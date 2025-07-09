دروس من قطر وتحديات المستقبل في كأس العالم 2026

عندما تصبح الحرارة خصماً إضافياً

في عالم كرة القدم، حيث تُقاس المنافسات بالمهارة والتكتيك واللياقة البدنية، تبرز الحرارة الشديدة كخصم غير مرئي يهدد أداء اللاعبين وسلامتهم، بل وحتى جودة العرض الكروي.

مع اقتراب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتأهُّب المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، يعود الجدل حول تأثير المناخ الصيفي على البطولات العالمية.

قبل سنوات، واجهت قطر انتقادات حادة لاستضافتها كأس العالم 2022 في نوفمبر- ديسمبر (تشرين الثاني- كانون الأول) بدلاً من الصيف، لكن القرار أثبت حكمته

جرس الإنذار: تحذيرات "فيفبرو" من كابوس 2026

أطلقت نقابة لاعبي كرة القدم العالمية (FIFPRO) تحذيراً صارخاً بعد معاناة اللاعبين في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، حيث وصلت الحرارة في مدن مثل ميامي وباسادينا إلى مستويات "خانقة"، كما وصفها نجم أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي. وكشفت دراسة للنقابة أن 6 من أصل 16 ملعباً مُقررة في كأس العالم 2026 تشكل "خطورة حرارية عالية"، ما يستدعي إجراءات عاجلة، مثل:

تمديد الاستراحة بين الشوطين من 15 إلى 20 دقيقة.

زيادة فترات التبريد (كل 15 دقيقة بدلاً من مرة واحدة لكل شوط).

تحييد مواعيد المباريات عن الأوقات الأكثر حرارة.

الدرس القطري: كيف تحولت الحرارة إلى فرصة؟

قبل سنوات، واجهت قطر انتقادات حادة لاستضافتها كأس العالم 2022 في نوفمبر- ديسمبر (تشرين الثاني- كانون الأول) بدلاً من الصيف، لكن القرار أثبت حكمته.. لم تكن هذه الخطوة لتجنب الحرارة فحسب، بل لضمان:

أجواء مثالية للأداء (بين 18° C -25°C في المساء).

ملاعب مبردة بتقنيات حديثة، مثل نظام التبريد في "استاد لوسيل".

حماية الجماهير واللاعبين من الإجهاد الحراري.

واليوم، تُعتبر قطر نموذجاً يُحتذى به في تنظيم البطولات الصيفية، خاصة بعد نجاحها في كأس آسيا 2023 (في يناير/ كانون الثاني- فبراير/ شباط) رغم المناخ الصحراوي.

إذا كان مونديال 2026 يريد أن يكون ذكرى جميلة بدلاً من كابوس حراري، فعلى الفيفا والدول المضيفة أن تتعلم من نجاح قطر وتستمع إلى صوت اللاعبين

ما الذي يجب على المنظمين المستقبليين فعله؟

التوقيت الذكي:

تجنب المباريات بين 11 صباحاً و4 مساءً في المناطق الحارة.

اعتماد جدول ليلي، كما فعلت كل من قطر والمكسيك في دوريها المحلي.

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التكنولوجيا كحليف:

تبريد الملاعب عبر أنظمة HVAC (مثلما فُعل في قطر).

استخدام ملابس تبريد للاعبين (كما في ركض الماراثونات).

إجراءات طوارئ مرنة:

إيقاف المباراة إذا تجاوزت الحرارة 32°C (كما يُطبق في بعض الدوريات الأسترالية).

توفير مناطق ظل للجمهور ووحدات إسعاف حراري.

التعاون مع الفيفا والنقابات:

كما طالبت "فيفبرو"، يجب إشراك اللاعبين في القرارات المتعلقة بسلامتهم.

الكرة الجميلة تستحق أكثر من معارك ضد الطقس

الخلاصة: كرة القدم تحتاج إلى ثورة مناخية

الحرارة في ظل التغير المناخي ليست مشكلة مؤقتة، بل تحديًا دائمًا. إذا كان مونديال 2026 يريد أن يكون ذكرى جميلة بدلاً من كابوس حراري، فعلى الفيفا والدول المضيفة أن تتعلم من نجاح قطر وتستمع إلى صوت اللاعبين. الكرة الجميلة تستحق أكثر من معارك ضد الطقس.

كلمة أخيرة: "في كرة القدم، نتنافس ضد الخصم، وليس ضد الطبيعة.. الحلول موجودة، لكنها تحتاج إلى إرادة". (خوسيه مورينيو).