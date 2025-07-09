هذه ليست حياتنا.. لكن غزة كتبت ملحمة تستحق أن تُروى

هذه ليست حياتنا، لكنها ملحمة تستحق التخليد

هذه ليست حياتنا، إنها شيء أشبه بكابوسٍ متتابعٍ لا نهاية له، ولا حدّ. ليس له علاقة بتفاصيل أيامنا.

نعم، إنه الواقع السرمدي لتسلسل أحداث يوم جديد علينا، لم نعهدها من قبل. نبدؤُه من صلاة الفجر، حيث البحث عن سُبل الحياة من ماء وغذاء، وتوفير بدائل الكهرباء لتعيننا على التواصل مع العالم الخارجي. إنه كابوس خانق، نودّ أن نستيقظ منه في أي لحظة، قبل خروج الروح من الجسد.

لم يعد روتيننا اليومي هو الاستعداد الطبيعي للانطلاق إلى العمل، وذهاب الأبناء إلى المدرسة، وإعداد وجبات الطعام في دقائق معدودة، والانطلاق لحياتنا المعتادة، بل أصبح لدينا حياة جديدة، تعتمد على شحّ المياه، وما يرافقها من تفاصيل تجعل حياة الغزّي أكثر صعوبة.

بات "الدلو" بديلًا عن ماسورة المياه، والحطب و"البابور" بديلين عن الغاز، والخيمة بديلة عن البيت، وأصبح سندويش "الدُقة" أو الزعتر وجبة غداء لعائلة فيها الطفل والمسن والشاب ومعيل الأسرة.

لا يقتصر الأمر على شحّ الماء وندرة الغذاء، فانعدام الغاز والسولار والبنزين ترك آثاره على حياة الغزيين، وشكّل صعوبة إضافية لمسلسل إنهاكهم اليومي

اختفت أصناف الخضار والفواكه والمملّحات والحلويات من البيت الغزّي، تلك التي كانت تتفنن الزوجة الغزّية في إعدادها بكل حب لعائلتها، وتتباهى بخبرتها ونَفَسها.

غاب كل شيء عن حياة الغزيين، وما كان قبل الحرب أساسيًا وضروريًا بات رفاهية مطلقة لا يمكن الحصول عليها. أما الدقيق (الطحين) فله حكايات من مفاصل الألم والمعاناة؛ أصبحت اللقمة مغمسة بشلال من دماء الفلسطينيين التي تسيل على أرض غزة عند ما يُعرف بنقاط "توزيع المساعدات" زورًا وبهتانًا، إذ إنها في الحقيقة مصائد موت ونقاط لمسلسل الإعدامات المتكررة للمدنيين المُجوّعين الذين خاطروا بأرواحهم للحصول على رغيف خبز يسكتون به جوع أطفالهم.

رأى العالم أجمع إعدامهم على الهواء مباشرة، دون أن يتحرك أحد أو يرفّ له جفن. هناك خبر عاجل يومي بعدد الشهداء عند مصائد الموت، بفعل مجازر متتابعة لم تمنع الآخرين من الذهاب مرةً تلو أخرى، بفعل سياسة التجويع التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من 640 يومًا.

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وقد بلغ عدد الشهداء الذين استُهدفوا عند ما يسمى بنقاط التوزيع قرابة 400 شهيد، ولا يزال العدد في تزايد مستمر ما دامت كارثة "نقاط التوزيع" لم تنتهِ، ولم تُوزَّع المساعدات عبر المنافذ المعروفة، كالأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية، بطريقة تحفظ كرامة الغزي ولا تهدد حياته.

ولا يقتصر الأمر على شحّ الماء وندرة الغذاء، فانعدام الغاز والسولار والبنزين ترك آثاره على حياة الغزيين، وشكّل صعوبة إضافية لمسلسل إنهاكهم اليومي.

لم يعد الماء يُرفع إلى الطوابق العليا لمن حالفه الحظ وعاد إلى بيته، ذلك "البيت الواقف" -وهو مصطلح غزّي أفرزته الحرب- أي البيت الذي لا يزال يستند إلى أرضية وأعمدة، لكنه مُفرَّغ أو محترق بفعل القصف الصاروخي أو قذائف المدفعية.

السيارة التي اعتاد الغزيون ركوبها كوسيلة نقل، استُبدلت بباص متهالك عدّله سائقه ببعض الكراسي، يجعلك في حالة اهتزاز دائم طوال الطريق ليتسع لأكبر عدد من الركاب

يهدف الاحتلال من خلال ذلك إلى جعل قطاع غزة مكانًا غير صالح للعيش، وتنفيذ خطة التهجير التي يسعى إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب- حيث اعترف بأن تدمير منازل الفلسطينيين في غزة يتم عمدًا، لجعل عودة الغزيين مستحيلة.

ففي واحدة من أفظع الكوارث العمرانية في العصر الحديث، كشفت تقارير أممية أن أكثر من 70% من مباني قطاع غزة تعرّضت للتدمير الكلي أو الجزئي منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفقًا لصور الأقمار الصناعية، فإن ما يزيد عن 190 ألف مبنى سُوّي بالأرض أو لحقت به أضرار جسيمة، بما يشمل منازل ومدارس ومساجد ومستشفيات ومرافق عامة. ولم يقتصر الدمار على الحجر فقط، بل هدم حياة مئات آلاف الأسر، وحوّل أحياءً بأكملها إلى "مدن أشباح" بعدما كانت تضج بالحياة.

قطاع غزة اليوم يقف على أنقاض أكثر من نصف عمرانه، بينما لا يزال القصف مستمرًا، ومشاهد الركام تُطبع في ذاكرة أجيال لن تنسى.

إنها حقًا ليست حياتنا، ولا تشبهها في شيء. فمحظوظٌ من لم يتدمر بيته أو مولده الكهربائي، إذ أصبحت "الشحّتة" -أي الاستدانة من الجار- أمرًا صعبًا وثقيلًا وغير مرغوب به في زمن الندرة.

الأمر ينطبق أيضًا على السيارات؛ فعددها ندر، وما تبقى منها يسير بالكاد، وقد أتلفتها الحرب. فإن رأيت سيارة على الطريق، بدت كأنها "الضالة" التي تبحث عنها منذ زمن، بينما تسير غالبًا مشيًا على الأقدام لمسافات طويلة نظرًا لشحّ المواصلات وغلاء أسعار الوقود، إذ أصبحت الأجرة التي كانت شيكلين، سبعة شواكل اليومَ.

أما السيارة التي اعتاد الغزيون ركوبها كوسيلة نقل، فقد استُبدلت بباص متهالك عدّله سائقه ببعض الكراسي، يجعلك في حالة اهتزاز دائم طوال الطريق ليتسع لأكبر عدد من الركاب. وإن وجدته، فأنت في نعمةٍ مغبونٍ عليها، فالمسافات طويلة، ولا يمكن أن تُقضى الحوائج جميعها مشيًا.

لم يتخيل أحد منا يومًا قبل الحرب أن يسكن خيمة تكون هي مَضيَفته ومطبخه ومكان نومه، في مساحة لا تتجاوز أربعة أمتار في أربعة، في أحسن الأحوال

وفي مشهد يعكس التحولات القسرية التي فرضتها الحرب، أصبح "التوك توك" وسيلة النقل الرئيسية لعبور شارع الرشيد، الشريان الحيوي الذي يربط شمال غزة بجنوبها، بعد أن حظر الاحتلال مرور المركبات المدنية.

أما "الكارات" التي تجرها الحمير، فقد تحوّلت إلى وسيلة نقل مركزية للغذاء والماء والنازحين. ويقول بعض الأهالي بمرارة ساخرة: "لقد خدمتنا الحمير والخيول في هذه الحرب أكثر من بعض البشر".

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هي حياة لا تشبه حياتنا، ومشاهد لم تكن لتخطر في الخيال، فرضتها إبادة جماعية مستمرة منذ 640 يومًا، ابتلعت كل ما هو جميل.

لم يتخيل أحد منا يومًا قبل الحرب أن يسكن خيمة تكون هي مضيفته ومطبخه ومكان نومه، في مساحة لا تتجاوز أربعة أمتار في أربعة، في أحسن الأحوال.

لم تعد حارتنا كما كانت، حتى لمن منّ الله عليه بالعودة إليها؛ فحارتي يغشاها الدمار من كل صوب، ومقابلها مخيم امتلأ بالعائلات التي كانت تسترها جدران منازلها، أما اليوم فتحيط بها قطعة قماش لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء.

وامتلأت الحارة بالأطفال الذين يحملون "القلن" للحصول على الماء النظيف الشحيح. لقد تدمرت المدارس، وتوقفت المسيرة التعليمية في غزة منذ بدء العدوان، باستثناء بعض الروضات والمدارس التي لا تزال تعمل رغم الحرب، وكان حظها أن بقيت قيد الإنشاء دون ضرر.

رغم مشاهد الدم المتدفقة، لم تُحرّك المصالح السياسية والاقتصادية للدول العربية ساكنًا؛ فغلبت التبعية الاقتصادية على كل انسجام إنساني أو تعاطف فطري مع أطفالٍ ونساء تحت القصف

بينما يتسابق أطفال آخرون للحصول على "التكية" -ما توفر من بقوليات تسد جوع المُجوَّعين، لا الجوعى. لم يكن أهل غزة يومًا جائعين، فمن يعرفهم وعايشهم، يعرف أن الرجل الغزّي كان يشتري الخضار والفاكهة بـ"البُكسة"، لا بالكيلو، تحسبًا لضيف مفاجئ لا يمكن أن يخرج من بيته دون ضيافة.

لم تعرف غزة يومًا شراء الخضار بالحبة، أما اليوم فلا خضار ولا فاكهة في متناول الناس، وإن وُجدت فهي شحيحة وبأسعار خيالية تفوق القدرة الشرائية للجميع، بعدما تركت الحرب آثارها على الموظف والعامل والمهندس والطبيب؛ الكل سواسية في ترسانة الجوع التي أطبقها المحتل الغاصب وبعد أن عاث الاحتلال دمارًا في قطاع غزة، ودمر الشجر والبشر والحجر، لم تبقَ أراضٍ زراعية صالحة.

وتشير تقارير إلى أن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية أصبحت غير صالحة أو غير قابلة للاستعمال بحلول مايو/ أيار 2025. وتُقدَّر المساحات الصالحة المتبقية بحوالي 15 ألف دونم فقط، أغلبها على أطراف الساحل، ما جعل المحاصيل الزراعية شحيحة جدًا.

أما عن باقي "التفاصيل" -التي لم تعد تفاصيل، بل إعصارًا من الحصار والخذلان- فقد باتت مؤلمة من كل جهة. فاللحوم، والأسماك، والأجبان، والعصائر، والحاجيات الأساسية، تحوّلت إلى رفاهية مطلقة لا تمت لواقع الغزيين بصلة.

من لديه طفل، يتمنى له اليوم قطعة دجاج، أو سندويش جبنة -غير متوفرة بفعل الحصار- أو حتى "باكيت بسكويت"، والذي أصبحت القطعة الواحدة منه بعشرة شواكل. ورفاهية تجهيز حاجيات طفلك الذاهب إلى الروضة -التي تعمل رغم الحرب، وتودعه فيها وكل لحظة تَخْشى من قصف أعمى- أصبحت حلمًا لا يناله الجميع.

فإذا وفرتَ له سندويشًا صغيرًا من الخبز محشوًا بـ"الدُقّة" أو الزعتر، فأنت في ترفٍ لا يُتاح لكثيرين. فالخبز في حد ذاته بات رفاهية غير متوفرة في أسواق غزة، بعد أن أُغلِقت المنافذ، ليُترَك الغزيون يواجهون الموت بصمت، فإن لم يكن بصاروخ، فبالجوع والعطش.

هذه المفارقات العجيبة التي تكاد تعصف بعقولنا، تجعلنا نقف مذهولين أمام شابٍ فلسطيني، خلع عباءة الذل، وارتدى لباس العز. ودّع أهله وزوجته وصغاره، ليخرج مدافعًا عن وطنه السليب منذ عام 1948

ورغم مشاهد الدم المتدفقة، لم تُحرّك المصالح السياسية والاقتصادية للدول العربية ساكنًا؛ فغلبت التبعية الاقتصادية على كل انسجام إنساني أو تعاطف فطري مع أطفالٍ ونساء تحت القصف.

فمعظم الدول لا تزال تدور في فلك الاستهلاك، غير القادر على اتخاذ قرارات تمسّ جوهر السيادة الأخلاقية.

هذه المفارقات العجيبة التي تكاد تعصف بعقولنا، تجعلنا نقف مذهولين أمام شابٍ فلسطيني، خلع عباءة الذل، وارتدى لباس العز. ودّع أهله وزوجته وصغاره، ليخرج مدافعًا عن وطنه السليب منذ عام 1948، تاركًا خلفه وصيةً وبندقيةً صنعها بيديه، وبعلمٍ تسلح به، رافضًا هوان سائر الأمة.

خرج عاملًا بقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الخَيلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُم﴾.

لكن رغم هذا التدمير، ظلت غزة واقفة، تنفض الغبار عن جراحها، وتعيد صياغة معنى الصمود. نعم، لم يكن أهل غزة يومًا جائعين، بل جُوّعوا عمدًا

حياتُنا اليوم في ظل الإبادة الجماعية ليست حياتَنا حقًا، لا تشبهها بشيء

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فغزة التي كانت جميلة بمساجدها وكنائسها، ومدارسها وجامعاتها، وحدائقها وبحرها، مطاعمها وكافيهاتها، ونخيلها وزيتونها، كل شيء فيها كان حيًا.

ورغم القصف وقسوة الهجوم، صمد شباب غزة ونساؤها وأطفالها أمام واحدة من أعنف حملات القصف في العصر الحديث. فقد أسقطت إسرائيل، وفق تقارير متعددة، ما بين 70 ألفًا إلى 100 ألف طن من المتفجرات على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى منتصف 2025، في قصف غير مسبوق طال البيوت والملاجئ والمخيمات.

لكن رغم هذا التدمير، ظلت غزة واقفة، تنفض الغبار عن جراحها، وتعيد صياغة معنى الصمود. نعم، لم يكن أهل غزة يومًا جائعين، بل جُوّعوا عمدًا. رغم أكثر من 37 ألف شهيد، وأكثر من 85 ألف جريح، ودمار أكثر من 80% من المباني، وتشريد 1.7 مليون إنسان، لم تنكسر غزة.

ورغم 17 ألف طفل يتيم، ما زال صوت "الحدث الأمني" يتردد في الشمال والجنوب، بصوت رجالٍ خرجوا من باطن الأرض، يُثخِنون في العدو.

شباب غزة بطوفانهم لم يكونوا مجرد مقاتلين؛ كانوا زلزالًا بشريًّا كسر هيبة الاحتلال. وقفوا بقلوب لا تعرف الخوف، دافعوا عن وطنهم وأرضهم وأطفالهم، عن أسرى الحرية، عن شرف أمةٍ كانت نائمة.

لقد قدموا ما لم تقدمه جيوش ولا تحالفات؛ قدموا أرواحهم قرابين للكرامة والحرية. وتركوا للأمة ملحمة ستظل محفورة في الذاكرة، تقول للعالم: غزة ليست جغرافيا محاصَرة، بل روحًا مقاومة لا تُقهر. وإن كان الثمن باهظًا، فإن ما تنتظره غزة أغلى: نصر وعد الله به الصادقين، وتمكين لمن صبر وثبت.

وكما كانت غزة على قدر الدماء، فهي على قدر المعجزة. وسيرى العالم قريبًا أن هذا الشعب الذي صمد تحت النار، سيعلو صوته فوق الركام، مردّدًا: "كنا هنا.. وثبتنا.. وانتصرنا".