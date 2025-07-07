عندما يصبح التصوير رثاء لأنفسنا

أُجرِي منذ عدة سنوات حوار مطوّل مع الناقدة والكاتبة والروائية والمخرجة سوزان سونتاغ. وقد تطرقت في حديثها لعدة موضوعات، من بينها ولعها بالصور والتصوير، حيث استشهدت بقول ويليام إيفينز: ربما كان اختراع الكاميرا أهم من المطبعة. تضمنت إفادات سونتاغ في ذلك الحوار عدة ملاحظات وفِكَر، أوحت إليَّ لاحقًا في تناص فكري بكتابة الخواطر والملاحظات أدناه عن التصوير.

هذا مقتبس من الحوار الطويل مع سوزان سونتاغ:

"سونتاغ: حاليًّا، لدى جميعنا صور نرى فيها أنفسنا ونحن في عامنا السادس، ونرى وجوهنا ملمِّحة إلى ما سنبدو عليه لاحقًا. وأيضًا لدينا نفس المعلومات عن والدينا وأجدادنا، توجد عاطفة غامرة في هذه الصور؛ إنها تجعلك تدرك لوهلة أنهم كانوا أطفالًا يومًا ما. أن يكون المرء قادرًا على رؤية نفسه أو والديه عندما كانوا صغارًا هي تجربة فريدة خاصة بعصرنا الحالي. لقد شكَّلت الكاميرا علاقات جديدة ومثيرة للأسى للناس مع أنفسهم، ومظهرهم الخارجيّ، وشيخوختهم، وفنائهم. إنه نوع من الرثاء لم يكن موجودًا أبدًا من قبل)." (انتهى اقتباس سونتاغ)

نحن نفرح بالتقاط الصور لنا، ولكنا نشعر بشيء من الحزن عندما نشاهد صورنا بعد سنوات وقد تبدَّلت ملامحنا. كثيرًا ما تدفعنا رغبة قوية لكي نطلب التقاط الصور لنا، فما السر في ذلك؟

خواطر وتعليق

للتصوير جانب أو ميزة مهمة، وهو أنه يرتبط بتصوير الأشياء الجميلة، أو الأشخاص الذين لهم مكانة محببة في قلوبنا، هذا بخلاف الجانب المهم من التصوير وهو الجانب التوثيقي. ولما كان تصوير الأشخاص يرتبط بالاهتمام بإبراز النواحي الجمالية في الأشخاص المراد تصويرهم، فلا غرابة إذن أن نهتم بأن نُظهر مكامن الجمال في صورنا؛ لذلك نحاول أن نختار أفضل زاوية للتصوير، ونتهيأ باتخاذ الوضعية والهيئة التي تحقق ذلك.

نعم هي بضع دقائق، لكنها تكشف الكثير عن رغباتنا المكبوتة، وعن نرجسية خفية في دواخلنا، هي دقائق نكون فيها تحت رحمة الكاميرا ورحمة المُصوِّر الذي نرتضي أن نكشف له عن بعض سوءاتنا، وعن بعض العيوب البسيطة التي نحرص أن نخفيها. هذه بعض الخواطر النفسية التي يمكن أن تحتشد بها اللحظات بين التهيؤ لالتقاط الصورة وبين الانتهاء من أخذ اللقطة.

إعلان

بالطبع لست بعيدًا من ذلك الهوس الصحي بالتقاط الصور للآخرين، ولبعض الأماكن التي نرى أنها تستحق أن نلتقط صورًا بقربها. التقطت خلال فترة من فترات حياتي عدة صور بشكل عادي لأشخاص من الأصدقاء أو الأسرة كما يحدث عادة. وفي كثير من الأحيان كنت أتفاجأ بعد مرور سنوات أن تلك الصور اكتسبت قيمة توثيقية كبيرة، وأحيانًا تكون تلك القيمة التوثيقية مرتبطة بموت الشخص الذي تم تصويره؛ وتكتسب الصورة بالتالي قيمة وجودية كبيرة لارتباطها بالفقد، بسبب مفارقة الشخص المُصّوَّر للحياة. وهكذا تتوارى القيمة الجمالية للصورة، ولكنها تكتسب قيمة أخرى، قيمة تذكارية تتعلق بكونها صارت بديلًا افتراضيًّا لذلك الشخص.

بالأمس كنت أقرأ رثاء صديق لي لزوجته التي توفيت، والتي كانت جارة لنا وتوفيت قبل عدة سنوات، ونشر صديقي في مقال الرثاء آخر صورة لزوجته الراحلة وهما في إحدى الحدائق، وكانت الصورة تعني له -كما ذكر- قيمة كبيرة. كان من ضمن التعليقات تعليقات صديقات وجارات الزوجة المتوفاة، فذكرت أخت الزوج (ابنة عم الزوجة أيضًا) أن تلك الصورة، التي هي آخر صورة لها قبل يوم أو أيام قليلة من وفاتها، كانت الراحلة قد طلبت أن يتم التقاطها، حتى تكون ذكرى لها بعد وفاتها كما قالت… وهكذا يصبح للصورة معنى وقيمة أكبر مما كان متوقعًا عند التقاطها.

أذكر خلال جلسة مع أخي ووالد زوجته أن طرأت على ذهني فكرة أن آخذ له صورة، وفعلًا جلس وقمت بتصويره في عدة لقطات، فإذا بها تصبح بعد أن توفي بعد أشهر قليلة ذات قيمة توثيقية وأرشيفية جليلة.

أحتفظ بصور أخذتها منذ سنوات لشارع بيتنا، وكان فيه جيران لنا يسكنون في مساكن الشرطة المواجهة لنا. وحدث أن تم هدم تلك المساكن بقرار مفاجئ لاستثمار تلك المساحة؛ فصارت تلك الصور مصدرًا لذكرى عزيزة لفترة الطفولة أو الشباب لمن كانوا يسكنون في تلك المساكن.

هناك جانب آخر يتعلق بجمالية الصور، فنحن نفرح بالتقاط الصور لنا، ولكنا نشعر بشيء من الحزن عندما نشاهد صورنا بعد سنوات وقد تبدَّلت ملامحنا. كثيرًا ما تدفعنا رغبة قوية لكي نطلب التقاط الصور لنا، فما السر في ذلك؟ في اعتقادي، قد يكون ذلك بسبب النزعة النرجسية، التي تجعلنا نسعى لرؤية صور بديلة لذواتنا قد تكون أجمل من الواقع.

هناك ملاحظة أخرى في ما يتعلق بالتصوير، وهي أن ملامحنا في الصور في الغالب لا تعجبنا، بينما نرى أن ملامح الآخرين أجمل في الصور.. فما هو السبب؟

يعلل علم النفس ذلك بالقول إننا اعتدنا على ملامح وجوهنا التي نراها بشكل دائم ومتكرر في المرآة، وبالتالي تكون مألوفة لدينا. والتكرار يولد الألفة التي تجعل الملامح مقبولة أو جميلة. بالإضافة إلى أننا حينما ننظر إلى أنفسنا يوميًّا في المرآة، يكون ذلك من خلال زاوية واحدة، وبالتالي نألف رؤية صورنا من تلك الزاوية. وفي المقابل، عندما نأخذ لأنفسنا الصور فإننا نتخذ وضعيات وزوايا غير معتادين عليها، فتظهر ملامحنا بشكل مختلف، لذلك لا تعجبنا صورنا. بينما تعجبنا صور الآخرين لأننا اعتدنا أن نراهم من خلال زوايا مختلفة.

سيظل التصوير تلك الهواية التي يُشبع بها الإنسان المعاصر نرجسيته من خلال الحصول على صور لنفسه، تنال إعجابه ويحقق بها نرجسيته ولو مؤقتًا

ما سبب ميل معظمنا للتصوير؟

هل يمكن أن يكون ذلك راجعًا لنزوع فطري للخلود في أنفسنا وفي الأشياء من حولنا، وبالتالي هي رغبة لوقف انسيابية الزمن للحظات نستمتع بها -ولو افتراضًا- بفكرة الخلود؛ وبالتالي قد تكون الرغبة في التصوير محاولة نتحدى بها فكرة الفناء التي تؤرق الإنسان؟

إعلان

مهما يكن، فسيظل التصوير تلك الهواية التي يُشبع بها الإنسان المعاصر نرجسيته من خلال الحصول على صور لنفسه، تنال إعجابه ويحقق بها نرجسيته ولو مؤقتًا. وهكذا يكتسب التصوير على مر السنين المزيد من التكالب والاهتمام، حتى مع ظهور أدوات وتقنيات الفترة، وتزيين الصور وتحسينها، حتى وإن صارت مفارقة للملامح الأصلية.

نقطة أخيرة.. في ما يتعلق بالحرب الراهنة في بلادنا، اكتسب التصوير أهمية موازية لأهمية العمليات العسكرية؛ وبالتالي صار مهمًّا لجميع الأطراف التي لها علاقة بالحرب بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد صار التصوير مهمًّا للتوثيق، ولتأكيد الخبر أو نفيه.