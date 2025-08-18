لم أكن أدرك أن دراستي للترجمة ستعيدني إلى سيرتي الأولى؛ لغتي الجميلة، اللغة العربية. تعلمت الإنجليزية والفرنسية، لكنني شعرت بالحب للغتي الأصيلة التي جُبلت عليها، والتي قامت عليها أمم وحضارات، وبُنيت بتاريخ حافل بين الأمم والحضارات والثقافات الأخرى.

لفتني كتاب للدكتور عبدالرحمن رأفت الباشا بعنوان "العدوان على العربية عدوان على الإسلام"، الذي يتطرق فيه إلى بعض المخططات التي سعى لها أعداء اللغة للنيل منها، ومحاولة إبعادنا عن أجمل ما فيها، فهي لغة القرآن الكريم.

وعند الوقوف على محطات قطار هذا الكتاب الصغير تجد أنه يضم أجمل النقاط المهمة التي يتناولها في سبيل تبيان الخطر الذي يحدق بهذه اللغة. فقد بدأ بربط محبة هذه اللغة والإقبال على علومها بمدى محبتنا لرسولنا العربي؛ فكل عربي يذكرنا بسيرة النبي الأمي الذي نزل إليه القرآن "بلسان عربي مبين". وكيف لا نحبها وهي اللغة التي خاطب بها أهل الفصاحة والجزالة؟

ختم الكاتب حديثه بالتأكيد على دور أبناء العربية في تيسير تعلمها، ووجوب أن نوليها عناية كبيرة في المدارس، بحيث يتعاون جميع المعلمين على تعليمها، لا أن يقتصر ذلك على مدرسي اللغة العربية وحدهم

ثم انتقل للحديث عن العدوان على هذه اللغة من قبل أعداء الإسلام، حيث يحاولون السيطرة على العقول بإضعاف لغة الأمة ومحوها، لينشقوا عن تاريخهم وأصالتهم، مدعين قصور اللغة العربية وتخلفها عن التطور والتحضر اللذين يشهدهما العالم.

وأشار الكاتب إلى الحملات التي شنها أعداء العربية، وأهمها إحلال العامية بدلا منها بدعوى جمود الفصحى وصعوبتها، لكن الكاتب دحض بأسلوبه المتميز كل هذه الادعاءات، معتبرا إياها حججا واهية لا تمت للغة العربية بصلة، فهي لغة اتسعت كلماتها لكتاب الله، الذي عجزت فصاحة العرب في زمن المعلقات عن الإتيان بمثله.

وهل نسي هؤلاء العصر الذهبي لبني العباس؟ ذلك العصر الذي يذكره الكاتب ليدحض حججهم؛ ففيه تُرجمت العلوم الأجنبية إلى العربية. فكيف ينكرون قدرة لغة القرآن الكريم على استيعاب علوم الفلسفة اليونانية، وحكمة الهنود، وأدب الفرس، وغيرها من العلوم؟

وأشار أيضا إلى بعض الضربات الخفية، كالدعوة إلى إبقاء الفصحى مع إلغاء الإعراب من أواخر الكَلم وغيرها. وفي طيات حديثه، أكد على أن هذه اللغة المتميزة تتمتع بخاصية الاشتقاق التي تُميزها عن غيرها من اللغات الحية، إضافة إلى الروابط التي تجمع بين كل زوج من الكلمات. فمثلا: كلمتا "الأخ" و"الأخت" متشابهتان في العربية، بينما في الإنجليزية نجد "brother" و"sister" كلمتين مختلفتين تماما.

إننا متمسكون بأحلامنا رغم اتساعها، فعسى ربنا أن يبدلنا خيرا ويغير حال هذه الأمة إلى ما فيه الرفعة والخير

وفي النهاية، تساءل الكاتب: ماذا يتوجب على مؤسساتنا لمعالجة هذا التراجع، خصوصا أن هناك من يُدرس العلوم المختلفة باللغات الأجنبية بدلا من العربية؟

وأنا أتساءل هنا: هل يأتي علينا يومٌ نرى فيه العربية هي اللغة المستخدمة في العلوم المختلفة بالجامعات، وفي تطبيقات الأجهزة المحمولة، وعلى لافتات المحال التجارية، وفي كل مكان؟

هل سيأتي اليوم الذي نرى فيه مشاعر الفخر والاعتزاز باستخدام عبارة "القهوة الباردة" بدلا من "آيس كوفي"؟ لا يزال الأمل يتراقص في مخيلتي بأن لغة القرآن ستعود لتتصدر اللغات العالمية، وتحل محل الإنجليزية في بعض المجالات.

لكنني لا أستطيع الجزم بأنها ستحل محلها في كل المجالات، ويبقى الزمان ومرور الوقت خير برهان على هذه الآمال التي لا نعلم متى ستتحقق. ومع ذلك، فإننا متمسكون بأحلامنا رغم اتساعها، فعسى ربنا أن يبدلنا خيرا ويغير حال هذه الأمة إلى ما فيه الرفعة والخير.