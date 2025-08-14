التربية: إعداد الإنسان لمهمة

التربية ليست مجرد تلقين معلومات، ولا هي مجرد تهذيب سلوكي أو تزيين ظاهري للأخلاق، بل هي أعمق من ذلك بكثير. إن التربية الحقيقية تُبنى على أساس أن للإنسان مهمة في الحياة، وأن وجوده ليس عبثا، بل تكليفا واختبارا، يتطلب إعدادا متكاملا لينهض بدوره.

والتربية ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لإنتاج إنسان مؤثر، فاعل، صاحب رسالة. وفي ظل كثرة المشاريع والكيانات التربوية، يجب أن نتوقف عند سؤال جوهري: كم جهة اليوم تقيس نجاحها بعدد الأفراد؟ لكن… من يقيس التأثير؟ من يحسب كم شابا تغير حقا؟ فالعدد لا يعني الأثر، بل أحيانا يخفي فشلا ناعما؛ لذا من الواجب أن نقيس الأثر لا زحام الافراد. ومن هنا، يمكننا أن نعرف التربية بأنها: "إعداد الإنسان للقيام بمهمة".

يوسف (عليه السلام) قال للملك: ﴿اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظٌ عليمٌ﴾؛ فطلب الولاية بناء على الخبرة والأمانة، لا النسب أو الجاه

منهج الإسلام في اختيار القادة

لم يترك الإسلام أمر اختيار القادة خاضعا للأهواء أو الوراثة أو الزعامة التقليدية، بل وضع معايير دقيقة تجمع بين الاستعداد الفطري والتمكين العملي، ويظهر ذلك في قول الله تعالى عن اختيار طالوت ملكا: ﴿إنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطةً في العلم والجسم﴾؛ فالمعيار هنا لم يكن المال ولا الحسب، بل العلم والقوة، أي الكفاءة العقلية والبدنية.

ويوسف (عليه السلام) قال للملك: ﴿اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظٌ عليمٌ﴾؛ فطلب الولاية بناء على الخبرة والأمانة، لا النسب أو الجاه. وفي قصة اختيار سيدنا موسى قالت ابنة شعيب (عليه السلام): ﴿إنّ خير من استأجرت القويُّ الأمين﴾، جامعا بين الكفاءة والإخلاص.

وقد ترسخ هذا المنهج في سيرة النبي ﷺ؛ فكان يولي المهام بحسب الطبع والموهبة والمهارة، لا بالأسبقية أو القرب فقط. ويتمثل ذلك في:

أسند القيادة العسكرية لأسامة بن زيد لصلاحيته، رغم صغر سنه، ورفض تولية أبي ذر الغفاري لأنه لا يصلح لطبيعة العمل القيادي.

النبي ﷺ وعتاب ابن اللتبية (عامل الصدقة): حين خان الأمانة في التفريق بين المال العام والخاص، عزله وقال: "أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيُهدى إليه أم لا؟"؛ إشارة إلى أن القيادة مسؤولية وأمانة، وليست امتيازا شخصيا.

تولية خالد بن الوليد قيادة الجيش رغم حداثة إسلامه، لأنه ذكي، ويدير الأمور بالدهاء العسكري.

واختيار النبي مصعباً بن عمير، وإرساله سفيرا ومعلما إلى المدينة قبل الهجرة؛ لأنه كان لبقا، مؤثرا، حسن الخلق، حسن المظهر، ففتح الله به قلوب أهل يثرب.

فالرسالة الكبرى في منهج الإسلام في توسيد الأمرلأهله هو أن القيادة لا تُمنح بالمطالبة أو الأقدمية، بل بناء على:

الطبع القيادي

الخبرة العملية

الأمانة الشخصية

القدرة على حمل التكاليف

وكل ذلك يُقاس، ويُجرب، ويُتابع.

لا ينبغي الاستغراق في الإعداد الأخلاقي والسلوكي بمعزل عن الهدف، فليست التربية رحلة مثالية مجردة فقط، بل وسيلة لتحقيق وظيفة ومهمة

وحتى نستطيع أن نتبع منهجية النبي في اختيار القادة وتوسيد الأمر لأهله، يجب أن نسير وفق منهجية علمية متكاملة، تتضمن:

أولا: خطوات إعداد الأفراد للمهمة

تحديد المهمة وتخطيط الموارد البشرية

لا إعداد بلا وجهة؛ لذا فإن أول خطوة في التربية هي تحديد المهمة المطلوبة من الفرد: هو فرد عادي؟ موظف؟ قائد؟ مفكر؟ مصلح؟

يلي ذلك تخطيط الموارد البشرية: كم نحتاج من كل فئة؟ ما التخصصات المطلوبة؟ ما نوعية الكفاءات التي نؤهلها؟ فإعداد القادة بمختلف تخصصاتهم يختلف كمّاً ونوعا عن إعداد المنفذين أو الفنيين.

وهنا تبرز قاعدة مهمة: "القادة يُكتشفون، لا يُخترعون"… لا بد من استخدام أدوات انتقاء فعالة لاكتشاف أصحاب الطبع القيادي الحقيقي (الشجاعة، الحسم، الرؤية، التأثير…)، بدلا من محاولة فرض القيادة على من لا يحمل مؤهلاتها.

تحليل متطلبات المهمة

كل مهمة تحتاج إلى معارف ومهارات وقيم وصفات نفسية.

التقييم الواقعي لهذه المتطلبات يسهم في تصميم برنامج تربوي فعال دون إفراط أو تفريط.

بناء الجانب المعرفي والفكري

تزويد الفرد بالعلم المرتبط بمهمته، والسياق العام الذي يتحرك فيه.

تعزيز قدرته على التحليل، والتفكير النقدي، وفهم الواقع.

بناء وعيه بقضايا الأمة، وفهمه لموقعه ضمن مشروع أوسع.

بناء الجانب المهاري والعملي

تحويل المعرفة إلى قدرة تنفيذية: إدارة، تواصل، تنظيم، كتابة، عمل ميداني.

التدريب العملي، والمحاكاة، والمهمات الواقعية، عناصر لا غنى عنها في الإعداد الفعلي.

بناء الجانب النفسي والروحي

تقوية النفس على الصبر، وتحمل الضغوط، والانضباط الداخلي، والثبات في المواقف.

غرس الإيمان بالرسالة، وحب البذل، والتجرد لله، والثقة في وعده.

الإعداد الأخلاقي والسلوكي والقيمي

لا يمكن لصاحب مهمة أن ينجح بلا أخلاق؛ فالمعرفة دون خُلق كالسلاح في يد مختل.

يجب غرس القيم الكبرى المؤثرة في المجتمع المستهدف مثل: الصدق، الأمانة، التواضع، ضبط النفس، النزاهة، احترام الناس.

لكن لا ينبغي الاستغراق في الإعداد الأخلاقي والسلوكي بمعزل عن الهدف، فليست التربية رحلة مثالية مجردة فقط، بل وسيلة لتحقيق وظيفة ومهمة. فإعداد الفرد لا يساوي إعداد القائد، وإعداد موظف خدمة لا يشبه إعداد صاحب مشروع تغييري؛ فلكل مستوى متطلباته اللازمة من الأخلاق والسلوك والمهارات.

المتابعة والتقويم المستمر

التربية عملية مستمرة لا تتوقف؛ فالنفوس تتغير، والواقع يتبدل، والمهام تتجدد.

لا بد من وجود آليات دورية لتقييم الأفراد والقادة، واكتشاف نقاط القوة والضعف، وتحديث خطط التطوير الفردي لكل شخص؛ فالفرد لا يُعدّ مرة واحدة ثم يُطلق، بل يُعاد بناؤه وتطويره ليتناسب مع متطلبات كل مرحلة.

ليست التربية حشوا للمعلومات، ولا تهذيبا شكليا، بل هي بناء رجال، وصناعة رساليين ينهضون بأمتهم، ويقومون بأمانة الاستخلاف كما أرادها الله

ثانيا: أهمية اختيار القائمين على العملية التربوية

التربية تحتاج إلى رجالها، ونجاحها مرهون بكفاءة من يتصدرون لها.

لا يصح أن يقود العملية التربوية من قضى عمره في ماكينات تربية فاشلة، لم تنتج إلا التقليد والانغلاق والضعف.. والواجب اختيار القادة وفق صفات ومعايير واختبارات دقيقة؛ فوظيفتهم بناء وتعديل السلوك لا مجرد ملء استمارات لرفعها للمستويات الأعلى. لذا، لا بد أن يكون القائمون على التربية ممن جمعوا بين:

الخبرة العملية الناجحة.

الدراسة الأكاديمية والتخصصية في مجال التربية والتنمية.

الرؤية الشرعية السليمة التي تضبط الوسائل بميزان الوحي.

كما يجب استخدام الأدوات التربوية والنفسية الحديثة، من أدوات تحليل الشخصية إلى مناهج القيادة والتنمية، بشرط:

ألا تصادم الشرع.

وأن تُستخدم لتحقيق المصلحة العامة للأمة، لا لتكريس الانغلاق التنظيمي أو الهيمنة الفكرية.

والمربي الناجح هو من يجمع بين نور الشرع، وخبرة الواقع، وصفاء النفس، وكفاءة الأداء.

بعض النماذج التربوية تحولت إلى دوائر مغلقة، تُكنز فيها الطاقات وتُحتكر الكفاءات لصالح كيانات ضيقة، بينما التربية الرسالية الحقة تفتح الإنسان على الأمة، وترتب له مكانه في مشروع الخلافة، لا في جهاز مغلق

ثالثا: الهدف الأعلى للعملية التربوية

كل هذه الخطوات، والتخطيط، والتقويم، يجب أن يخدم رؤية كبرى لا تنفصل عن أصل الاستخلاف: الإنسان خُلق ليكون خليفة في الأرض

يعمرها بالحق، وينشر فيها العدل، ويقيم فيها شرع الله. ولذلك، فالتربية ليست مشروعا لصناعة جنود ولا نخب، بل هي:

تأهيل لعبادة الله من خلال العمل.

إعداد لتحمل مسؤولية التغيير.

تمكين للفرد ليكون لبنة في نهضة الأمة.

وهنا يجب التحذير من انحراف جوهري: إن الأصل أن يربَّى الإنسان ليقدَّم للأمة، لا ليخزَّن داخل تنظيم أو جماعة. فبعض النماذج التربوية تحولت إلى دوائر مغلقة، تُكنز فيها الطاقات وتُحتكر الكفاءات لصالح كيانات ضيقة، بينما التربية الرسالية الحقة تفتح الإنسان على الأمة، وترتب له مكانه في مشروع الخلافة، لا في جهاز مغلق.

وبناء على ما تقدم، إذا أردنا نهضة حقيقية فعلينا أن نعيد تعريف التربية بأنها "إعداد الإنسان لمهمة الاستخلاف في الأرض". وهذا الإعداد:

متعدد الأبعاد: فكر، مهارة، خلق، وعي، روح.

متجدد ومقوّم: يواكب المرحلة، ويعيد بناء الفرد.

منضبط الهدف: يخدم الأمة لا التنظيم.

مبني على الانتقاء: يميز القادة من غيرهم.

مرتبط بالرؤية الشرعية: لا ينفصل عن ميزان الحق.

فليست التربية حشوا للمعلومات، ولا تهذيبا شكليا، بل هي بناء رجال، وصناعة رساليين ينهضون بأمتهم، ويقومون بأمانة الاستخلاف كما أرادها الله.