني يُقدم كمخرب في هذا المشهد! هي عودة بالصمت المتقن، بلا مجنزرات، بلا ضجيج، لكنها محملة بكل ما يلزم لفرض واقع استيطاني مستدام.

لكن، لا يمكن فهم هذه الخطوة بمعزل عن لحظتها السياسية؛ نحن أمام لحظة انعدام كلفة شبه كاملة: لا ردع دوليا، لا مساءلة من أنظمة عربية غارقة بالتطبيع، هذا الفراغ سمح لإسرائيل بإعادة تفعيل أطماعها دون الحاجة حتى للتبرير!

كل الضفة مستهدفة، لكن الشمال تحديدا يراد له أن يعاد تشكيله لحصار جنين واحتواء ذاكرتها، وخنق شرايين المقاومة التي لم تفلح آلة الحرب في إسكاتها

العودة للمستوطنات في هذا التوقيت تعني ببساطة: "نحنا أقوى من الجميع، وضاربين الكل بالحيط، ولا سائلين عن أحد". وهنا يتحول القرار إلى بيان سيادي، لا مجرد خطوة استيطانية؛ بيان يقول للعالم: "أنتم تجاوزتم فلسطين، ونحن تجاوزناكم".

هي ليست فقط حركة باتجاه الشمال، بل قفزة نحو ما تسميه المنظومة الاستيطانية "استعادة العمق"، أي تحويل الضفة من حالة قانونية إلى أرض سيادية بحكم الفعل، لا بحكم النص.

إعادة تعريف الحدود، وإنهاء الفرق بين المركز والطرف. كل الضفة مستهدفة، لكن الشمال تحديدا يراد له أن يعاد تشكيله لحصار جنين واحتواء ذاكرتها، وخنق شرايين المقاومة التي لم تفلح آلة الحرب في إسكاتها.

وهنا، تصبح "المدنية" غطاء لاختراق الوعي الفلسطيني، حين تُزرع المستوطنة على هيئة حي سكني فيه مدرسة وحديقة، لا على هيئة معسكر.

الاستعمار لم يعد يحتاج إلى جندي، بل إلى مستوطن يحمل طفلا ويدعي الحياة، ليقنع العالم أن الفلسطيني هو من يهدد التعايش، لا أن الاحتلال هو من يهدد الوجود.

في السياق الإقليمي، عادت المستوطنات حين غابت فلسطين عن نشرات الأخبار، وحين تحولت بعض العواصم العربية من داعمة للقضية إلى وسيط تجاري يتعامل مع إسرائيل كـ"جار طبيعي"، وهذا لم يكن تفصيلا عابرا، بل شرطا بنيويا مكّن المشروع الاستيطاني من الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم بهدوء.

إن هذه "العودة" التي يعلنها المستوطن، رغم قوتها المادية، ستبقى هشة، معلقة، لأن ما بُني فوق النفي لا يمكن أن يكون ثابتا

فاليوم، لا تكتفي إسرائيل بفرض سيادتها، بل تفعل ذلك دون خوف من أي كلفة سياسية، ودون أن تضطر حتى لتفسير الأمر، إنها حالة استعمار مكتمل، غير معني بالتبرير، لأنه ببساطة لم يعد يواجه تحديا وجوديا يُلزمه بذلك.

لكن رغم كل هذا، يبقى في هذا المشهد ما لا تستطيع إسرائيل أن تستعيده أو تسيطر عليه: الذاكرة.. الذاكرة التي تعود كالفأس كلما أوغل المستوطن في الأرض، فتذكّره بأنها ليست له، وبأن المشهد مهما تجمّل سيبقى غريبا، مصطنعا، مشوبا برائحة الخوف.

هي الذاكرة التي كتبت نفسها على مدخل مخيم جنين، قبل أن يهدمه الاحتلال، حين وضعت عند "قوس المخيم" عبارة لم تكن مجرد شعار، بل تعريفا للهوية: "محطة انتظار على طريق العودة".

لم تكن تلك الكلمات ديكورا، بل إعلانا فلسطينيا مضادا في وجه كل مشاريع النفي، كانوا يقولون بها: لسنا عابري سبيل، ولسنا لاجئين إلى الأبد، بل عائدين، وإن طال الانتظار.

ولهذا، فإن هذه "العودة" التي يعلنها المستوطن، رغم قوتها المادية، ستبقى هشة، معلقة، لأن ما بُني فوق النفي لا يمكن أن يكون ثابتا.

وبينما ينشغل العالم بالتكيف مع هذا الواقع الجديد، ستبقى في فلسطين كلها- من جبال الضفة إلى سواحل يافا، ومن جنين حتى رفح، ومن القدس حتى الناقورة- جذور ترفض الخلع، ووعي لا يُخترق، وزيتونة تعلن بلا تردد: إن كانت لهم "العودة إلى المستوطنة"، فنحن لنا العودة إلى الوطن كله، كحق لا يهرم، ولا يفاوَض، ولا يُنسى.

