كيف تُخفي إسرائيل المجاعة في غزة؟

مع استمرار الإبادة على قطاع غزة، والمجاعة القاتلة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع، أصبحت النظرة الدولية لإسرائيل تأخذ منحى مغايرا. وعلى حد وصف رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك: "إسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة في العالم، وأغلبية الشعب فقدت ثقتها في الحكومة".

وفي ظل التخوف من تراجع الدعم المحلي والدولي، تحاول إسرائيل باستمرار التضليل عن الحقيقة، وإبعاد الرأي العام عن مشاهد المجاعة الحاصلة في غزة عبر طرق عديدة، نحاول في هذه المدونة استعراض بعض منها:

اتهامات بسرقة المساعدات

في كل حديث حول المجاعة في غزة، لا ينفك مناصرو الاحتلال يستخدمون عبارة "حماس تسرق المساعدات"! عبارة تشبه في لامنطقيتها تبرير قصف البنايات والمربعات السكنية على رؤوس ساكنيها بدعوى "حماس متواجدة فيها". ولكن حسب رويترز، التحقيقات التي أجرتها الولايات المتحدة في 156 حادثة سرقة للمساعدات لم تجد أي دليل على قيام حماس بسرقة المساعدات. كما أن مسؤولين إسرائيليين اعترفوا لصحيفة "ذا نيويورك تايمز" بصحة هذا التقرير.

هذا ناهيك عن كون إسرائيل تهدف بشكل ممنهج ومتعمد إلى تجويع المدنيين في غزة، لا "مقاتلي حماس" فقط، وفقا لما توصل إليه تحقيق المحكمة الجنائية الدولية عبر شهود عيان، وفيديوهات وصور لأقمار صناعية.

التضليل عبر القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي -أو الإعلام عموما- من أقوى الأدوات التي تستخدمها البروباغندا الإسرائيلية، ليس فقط منذ عملية طوفان الأقصى، بل منذ بداية هذا الكيان.

في تحقيق لمسبار، تم تتبع إعلانات وكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية (LAPAM)، التي تعد أكبر معلن في الحملة الدعائية التي رصدها الموقع، في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2024 إلى غاية 30 يوليو/ تموز 2025، والتي قامت الوكالة خلالها بتشغيل أكثر من 6000 إعلان عبر منصات Google، بما في ذلك أكثر من 2000 إعلان على YouTube على وجه التحديد.

وفي فترة المجاعة الأخيرة على القطاع، كشف التحقيق عن حملات إعلانية واسعة في الدول الأوروبية، خاصة بعد الاعترافات المتتالية بالمجاعة في غزة؛ إذ يبدأ الإعلان بالادعاء أن إسرائيل تسمح لمئات من شاحنات المساعدات بالدخول إلى القطاع، ويتهم الأمم المتحدة بمنع توزيعها، مما يؤدي إلى تراكمها، وينتهي باتهام الأمم المتحدة بـ"التخريب المتعمد". ولضمان وصول هذه الإعلانات إلى أكبر شريحة من الناس، يتم استخدام اللغة المحلية لكل بلد.

ومن جهة أخرى، تعمل الدعاية الاسرائيلية عبر المؤثرين؛ فقد حاول بعضهم الترويج إلى أن المساعدات تدخل بأمان وسلام للغزيين، متغاضين عن حقيقتين: أولاهما أنه بفرض دخول المساعدات بـ"سلام" فإنها لا تكفي، والأمم المتحدة نفسها أكدت أن العدد المتوسط للشاحنات التي يجب أن تدخل يوميا إلى القطاع هو 600 شاحنة. أما ثانيهما، فهي أن الشاحنات أساسا لا تدخل بأمان، أو لا تدخل أصلا؛ ففي الأيام العشرة الأخيرة لم يدخل سوى 853 شاحنة من أصل 6 آلاف شاحنة، أي حوالي 14% فقط من إجمالي المساعدات المفروض وصولها.

إلى جانب تعنت الاحتلال في إدخال المساعدات، وثق ريبورتاج لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية هجمات المستوطنين على شاحنات المساعدات، وقيامهم بعمليات تخريب وإضرام للنار فيها، وحتى الاعتداء على سائقيها، لمنعها من الدخول. ووصف أحد السائقين أعمالهم تلك بـ"البربرية".

حينما باتت محاولات إسرائيل لتزييف حقيقة المجاعة في غزة عبر مختلف أبواقها فاشلة، واحدة تلو الأخرى، نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مقالة تحت عنوان: 85 ألف طفل ميت.. أزمة اليمن أسوأ بكثير من غزة ومع ذلك يتجاهلها العالم

المعلومات الطبية

بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2025، نشرت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" في غلافها صورة أم فلسطينية رفقة ابنها الطفل محمد المطوق، الذي لم يتجاوز عمره 18 شهرا.. محمد ظهر في الصورة في حال يجسد المجاعة في غزة، بعظام بارزة، وعينين غائرتين، ونفَس بالكاد يستطيع التقاطه. كما أنه لم يكن يرتدي حفاظات، بل كيسا بلاستيكيا أسود. وبدل الحليب كان يشرب الماء الذي بالكاد يكون موجودا، نظرا للحصار الذي تمارسه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من خمسة أشهر، مما أدى إلى غياب الحفاظات والحليب وكل مستلزمات الحياة من الأسواق.

محمد -الذي استشهد والده في بداية الحرب، وتتكفل والدته بإعالته هو وأخوه جود- لم يسلم من ألسنة الإعلام الإسرائيلي ولا داعميه؛ فالصحفي الصهيوني "ديفيد كولي"، مثلا، أرجع سبب حالة محمد إلى ظروف صحية سابقة. إلا أن وكالة الأناضول نشرت مقالا نقلا عن سوزان معروف، الطبيبة التي تعالج الطفل في مستشفى "أصدقاء المريض" بمدينة غزة، قولها إن الأطباء هناك شخّصوا حالته الشهر الماضي بـ"سوء تغذية متوسط، بالإضافة إلى مشاكل صحية خلقية، منها مضاعفات في الدماغ وضمور في العضلات"، إلا أن هذه المشاكل "لم تؤثر بشكل ملحوظ على وزنه" حتى نفدت المكملات الغذائية في المستشفى. وأضافت إنه منذ ذلك الحين، أصيب بسوء تغذية حاد.

أما قناة 14 الإسرائيلية، التي عرضت صورة أم فلسطينية وابنها الذي يعاني من المجاعة إلى جانب ضمور العضلات، فاتهم المذيعون فيها الأم -بسبب بنيتها المتينة- بأنها تقوم بسرقة الأكل من ابنها، متجاهلين أنه وفقا لدراسات علمية فإن السمنة ليست مربوطة فقط بالأكل، بل ثمة أسباب أخرى لها، وراثة أو نفسية أو غير ذلك.

إنها محاولة يائسة أخرى لصرف الانتباه عما يحصل في غزة، وتوجيهه إلى مكان هو أيضا تعرض للتجويع والحصار من قبل إسرائيل، في السعي لجعل العالم يكف ولو قليلا عن نشر صور أجساد الأطفال الهزيلة أمام مرأى الجميع

تحويل النظر من مجاعة غزة إلى مجاعات أخرى

حينما باتت محاولات إسرائيل لتزييف حقيقة المجاعة في غزة عبر مختلف أبواقها فاشلة، واحدة تلو الأخرى، نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مقالة تحت عنوان: "85 ألف طفل ميت: أزمة اليمن أسوأ بكثير من غزة ومع ذلك يتجاهلها العالم"، في محاولة للتهرب من حقيقة المجاعة، ولتغيير الموضوع تماما من خلال تحويل الحديث عن غزة إلى اليمن. واستغل المقال الفرصة لمهاجمة الحوثيين، من خلال اتهامهم بمنع الغذاء عن أطفال اليمن، متناسيا أن الاحتلال الإسرائيلي نفسه قطع عن الأطفال والمرضى اليمنيين المساعدات والغذاء، والدواء والعلاج، بسبب قصف مطار صنعاء وميناء الحديدة.

نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش" قالت: "يُعّد مطار صنعاء شريان حياة أساسيا للمدنيين اليمنيين، الذين يعتمد الكثير منهم عليه كوسيلة وحيدة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة". وأضافت: "لقد قطع الجيش الإسرائيلي هذا الشريان، تاركا العديد من اليمنيين دون منفذهم الرئيسي إلى العالم الخارجي".

إنها محاولة يائسة أخرى لصرف الانتباه عما يحصل في غزة، وتوجيهه إلى مكان هو أيضا تعرض للتجويع والحصار من قبل إسرائيل، في السعي لجعل العالم يكف ولو قليلا عن نشر صور أجساد الأطفال الهزيلة أمام مرأى الجميع، إذ إنها أضحت تؤرق الاحتلال. فبعد أن ظهرت الحقائق وانعدمت الحجج واستنفدت إسرائيل كل حيلها، لم تجد مع انهزامها في معركة الحق سوى أن تحاول تغيير الموضوع.