وغادر صوت غزة: الشاهد الشهيد

اليوم تقول الأمجاد، ما زالت الدنيا تثبت أن صور النماذج المثلى تتكرر، وأن البطولة الحقة قد صُنعت علامتها الأصلية في غزة.. اليوم اكتملت أيام فتى إن قلت إنه يضن الزمان بمثله فما جافيت الحق الصُّراح، وما افتريت الأكاذيب، ولكن من عمق هذه الحقيقة الوضاءة، يتولد حزن بالغ، ففاجعة المشهد الإعلامي والضمير العربي والإسلامي المكلوم، غداة استشهاد الصوت الحر، الصحفي أنس الشريف، في غزة، تستولي على إطار اللحظة، وترسم جراحا غائرة، تنطق بها القلوب في انكسار ولوعة، وتعكسها أوجه المشاهدين الحيارى وهم ينكبّون على الشاشات بدهشة وذهول تحت وطأة الخبر الصاعق لهم.

ترثي الدماء والجراحات أصحابها بأبلغ المعاني وأجمل الثناء، يوم يسلمون الراية بعد درب من الكفاح غير مغيّرين ولا مبدلين، وترسم أسماءهم في النخب الخالدة

غادر الصوت الذي كان بيرق التغطية الإعلامية وزينة لقطاتها.. اكتمل الأداء الأسطوري بين خطوط النار وأشد الميادين حلكة، مختتما مسيرة نموذجية وقّعها صاحبها بأسمى مستويات الثبات والبسالة والإقدام، وقال للدنيا يحفظ هذا في ديوان البطولات وفي سجلات أفذاذ أبناء الأوطان المخلصين، نعم كان أنس الشريف أيقونة من بينهم، فقد تردّى شاراته الصحفية يوم نشب العدوان ودارت رحى الحرب وما أتى الليل أمس إلا "وهي من سندس خضر"، حيث ظل معاهدا نفسه طيلة المضمار كما تكشف عنه المقتطفات المتداولة من بعض رسائله ألا يغادر غزة "إلا إلى الجنة"، إما النصر لكتائب الأرض وإما الارتقاء شهيدا.. فكان ما كان!

ترثي الدماء والجراحات أصحابها بأبلغ المعاني وأجمل الثناء، يوم يسلمون الراية بعد درب من الكفاح غير مغيّرين ولا مبدلين، وترسم أسماءهم في النخب الخالدة.. أو تعلقها نياشين على جدار الزمن، وفوق حائط الأمجاد الغراء.. قبل ساعات فقط انضم لهذه القائمة الإعلامي أنس الشريف وأفراد طاقم الجزيرة في مجمع الشفاء في غزة، بغارات القصف الإسرائيلي النيروني الآثم، حيث يتواصل مسلسل الإبادة الإنسانية في غزة وسط صمت شنيع من العالم.

إعلان

أحقّا لم تعد إطلالتك البهية موعدا يتجدد على الشاشة، صادحا حول آخر ما جرى، لملمت خيوط شمس عمرك الذهبي، محملا العالم كل الوزر، وانفتحت أبواب الشهادة على مصراعيها أمامك فأكرم وأنعم بك من قادم قد ظل في المعمعة حتى حانت ساعته، وترك ملء السمع والبصر قصته التي سترويها الدهور، وتتعطر بها المحابر والسطور.

شاشة التلفاز اليوم ثكلى، تفيض حزنا عليك وعلى الشهيد محمد قريقع، وعلى كل أفراد الطاقم، الذين قضوا نحبهم، وبذلوا ما في وسعهم في أبهى الصور التي يمكن أن تقدمها المهنة في سبيل القضية، حيث تحملوا ما تحملوا من الصعوبات

هي قصة زاخرة، دالة، مفعمة، تحوي من رصيد التضحية والبذل ما يكفي لأن تحدث به الأمهات أطفالهن في قارات العالم، باستمرار، يروين حكاية أنس الشريف، فتى غزة الأسنى، وصوت الجزيرة الوديع، وكيف تكون الرسالة أغلى من كل شيء، وفي سبيلها كل المثابرة..

شاشة التلفاز اليوم ثكلى، تفيض حزنا عليك وعلى الشهيد محمد قريقع، وعلى كل أفراد الطاقم، الذين قضوا نحبهم، وبذلوا ما في وسعهم في أبهى الصور التي يمكن أن تقدمها المهنة في سبيل القضية، حيث تحملوا ما تحملوا من الصعوبات.. من الضنى وانعدام الغذاء والتهديدات الكثيرة المستمرة إلى أن ارتقوا شهداء، لأن دندنة كل واحد من أبناء الأرض: غزة تستحق الفداء، و"على هذه الأرض ما يستحق البقاء".