بين قدَر الله وخياراتنا: كيف نفهم التاريخ؟

لماذا أكتب هذا؟

كبرت وأنا أرى مشاهد الانتفاضات، والاجتياحات، والقمم، والخيبات، والمجازر.. كان كل شيء يحدث بسرعة، لكن الأسئلة كانت أبطأ من أن تجد جوابا.

أنحن محكومون بالجبر، أم نملك القدرة على تغيير مجرى التاريخ؟ ما يحدث في غزة وفلسطين والعالم الإسلامي؛ أهو ابتلاء، أم عقوبة، أم قدر محتوم؟

في لحظة ما، شعرت أن التحليل السياسي المعاصر- رغم أهميته- عاجز عن فهم العمق.. العمق الذي لا يُرى إلا إذا ربطنا الواقع بالوحي، والحدث بالتكليف، والتاريخ بسنن الله.

الإرادة الكونية والشرعية: بداية الوعي

في دراستي للعقيدة، اكتشفت الفرق الجوهري بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وكان ذلك مفتاحا لتغيير رؤيتي. الإرادة الكونية تعني ما يشاؤه الله ويخلقه، سواء أكان خيرا أم شرا، أما الإرادة الشرعية فهي ما أمر بفعله الله من طاعات، وما أمر باجتنابه من نواهٍ.. حين نربط بينهما، نفهم أن ما يحدث في الواقع قد لا يوافق ما أمر الله به، لكنه يقع ضمن مشيئته وحكمته.

الخذلان، الاحتلال، المعاصي.. ليست خارج الإرادة الإلهية، لكنها ليست ما أمر به الشرع. وفهم هذا التباين هو ما يحمينا من السقوط في الجبرية أو اليأس.

آدم وموسى.. أول جدل في التاريخ

من أكثر النصوص التي أثرت فيَّ حديث النبي ﷺ عن مناظرة آدم وموسى عليهما السلام.

قال موسى لآدم: "أنت آدم الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟"؛ فأجابه آدم: "أتلومني على أمر قد كتبه الله عليّ قبل أن يخلقني؟"… قال النبي ﷺ: "فحج آدم موسى" (اخرجه مسلم: الصحيح).

هنا تتجلى حكمة الله: الخروج من الجنة لم يكن مجرد نتيجة لمعصية، بل هو تنفيذ لقدر سابق في قوله تعالى: {إنّي جاعلٌ في الأرض خليفةً} [البقرة: 30]. وبعد الخلق، قال الله له: {وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة وكُلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظّالمين} [البقرة: 35]. وهكذا نبدأ نحن -كبشر- مسيرتنا مع الزمن، والامتحان، والاختيار.

نحن نكسب.. والله يخلق

في العقيدة الأشعرية التي أؤمن بها، نؤمن بأن أفعال العباد مكسوبة لهم، لكنها مخلوقة لله… نحن نختار: نقرر أن نقاوم أو نستسلم، أن نطيع أو نعصي. لكن النتيجة تقع في إطار مشيئة الله، وفقا لسننه في النصر والهزيمة، في الرفعة والسقوط.

هذا الفهم يحمينا من الغرور إذا نجحنا، ومن القنوط إذا فشلنا. وهو ما يجعل التحليل الإسلامي للتاريخ أعمق من التحليل السياسي المجرد.

غزة: التجلي الأوضح للسنن

في غزة، كل شيء يذكرني بالسنن الربانية:

سنة التمحيص: {وليمحّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين} [آل عمران: 141].

سنة التدافع: {ولولا دفْع الله النّاس بعضهم ببعضٍ لفسدت الأرض} [البقرة: 251].

سنة الابتلاء: {أحسب النّاس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2].

الصمت العربي، الخذلان، القمع.. هذه الأشياء ليست عبثا، بل نتائج لاختيارات سياسية وثقافية طويلة. وفي المقابل، صعود المقاومة والثبات الشعبي، هو نتيجة لوعي واختيار وصبر إيماني طويل.

أزمة التحليل السياسي الحديث

من يتابع التحليلات السائدة يلاحظ غياب "الله" عن المشهد.

التحليل المعاصر يعتمد على: الواقعية المادية، نظريات القوة والمصلحة، التحالفات المتغيرة… لكن أين موقع السنن الربانية؟ أين دور العقيدة؟ أين موقع الإنسان كمكلف ومحاسب في خضم هذه التفاعلات؟

من دون ربط الأحداث بالوحي، نفقد البوصلة الأخلاقية والمعرفية معا.

الوعي بالسنن بداية التغيير

ليست المشكلة في أن نُهزم، بل في أن لا نفهم لماذا هُزمنا. وليست المأساة في الألم، بل في غياب المعنى.

حين نفهم سنن الله، ندرك أن النصر لا يأتي صدفة، ولا يُمنح للأقوى عسكريا، بل للأقوم إيمانا، والأصدق نية، والأثبت قدما. وقد بدأنا نرى بوادر هذا الوعي:

تصدع الرواية الصهيونية

عودة الأسئلة الوجودية: من نحن؟ ولماذا لا ننتصر؟

تصاعد الوعي الشعبي، والبحث عن معنى جديد للكرامة والتحرير.

نحو فهم إيماني للتاريخ

لا أملك كل الإجابات، لكنني بت أوقن أن من يفصل بين قدر الله وشرعه لن يفهم التاريخ، ومن لا يرى الأحداث بعين السنن لن ينجو من العبثية أو الانكسار.

نحن لسنا مجبرين بلا اختيار، ولسنا مختارين بلا قدر، نحن مكلفون بالسعي في طريق قد رسم الله له نهاياته، لكننا لا نعرف متى ولا كيف.

لذلك، أكتب اليوم، لا لأحسم الجدل، بل لأدعو إلى فتحه من جديد.. أن نعيد قراءة التاريخ لا من وجهة نظر المنتصر، ولا الضحية، بل من زاوية المكلف الذي يبحث عن موقعه بين الأمر الإلهي والواقع المر. {وكان أمر الله قدَراً مقدوراً} [الأحزاب: 38].