"لكلامه أشد عليهم من وقع النبل"

بعد 22 شهرًا من العدوان الغاشم والظلم الدائم على غزة وأهلها من قِبل المحتل الغاصب، وبعد تغطية مستمرة طول تلك المدة، ها قد انقطع الصوت المبحوح، وفقدت الشاشة إطلالة الشاب صبيح الوجه، والذي قد علته المتاعب ورؤية الأهوال.

يصبح سكان العالم صبيحة 11/ 08/ 2025 على خبر أنس الشريف وصاحبه المراسل محمد قريقع، وزملائهما الصحفيين والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، لكنه خبر لا ينقله أنس كما جرت العادة؛ فقد ترجل فارس الشاشة الذي تعود متابع أخبار غزة أن يراه منتصبا وبيديه لاقط قناة الجزيرة، ناقلًا ببحة صوته المستجدات على الساحة.

هيهات هيهات أن يُفتّ في عضدهم؛ فحالهم كحال جند فتح بلاد الفرس، إذ قال قائدهم خالد بن الوليد (رضي الله عنه): "وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو لألقاكم بقوم يحبون الموت كحبكم الحياة"!

وعزاؤنا الذي نتعزى به لفقد خيرة شباب الأمة أن الله قد اختصهم بالشهادة، وقد قال الله في حق الشهداء: ﴿وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ* سَيَهۡدِيهِمۡ وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ* وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ*﴾ [محمد: 4-6] ، ولعل أولئك الشباب ممن يستحقون أن يُمدحوا بما مدح أبو الحسن الأنباري ممدوحه به إذ قال:

علـوٌّ في الحياة وفي الممـات لحـقًا أنت إحـدى المعـجزات

أسأت إلى النوائب فاستثارت فأنت قتـيـل ثــأر الـنـائبـــات

عليـك تحيــة الرحـمـن تترى برحمــات غــوادٍ رائـحــات

كيف لا وهم صوت الحق، الذي كان ينقل للعالم وقائع جرائم المحتل الغاصب، ويجلي عدوانه وبوائقه؟ فقد جاهدوا بالكلمة، وحاولوا جهدهم إيصال الصوت. وهل المجاهد باللسان إلا قرين المجاهد بالسِنان؟ حيث ورد في الحديث خطاب النبي ﷺ لحسان (رضي الله عنه): "اهجهم- أو قال: هاجِهم- وجبريل معك" [البخاري: 4133/ مسلم: 2486]؛ فجزى الله خيرا كل من اقتحم الميدان بسنانه أو بلسانه.

أما العدو الغاصب، فلعله ظن أن إسكات أنس وزملائه سيخمد نارا تلظت في قلوب العالمين حنقا وغلّا عليه، أو أن تفاصيل جرائمه وعدوانه لن تصل إلى العالم.. فإنا نبشره بأن ظنه خائب ورهانه خاسر.

لقد ظن وراهن على أن قتل القادة سيطفئ جذوة المقاومة، فقتل أبو إبراهيم السنوار وأبو خالد الضيف وأبو العبد هنية وغيرهم، فما كان من جذوة المقاومة إلا أن ازدادت اشتعالًا، وزادت نارها إحراقًا، فهم كما قيل: "كلما مات سيد فيهم قام سيد". وظن وراهن على أن تكثيف الاعتداء على المدنيين وتجويعهم سيَفُتّ من عضد المجاهدين والمقاومين، فاستمر التمسك الشعبي بخيار المقاومة وإذلال العدو. وظن وراهن على أن مناوراته الدولية ستُضعف تفاعل وتعاضد شعوب العالم مع قضية غزة، فاشتعلت عليه وعلى شعبه نيران الكراهية من أحرار شعوب العالم.

ولعله بجريمته المنكرة يسعى لإخماد صوت التغطية ليبدأ هجوما شرسا قد هدد به.. ونبشره بأن طليعة الأمة بغزة، والأمة خلفهم، موقنون بقول النبي ﷺ: "ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك" [الترمذي: 2516]، وهيهات هيهات أن يُفتّ في عضدهم؛ فحالهم كحال جند فتح بلاد الفرس، إذ قال قائدهم خالد بن الوليد (رضي الله عنه): "وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو لألقاكم بقوم يحبون الموت كحبكم الحياة"! وهم كمن وصفهم فيلسوف الإسلام محمد إقبال:

نحــن الــذين إذا دعــوا لصــلاتهــم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا

جعلوا الوجـوه إلى الحـجاز فكبـروا في مســمع الــروح الأميــن فكـبـرا

على من بيده قرار أن لا يتنازل عن شيء لصالح العدو الغاصب؛ فهو العدو الذي لم يراعِ حرمة، ولم يدخر جهدا في محاربة كل الحقوق المشروعة، ومنها حق الإعلام ونقل الصورة؛ فهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها وسائل الإعلام والصحفيين

فوالله الذي لا إله غيره، ومن لا يُحلف بسواه، إن المحتل الغاصب لمخذول، ومن الأرض ذليلًا مطرود، طال الزمان أم قصر، فهو وعد الله المحقق وسنته الماضية.

وإلى حين تحقق ذلك، فعلى كل منا أن يأخذ موضعه، ويدفع الصائل المعتدي قدر استطاعته، ولا يبرح ثغره. ونحن مستحضرون دائما قول الله عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ﴾ [محمد: 7]، ومن وجوه النصرة المستمرة:

المقاطعة للمنتجات الداعمة للمحتل الغاصب.

الكتابة والنشر عبر القنوات المتاحة.

إظهار الغضب والامتعاض لما يحدث.

تعليم الأبناء وتربيتهم على عزة النفس وعدم التسليم للظلم.

إقامة الدعاوى لمن يستطيع ضد مجرمي الإبادة.

التواصل مع أهل غزة من خلال وسائل التواصل ومواساتهم، والتأسي بهم.

تقديم الدعم المادي بالوسائل المتاحة.

الاستمرار في الدعاء وجعله وِردا ثابتا بتضرع وافتقار إلى الله تعالى.

ولئن رحل أنس وزملاؤه فغزة ما زالت ولّادة، وما زال طلاب الحق والثأر كثر، وما زال المشتاقون للشهادة أكثر.. فلن تنقطع الكلمة، ولن يقف الخبر، فذلك مما يغيظ المحتل الغاصب ويزيده نكالا

وعلى من بيده قرار أن لا يتنازل عن شيء لصالح العدو الغاصب؛ فهو العدو الذي لم يراعِ حرمة، ولم يدخر جهدا في محاربة كل الحقوق المشروعة، ومنها حق الإعلام ونقل الصورة؛ فهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها وسائل الإعلام والصحفيين، وليست المنطقة الوحيدة، فقد استهدفهم في القدس وفي مناطق الاشتباك شمالي فلسطين وغيرها. وإن لشبكات الإعلام التي قتل العدو موظفيها حق مقاضاته والاقتصاص منه حسب المتاح من السبل، والمقاومة حق مشروع ما دام الاحتلال قائما، فالمقاومة بالسلاح والمقاومة بالسياسة والمقاومة بالإعلام والمقاومة بالكلمة.. كلها حق لا نزاع فيه.

ولئن رحل أنس وزملاؤه فغزة ما زالت ولّادة، وما زال طلاب الحق والثأر كثر، وما زال المشتاقون للشهادة أكثر.. فلن تنقطع الكلمة، ولن يقف الخبر، فذلك مما يغيظ المحتل الغاصب ويزيده نكالا، فقد ورد أن النبي ﷺ قال لعمر (رضي الله عنه) يوم دخول مكة لعمرة القضاء، وبعد إنكاره على عبدالله بن رواحة (رضي الله عنه) ما كان يُنشد: "خَلِّ عنه؛ فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل" [النسائي: 2893/ الترمذي: 2847].

