غزة بعد عامين: جراح لا تندمل وصمود لا ينكسر

بين الركام والحصار، وبين الألم والصمود، تتهيأ غزة لدخول عامها الثالث منذ بدء العدوان الإسرائيلي، الذي خلّف دمارًا مهولًا في الحجر والبشر. في هذا المشهد المثقل بالدموع والغبار، لم تغب مؤسسات العمل الخيري والإنساني عن المشهد، بل شكّلت -رغم كل الصعوبات- أحد أهم روافد الصمود الإنساني لشعب لا يزال يقاوم من أجل الحياة.

منذ الساعات الأولى للحرب، أطلقت الجمعيات الإنسانية في العالم حملات إغاثية عاجلة، استهدفت تقديم الحد الأدنى من مقومات البقاء. استجابت الفرق الميدانية في ظروف غاية في الخطورة، فوفرت المأوى المؤقت للعائلات المدمرة منازلها، ووزعت المساعدات الغذائية والطبية في المناطق المنكوبة. وفي وقت كانت فيه المؤسسات الصحية على شفا الانهيار، تدخلت المنظمات الإغاثية لتدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الأساسية، وأمنت التشغيل الجزئي لعدد من العيادات المتنقلة التي جالت في المناطق المنكوبة.

العشرات من موظفي الإغاثة والمسعفين والصحفيين والمتطوعين فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم، وسقطوا شهداء وهم يحاولون إنقاذ المصابين، أو توثيق المآسي، أو إيصال المساعدات تحت القصف

لم يتوقف الجهد الإنساني عند الحاجات العاجلة، بل امتد ليشمل برامج دعم نفسي للأطفال والنساء، ومحاولات متواضعة لإعادة تأهيل المدارس والمرافق التعليمية. وقد عملت المؤسسات على كفالة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، كما سعت إلى تمكين بعض العائلات اقتصاديًّا، عبر مشاريع صغيرة تُعيد لها القدرة على الاستقلال.

في الجانب الإعلامي، برزت أهمية الإعلام الإنساني كأداة مركزية في مواجهة التعتيم ونقل معاناة الضحايا؛ فقد حرصت المؤسسات الإعلامية والإنسانية على توثيق الجرائم بحق المدنيين، ونقل القصص من قلب المأساة، مستندة إلى شهادات حية ومشاهد مؤلمة، وصلت إلى الرأي العام العالمي عبر حملات إلكترونية ومواد مرئية وكتابية مؤثرة. لقد لعب هذا الإعلام دورًا مزدوجًا: كأداة توعية ومناصرة، وكوسيلة ضغط لتحريك الضمائر وصنّاع القرار.

ومع كل هذه الجهود، لا بد من التوقف عند التضحيات الجسيمة التي قدمها العاملون في المجال الإنساني.. العشرات من موظفي الإغاثة والمسعفين والصحفيين والمتطوعين فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم، وسقطوا شهداء وهم يحاولون إنقاذ المصابين، أو توثيق المآسي، أو إيصال المساعدات تحت القصف. هؤلاء لم يكونوا مجرد موظفين، بل كانوا خطوط الدفاع الأولى عن إنسانية غزة، وارتقاؤهم لم يوقف عجلة العطاء، بل زاد زملاءهم إصرارًا على مواصلة الطريق، مستندين إلى روح التضحية التي غدت جزءًا من هوية العمل الخيري في فلسطين.

تبقى المؤسسات الخيرية والإنسانية شاهدة على ملحمة صمود لا تنكسر، ومثالًا حيًا على أن العمل الإنساني، رغم قسوته، يظل رسالة أخلاقية تعبر فوق السياسة والجغرافيا

لكن، وعلى الرغم من هذه التضحيات، تواجه المؤسسات الإنسانية تحديات ضخمة تكاد تجهض عملها؛ فالحصار الإسرائيلي المشدد يقف في وجه إدخال المواد الحيوية، ويعرقل حركة الطواقم والتمويلات، والتمويل الدولي يشهد تراجعًا مستمرًا، بفعل التحولات السياسية والقيود القانونية المفروضة على الجهات المانحة. يضاف إلى ذلك التحديات الإدارية والتنسيقية داخل غزة، حيث تتداخل صلاحيات الجهات المحلية، ما يؤدي إلى ضعف في التخطيط وتوزيع الموارد، ويترك فجوات في الاستجابة.

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ورغم كل ما يُبذل من دعم، تبقى الفجوة الإنسانية في غزة أعمق من أن تُردم بالإغاثة الطارئة وحدها؛ فالمطلوب اليوم هو الانتقال من عقلية التدخل الإسعافي إلى نهج تنموي شامل، يعيد بناء الإنسان والمؤسسة والمجتمع. غزة لا تحتاج إلى صدقات مؤقتة، بل إلى عدالة دولية، ورفع للحصار، ومناخ يتيح للإنسان أن يعيش بحرية وكرامة.

وسط هذا المشهد، تبقى المؤسسات الخيرية والإنسانية شاهدة على ملحمة صمود لا تنكسر، ومثالًا حيًا على أن العمل الإنساني، رغم قسوته، يظل رسالة أخلاقية تعبر فوق السياسة والجغرافيا. وبينما يتواصل النزف، فإن يدًا تمتد، وبيتًا يُرمَّم، وطفلًا يُسعَف، هي كلها شواهد على أن غزة، برغم الجراح، لا تركع.