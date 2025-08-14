التعريف الحقيقي للإرهاب؟!

في خضم الضجيج الإعلامي والدعوات المستمرة إلى "الرد"، يُطرح السؤال: علينا أن نرد، علينا أن نُظهر القوة، أن نلقنهم درسا. لكن، ما معنى هذا الرد؟ ومن يملك الحق الأخلاقي في تنفيذ هذا "الرد" المزعوم؟ وهل العنف فعل شرعي إذا كان بيد من يلبس بذلة رسمية ويقف أمام الميكروفونات؟

قبل أن نُسلم بهذه السردية، علينا أن نعيد طرح السؤال الحقيقي: من هو الإرهابي فعلا؟ وهل من يقتل المدنيين العزل لتحقيق أهداف سياسية يمكن أن يسمى غير ذلك؟ التاريخ يجيب: الرد كان دائما بالإبادة!

لم تكن هذه أول مرة يسمع فيها العالم كلمة "الرد"؛ ففي التاريخ القريب والبعيد، سُمِي الاحتلال استعمارا، وسميت المجازر ردا، وسميت الإبادة تمدينا!

الفرنسيون "ردوا" على ثورة الجزائريين ضد الاستعمار بتعذيب جماعي، وقتل مئات الآلاف، وحملات ترهيب وقمع امتدت سنوات. استخدموا "الرد" نفسه الذي استخدمه الاحتلال الإسرائيلي اليوم: العقاب الجماعي

الولايات المتحدة ردت على الهنود الحمر، سكان البلاد الأصليين، بالإبادة الجماعية؛ ملايين قُتلوا، وأُجبر الباقون على النزوح إلى "محميات" بائسة، سُلبت أراضيهم، طُمست ثقافتهم.. هذا الرد الأميركي بُنيت عليه إمبراطورية.

وفي فيتنام، لم يكن الرد أقل وحشية؛ أُحرقت القرى بالنابالم، وانتشر السم في الأرض والناس عبر الـ"أيجنت أورانج"، ومئات الآلاف من المدنيين قُتلوا بدم بارد! أكان ذلك ردا، أم إرهاب دولة مدججة بالسلاح؟

وفي العراق، دُكت المدن بذريعة "أسلحة الدمار الشامل" التي لم تكن موجودة قط! سقط أكثر من مليون قتيل عراقي، انهارت البنية التحتية، وزُرعت الفتنة الطائفية، ونُهبت الثروات، وكان كل هذا "ردا" على تهديد غير موجود.

وفي أفغانستان، بعد 20 عاما من الحرب، انسحبت أميركا تاركة خرابا وانهيارا.. من الذي سيحاسب على آلاف الغارات الجوية، وعلى حفلات الأعراس التي تحولت إلى مجازر جماعية؟

أوروبا والاستعمار: الإرهاب المنهجي

لم تكن حربا، بل مشروعا استعماريا قاومه شعب يريد الحرية.

البريطانيون، في فلسطين والهند وكينيا وغيرها، استخدموا "الرد" بأسلوب أكثر برودة؛ تمثل في تجويع السكان، ودعم الأنظمة العميلة، وبناء أجهزة بوليسية لقمع كل من يرفع صوته… قتلوا بالرصاص وبالقانون معا.

تاريخ الاستعمار الأوروبي لم يكن إلا سلسلة من أفعال إرهابية مُمأسسة ضد الشعوب التي طالبت بحقها في الحياة والكرامة.

النازية: الرد الأكثر وحشية في التاريخ الحديث

النازية: الرد الأكثر وحشية في التاريخ الحديث

حين نتحدث عن "الردود" العنيفة عبر التاريخ، لا يمكن تجاهل واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها البشر: جرائم النظام النازي في ألمانيا بقيادة هتلر.

باسم "الأمن القومي"، و"تفوق العرق الآري"، و"الدفاع عن الوطن"، قامت ألمانيا النازية بقتل عشرات الملايين خلال الحرب العالمية الثانية. شُنت حروب إبادة ضد شعوب بأكملها، احتُلت الدول، أُحرقت المدن، وأقيمت معسكرات الموت التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا من حيث المنهجية والوحشية.

قُتل أكثر من ستة ملايين يهودي، وملايين السوفيات والبولنديين والغجر والمعاقين والمثليين والمعارضين السياسيين. كل ذلك تم تحت شعارات قومية زائفة، وخطابات سياسية تتحدث عن "حق ألمانيا في الرد"، وعن "حماية الأمن القومي"، وعن "تطهير الأرض من التهديدات".

النظام النازي قدم النموذج الكامل لكيفية تحول الدفاع المزعوم إلى جريمة ضد الإنسانية؛ وما فعله هتلر وحلفاؤه كان إرهابا بأدوات الدولة، إرهابا يرتدي زيا رسميا ويستخدم لغة القانون.

ومن المؤسف أن كثيرا من الحجج التي استخدمتها النازية لتبرير جرائمها، نجد صداها اليوم في خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف، حين يتحدث عن "تفوق العرق اليهودي"، و"حق إسرائيل في الضرب أولا"، و"إزالة التهديدات السكانية".

إن العالم الذي قال يوما "لن تتكرر المحرقة"، يشاهد اليوم صامتا محرقة تنفَذ ببطء في غزة، ويغض الطرف عن خطاب كراهية لا يقل فاشية عما جاء به هتلر.

هل الطفل تحت الأنقاض إرهابي؟ هل الأم التي تبحث عن لقمة لأطفالها إرهابية؟ هل الشعب الذي يُقاوم الاحتلال إرهابي؟ أولئك إرهابيون، أم إن الإرهابي الحقيقي هو من يضغط زر الطائرة المسيرة؟

"إسرائيل": الإرهابي المعاصر في ثوب "ديمقراطي"

ما نشهده اليوم في فلسطين، وتحديدا في غزة، ليس حربا، بل إبادة ممنهجة ينفذها نظام احتلال استيطاني عنصري. منذ أكثر من 22 شهرا، تمارس إسرائيل في زمن الإنترنت والكاميرات المفتوحة ما لم يجرؤ الاستعمار القديم على فعله.

أكثر من 68 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء.. مجاعة مصطنعة، ومنع شامل للغذاء والماء والدواء.. تدمير شامل للبنية التحتية، أكثر من 70% من المباني دُمرت.. اغتيال للأطباء والصحفيين وعمال الإغاثة.. قتل المدنيين وهم يرفعون الرايات البيضاء.. كل هذا يتم تحت شعار "الرد على الإرهاب".

لكن، من الذي يملك الطائرات المقاتلة؟ ومن يفرض الحصار؟ ومن يحتل الأرض؟ ومن يُقيم المستوطنات؟ ومن يعتقل الأطفال ويغتال القادة ويمنع الأدوية؟

إن من يقوم بكل ذلك هو الكيان الذي يصف نفسه بالديمقراطي، ويتلقى الدعم الكامل من الغرب!

الإعلام الغربي يلعب دورا محوريا في تزييف الحقيقة؛ يروج لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، ويتجاهل حق الفلسطيني في الحياة

من هو الإرهابي؟

في ظل هذه الفوضى، يجب أن نعود إلى المبدأ البسيط: الإرهابي هو من يستهدف المدنيين عمدا لتحقيق أهداف سياسية.

وبناء عليه: هل الطفل تحت الأنقاض إرهابي؟ هل الأم التي تبحث عن لقمة لأطفالها إرهابية؟ هل الشعب الذي يُقاوم الاحتلال إرهابي؟ أولئك إرهابيون، أم إن الإرهابي الحقيقي هو من يضغط زر الطائرة المسيرة، أو من يُصدر أوامر الحصار والتجويع، أو من يدافع عن القتل الجماعي باسم "الأمن القومي"؟

الإعلام الغربي: شريك في الجريمة

الإعلام الغربي يلعب دورا محوريا في تزييف الحقيقة؛ يروج لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، ويتجاهل حق الفلسطيني في الحياة.. يُظهر صور الرعب حين يسقط صاروخ على تل أبيب، ويخفي صور الجثث المتفحمة في غزة! بهذا، يصبح الإعلام نفسه شريكا في القتل، لأنه يمنح القاتل غطاء، ويمنع الضحية من أن تُسمع صرختها.

الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية

بعيدا عن الكاميرات، يستمر الإرهاب الاستيطاني اليومي في الضفة الغربية: اقتلاع الأشجار، حرق القرى، اعتداءات بالرصاص، منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.. كل ذلك يجري تحت حماية الجيش، بل بتشجيع ضمني من الحكومة الإسرائيلية التي تسعى إلى تهجير السكان الأصليين وفرض واقع جديد بالقوة.

الإرهابي الحقيقي هو من يجعل من قتل الأبرياء وسيلة لتحقيق أهداف سياسية.. هو من يتذرع بالقانون ليقتل، ويتحدث عن السلام وهو يمارس الإبادة

هذه ليست حرب أديان

إن ما يجري ليس حربا بين اليهود والمسلمين، بل صراعا بين مشروع استيطاني عنصري، وشعب يطالب بحقه في الحرية.

العديد من اليهود الشرفاء في العالم يقفون ضد الجرائم، العديد من المسيحيين والمسلمين وكل الأحرار يتضامنون مع فلسطين.. إنها معركة إنسانية قبل أن تكون سياسية.

الكلمة الأخيرة: من هو الإرهابي الحقيقي؟

لنعد إلى السؤال الأول: من هو الإرهابي؟ من يحتل الأرض أم من يُقاوم؟ من يُجوع المدنيين أم من يصمد تحت النار؟ من يختطف الأطفال ويهدم المنازل أم من يحلم بالعودة؟

الإرهابي الحقيقي هو من يجعل من قتل الأبرياء وسيلة لتحقيق أهداف سياسية.. هو من يتذرع بالقانون ليقتل، ويتحدث عن السلام وهو يمارس الإبادة.

وغزة اليوم، بصمودها، تُسقط كل الأقنعة.. والتاريخ لن يرحم من صمت.