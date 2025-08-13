السوقية بين اليوم والأمس

"إنه شخص سوقي، إنها امرأة سوقية، جموع سوقية، رئيس سوقي، أفكار سوقية".. لا بد أن إحدى هذه العبارات قد صادفتك، مرت على مسمعك، استُعملت في مجلسك، أو أنت ذاتك قد استعملتها، والغالب أن ما تعرفه من دلالتها الاستعمالية الاصطلاحية أنها تعني الابتذال، الحديث المبتذل، اللغة الركيكة والسطحية، اللسان الأعوج.. على ذا المنوال يمكن أن نسأل: هل بالإمكان أن يوجد للسوقية معنى آخر غير ما هو رائج؛ ما يعيب اللسان، ويصنف صاحبه ضمن معشر اللاحِنين؟

الحياة "متغير"، اللغة "متغير"، الإنسان ذاته "متغير"، والسائد في الكون سنة التغير والتغيير، والتبدل والتبديل. وبالتالي، مصطلح السوقية شمله التغيير، هو أيضا من سنة اللاثابت واللامستقر في الكون، في النظم، في الأفكار ووسائل التواصل

ماهي السوقية؟ أو: من هو الشخص السوقي؟ من ذا الذي يمكن أن نطلق عليه حقا "سوقي"؟

في ما مضى كانت السوقية تطلق على من لا يحسن الكلام إعرابا وصرفا، فهي من وجهة نظر غابرة في الزمن تتمحور حول إقامة الكلمة إعرابا؛ اللفظ السليم، البعيد عن اللحن.. لكن السؤال: متى ذلك؟ وكيف؟

إن "متى" الاستفهامية تحيلك إلى سؤال الزمن، ومنه فالسوقية من حيث التاريخ مصطلح وليد الماضي، أي إنها من زمن فات، كما أن كونها ماضية الاستعمال لا ينفي أن البعض لا يزال يستعملها اليوم بذات المعنى، وهو الإشكال الذي يدور في رحى المقالة، فهي- كما أسلفنا- كانت تُعنى بشكل خاص باللغة، خاصة من لدن مجتمع العرب، وتعني بالدرجة الأولى اعوجاج اللسان، كما أن ذلك الزمن يُعتبر زمن حضارة (أقلها حضارة لغوية)؛ ومن هنا قد يكون هذا المعنى في تلك اللحظة لا قصور فيه، ولا يحتاج إلى كلام ولا تفسير يوضح، ولا حرج في من يعرف السوقية بهذا الشكل، ومن كان يصف الشخصية السوقية بمن لا يحسن اللفظ، ويلحن بالكلام.

الحياة "متغير"، اللغة "متغير"، الإنسان ذاته "متغير"، والسائد في الكون سنة التغير والتغيير، والتبدل والتبديل. وبالتالي، مصطلح السوقية شمله التغيير، هو أيضا من سنة اللاثابت واللامستقر في الكون، في النظم، في الأفكار ووسائل التواصل.. وفي ذا السياق نطرح معنى السوقية المستجد من وجهة نظرنا، حيث نقرأ أن مصطلح السوقية بحكم المتغيرات مسه التجديد كغيره من المصطلحات.

هناك أيضا سوقية اجتماعية، وهي عدم القدرة على الانخراط في علاقات إنسانية واجتماعية، والجهل بالقوانين المشبكة للأوصال الإنسانية

القراءة أنه ينقسم إلى قسمين: قسم ولّى، حيث كانت الأمة التي تطرح السوقية بالمفهوم آنف الذكر، بتأشير المقروء أنها في تلك اللحظة التاريخية بزهو حضاري، وما يلي الحضارة من ترف يطول كل المجالات، بما في ذلك عالم المفاهيم والمصطلحات. أما القسم الثاني اليوم (في عصرنا هذا)، فنعرف السوقية فيه بشكل مختلف، فلكل حقبة خصوصية تجعل لأفرادها رؤى خاصة.

إعلان

يومنا هذا حرج للغاية؛ دقات ساعاته متسارعة لدرجة أن إنسانه يبادر باكرا ولا يكاد يلحق حقائبه، عصر بحكم المستجدات يندر ما يسلم من التغيير، كوصف أو مصطلح السوقية، فهي اليوم غير ما كان سائدا، موضوعها العقل بالأساس، فمن يعطل عقله أو يتركه لغيره ليأخذه حيث يشاء، أو يملؤه بما يهوى من الأهواء، هو السوقي بتعريفنا المستجد. إذن، السوقية تعني تعطيل العقل، ركنه جانبا، تمكين الآخر منه ليفكر نيابة عنك.. هذا أحد مفاهيم السوقية العديدة.

ومن مفاهيمها أيضا الترديد؛ فمن يردد أقوال وآراء الآخرين بدون فرز، ولا غربلة تمحص الجيد من الرديء، والحق من الباطل، والجميل من القبيح، فقد أضحى شخصية سوقية. فالسوقية اليوم هي الترديد المتجاوز لعملية إشراك الوعي، وهي كذلك تجاوز محطة التفكير عند الترديد، وفي ذا السياق يكثر بانتشار المرددون في دنيا الأيدولوجيات المتزمتة، حيث يقر المرددون من حيث المبدأ سابق الوجود (وجودهم) بوجود سادة، المعرفة حصرا لهم، ولا يمكن الحصول عليها من دون ترديد ما يطرحون خارج محطة التفكير.

هناك أيضا سوقية اجتماعية، وهي عدم القدرة على الانخراط في علاقات إنسانية واجتماعية، والجهل بالقوانين المشبكة للأوصال الإنسانية.. خذ نموذجا: الانطوائي -مثلا- تمسه السوقية، أيضا الذي لا يمكنه أن يقيم صداقات ولا علاقات مع أفراد مجتمعه، والذي يميز بعنصرية على أساس جنس أو لون أو عرق، كذلك أحادي الحيز، الذي لا يرى حق الوجود العام إلا لحيزه الضيق (أسرته، قبيلته، مجتمعه، طائفته، أمته)، وليس له نفس ليتقبل الآخر كما هو كائن، فضلا على أن يتعايش معه.. فرد تقوم الحياة بالنسبة له على فلسفة الصدامات، والرفض المطلق لأي مختلف.

السوقية الفكرية تعني عالم الأفكار وما ترتبط به، فالسوقي اليوم يتعلق بأسوار الفكر الهش. بمعنى من المعاني: هو من لا ينتج فكرة، من لا يفكر بمعنى، من لا يتأمل، لا يتدبر، هو المنساق والمُساق خلف كبرائه بلا رأي

تتوفر أيضا سوقية سياسية، وهي التنكر لما توصل إليه الإنسان اليوم ورفضه، مع ما في ذلك من نظم سياسية وقوانين وتشريعات تسير شؤونه كفرد ينتمي لأمة معينة؛ فالشخص الذي ليست له ثقافة سياسية تمكنه من المشاركة في صنع القرار بشكل من الأشكال، أو -على الأقل- حيازة الحد الأدنى من درجات الوعي بمجريات السياسة، هو شخص سوقي.

الشخص الذي لا يؤمن بقيم السياسة الحديثة ونواميسها (كالتعددية السياسة، والديمقراطية، والأحزاب، والبرلمانات، والشورى، والمشاركة السياسية، والانتخابات، والتداول السلمي للسطلة)، وبالمقابل يصمت أو يذوب أمام الاستبداد السياسي، أو يتماهى مع الحكم الديكتاتوري أو العسكري للحياة المدنية، ولو بصورة من الصور، أو يجنح إلى نظرية المتغلب.. ذلك الشخص هو سوقي بامتياز.

السوقية الفكرية تعني عالم الأفكار وما ترتبط به، فالسوقي اليوم يتعلق بأسوار الفكر الهش. بمعنى من المعاني: هو من لا ينتج فكرة، من لا يفكر بمعنى، من لا يتأمل، لا يتدبر، هو المنساق والمُساق خلف كبرائه بلا رأي ولا قرار، هو من تفرض عليه الجمعوية فكرة بعينها، قرارا معين، وجهة نظر معينة، شكلا بذاته، وحتى ذوقا محددا؛ فالسوقي هو من يأخذ الأفكار طازجة، لا يكلف نفسه عناء البحث عنها، أو سبر أغوارها، هو الأصم الأبكم حين تُرفع المعالي، ويسهل كشفه لطغيان ضحالة الأفكار على فكره، وسفاسف الأمور على مواضيعه.

يخط أحدهم نصا زاخرا بعظائم الأفكار، فتتلقف الناس النص ابتهاجا لما يحمل من أفكار عظيمة بإمكانها أن تصنع التغيير على مستوى الفرد أو المجتمع، وفجأة يخرج من السرداب أغبر العقل تليد الفكر يشير على الناس، ليخبرهم بأن النص فيه أخطاء لا تُغتفر!

فعلى سبيل المثال، الأمة اليوم منشغلة بقضية الأرض المسلوبة والمقدسات المدنسة، حوارها ينصب في سؤال: كيف نحرر الأرض ونحمي المقدس، ونعيد كرامة المسلم بعد النهب الممنهج؟ في حين ينصب حوار خفيف القدر هذا في نوافل الأمور: تحريض الناس على الحديث في قضايا جزئية خلافية من الدين، كمسائل من قبيل الزكاة في عيد الفطر؛ أهي تزكى نقدا أم من قوت أهل البلد؟ ورؤية الهلال، والمسح على الجوارب، أو إشعال نار الطائفية بين طوائف المسلمين. هكذا ينصب فكر الشخصية السوقية، أو من يتصف بهكذا صفات وسلوكيات.. هو من يمكن أن نطلق عليه سوقي في زمننا هذا.

إعلان

ومدًّا لحبل الأمثلة، يخط أحدهم نصا زاخرا بعظائم الأفكار، فتتلقف الناس النص ابتهاجا لما يحمل من أفكار عظيمة بإمكانها أن تصنع التغيير على مستوى الفرد أو المجتمع، وفجأة يخرج من السرداب أغبر العقل تليد الفكر يشير على الناس، ليخبرهم بأن النص فيه أخطاء لا تُغتفر! تنبهر الجموع، تلتفت للخلف، مكانه دائما هناك حيث الخلف، فتسأل: ما هي الأخطاء؟ فيرد: هما اثنان الأول: لغوي، أما الثاني: فيتعلق بكاتب النص؛ كاتب النص -والعياذ بالله- خلفيته كذا وكذا، أو من الطائفة الفلانية، ليس منهم هم، الفرقة الناجية الوحيدة! وعلى ذا المنوال يغدو فكر السوقي؛ حيث سفاسف الأمور تجده، حيث موت الأفكار، صامدا لا يتزحزح.

بالتناسق مع ما تقدم، يظهر أننا وضعنا السوقية في قالب جديد، وأخذناها إلى ما يتجاوز الماضي (حصْرها في مسألة اللغة أو اعوجاج اللسان)، كما أنها -من خلال ما تقدم- صور تنبثق أساسا مما يشوب العقل؛ فالسوقي اليوم سوقي العقل والفكر والمنطق، لا اللغة والبيان.