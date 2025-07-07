مآسي مخيم طولكرم ورحلة المفاتيح

مفتاح الجدة قد صدئ منذ وقت طويل، حتى بائع الحديد لا يرضى أن يشتريه بأكثر من ثلاثة شواكل، اقتيد الشباب خارج المخيم، ودب الجنود بأحذيتهم فوق الضحكات والكلمات.

في البداية كان الأمر مداهمات، اعتقالات متكررة، إنذارًا بالدخول إلى المخيم؛ ليوم، يومين، ثلاثة.. من غير المنطقي فرض حظر تجوال داخل المخيم، وإخلاء السكان من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل! مع أن الأمر ليس عاديًا، فإنهم صبروا.

تشتد الاشتباكات، وبمجرد أن تتعالى الأصوات في المئذنة صباحًا نزف إليكم خبر استشهاد شاب.. لا، إن العدد أكبر من ذلك بكثير.

الغريب في الأمر أننا نتحدث هنا عن مخيم طولكرم، وهو أحد مخيمات مدينة طولكرم، حيث كان أغلب سكانه قبل الحرب يعملون داخل الخط الأخضر بأجور تكفل لهم حياة كريمة.

يظل السؤال معلقًا: ما الذي يدفع شبابًا كهؤلاء منخرطين في العمل إلى أن يختاروا طريق الفداء؟

عليك أن تجمع ثيابك وثلاجتك، وتضعهما داخل كيس بلاستيكي خلال لحظات، تضع الذكريات.. في غضون لحظات يسقط المنزل على الأرض قطعًا من الخراب

مصادرة الحق

هي مصادرة الحق.. علمت أن نداء الوطن فوق أي نداء؛ إذ لا يمكنك أن تسلب أرضًا وتهجر سكانها، ثم تروّضهم لخدمتك ظنًا منك أنهم عاجزون؛ فالوطن يعني لهم الكثير! أحيانًا تغدو مصادرة الحق في العيش كأي شعب من الشعوب، أمرًا مفروغًا منه، يتلذذ الغريب بإنزال أقصى العقوبات على الحجارة والحيوان، فكيف الإنسان؟!

قيل عنه إنه محطة انتظار، بيد أن تلك المحطة دُمرت.. ترى، ما ذنب الطفل والطفلة، والشجر والورقة، حتى يكابدوا عناء التنقل من مكان إلى آخر، مع خسارة المنازل والعمل؟ وحتى إن وجد العمل فهو بأجور متدنية، بالكاد تكفي لدفع إيجار المنزل، أو شراء القليل.

يتقاسم الإخوة الشجار حتى يسودهم الألم، كما هو الحال في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم، الذي هُدمت أغلب منازله وتُرك ساكنوه بلا مأوى، فاضطر بعضهم لافتراش الأرض، والمضحك أن أصحاب المنازل هم آخر من يتم تبليغهم، إذ لا يملكون سلطة الرفض أو التعبير، كحال كثيرين ممن أثقلت كاهلهم الحياة.

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عليك أن تجمع ثيابك وثلاجتك، وتضعهما داخل كيس بلاستيكي خلال لحظات، تضع الذكريات.. في غضون لحظات يسقط المنزل على الأرض قطعًا من الخراب.

تروي (س)، امرأة في الخمسين من عمرها: "فقد ابني القدرة على المشي بعد سماع أصوات التفجير داخل المخيم، وضع ابني خاص فهو من ذوي الهمم، بالكاد يكون تكيّفه مع الأوضاع العادية مقبولًا، فكيف وأصوات إطلاق النار والتفجير من كل جانب؟ نطالع على الجهة المقابلة للمخيم، فيظهر الدخان من بعيد، وتُسقط المنازل أحمالها بعدما كانت ملاذًا لأهلها.

خرجت (ص) واضعة مفتاح المنزل في العنق، ويبقى السؤال: هل ستقوى تلك الحاجة على حمل مفتاح ثالث؟

الخبز مناصفة

وتضيف (س): "كنا -نحن ونساء الحي- نتقاسم الخبز مناصفة، ونمرره خلسة خوفًا من الإصابة بعيار ناري، لم نكن نتوقع أن نخرج من المخيم دون عودة، ليس من السهل أن تبدأ من جديد، بمنزل، وأثاث، وحياة مغايرة".

تقول (ص): "عندما غادرت المخيم حملت معي حقيبتي فقط، وبعضًا من الملابس. لم أكن أعلم بالخراب الذي سيعم، ولو لم يخرجوني بالإكراه ما خرجت، كابدنا عناء الشوارع المدمرة داخل المخيمات، وانقطاع المياه، وشح الموارد، لكن ما باليد حيلة".

كثيرات من أمثالهما، ممن فقدن منازلهن، عندما تم سؤالهن قلن: "لا نريد حمل صندوق مساعدات فيه مواد تموينية، ولا منازل بديلة، لا صندوق إغاثة يفرض علينا لجوءًا ثالثًا، نريد العودة إلى المخيم".

(ص) حاجة ستينية سكنت في المخيم، هُجّرت كثيرًا قبل أن تستقر في المخيم طويلًا، حين سُئلت عما تريد أجابت قائلة: "لا أريد سوى العودة إلى المنزل، وارتشاف فنجان من القهوة الساخن مع الجيران والأبناء".

خرجت (ص) واضعة مفتاح المنزل في العنق، ويبقى السؤال: هل ستقوى تلك الحاجة على حمل مفتاح ثالث؟