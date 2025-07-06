سيزيف غزة يحمل خيمة لا صخرة!

مالت الشمس نحو الغروب، وسقطت في حِضن البحر فامتلأت أمواجه بالأصيل الدافئ المحبب إلى النفس، وخرج الرجال إلى مجالسهم الصاخبة بالحوار والمناقشات السياسية، وركنت النساء إلى الراحة بعد يوم صيفي طويل، أمضينه في إشعال النار وطهي الطعام وغسل الملابس على الأيدي والأكف، وجاءت سويعات العصر الناعسة المليئة بالهيام نحو الهدوء، والخلوة إلى النفس أو الترويح عنها.. إلا في غزة، وفي ذاك اليوم على وجه التحديد.

كان الليل قد زحف سريعًا، فحلت العتمة، وامتدّ الظلام الذي خيم على قلوبنا، وجمّد معها مشاعرنا ومحاجر الدمع في عيوننا، ثم استلقينا على فراشنا نطلب النوم وهو متمنع عنا

ففي عصر يوم الاثنين، صدرت أوامر تقضي بالإخلاء الفوري لحينا والأحياء المجاورة، فتبددت الراحة الواهية المتوشحة والمغلفة بأصوات الصواريخ والتفجيرات التي كنا نسمعها يوميًّا وساعاتيًّا في المدينة، ودار الرجال لا يدرون ما يصنعون في ظل حرب لا تُقعي ولا تهدأ، لا يدرون ماذا يصنعون، فأوامر الإخلاء المجحفة صدرت في أعقاب اليوم، والشمس أوشكت على الذوبان في البحر.

دلف الرجال والأطفال إلى البيوت هائمين تائهين، يتناقشون مع أهل بيتهم متبادلين نظرات حيرى ووجلة دون أن يهتدوا لفكرة أو حل، ثم خرجوا مجددًا إلى الشارع.

تجمع الجيران مع بعضهم وقد قرروا أن يبيت أهالي الحي في بيوتهم الليلة، وفي الصباح يرتحلون، وهكذا عاد الجميع إلى بيوتهم، وخلا الشارع إلا من بعض السابلة المضطربة.

وبدأت مع ذلك مرحلة جمع الحقائب وترتيبها، وأخذ ملابس تكفي للفصول الأربعة كلها؛ خوفًا من استطالة أمد النزوح أو من نسفٍ للبيوت، وأخْذِ بعض الأدوات المنزلية، وقوارير فارغة لجلب الماء.

كان الليل قد زحف سريعًا، فحلت العتمة، وامتدّ الظلام الذي خيم على قلوبنا، وجمّد معها مشاعرنا ومحاجر الدمع في عيوننا، ثم استلقينا على فراشنا نطلب النوم وهو متمنع عنا.. كنا نريد أن ننام، لم نكن ننام في مدينتنا البركانية المحتشدة سماؤها وأرضها بالحمم والقذائف (خان يونس)، ولا يغضي لنا جفن، وزاد أن أمامنا يومًا قاسيًا طويلًا مريرًا في الغد، ولكن النوم هرب بعيدًا من ثقل ما نحن فيه، فلم نلتقِ معه في أي وقت.

كانت تتردد في مخيلتي كلمات مشهد "درويش"، وهو يبكي بها على المنصة، حين كان يرثي وطنه: ماذا نسينا وراءنا؟ وكنت أستبدلها بـ"ماذا تركنا وراءنا؟"، كشعورٍ بالذنب؛ لتركنا بيتنا الجريح، والمثخن بالآلام

كيف ينام الإنسان؟ وكيف يشعر في آخر ليلةٍ له في بيته الذي لا يعرف إن كان سيعود له أم لا؟! كنت والحائط نجري حوارًا صامتًا بيننا، أسمعه يغص في البكاء وهو يحادثني، وأمسح أنا على صفحته الباردة علّه يسكن أو يهدأ، حسدته لبكائه، ومقدرته على ذلك، فاستحال هو شخصًا ذا قلب بائس من الحزن والقهر، وأمسيت أنا بلا روح أو نفس، وبقيت أتقلب كحال الجميع في البيت والحي.. كيف استطاع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يبيت ليلة الهجرة؟ وكيف انقضى عنه الوقت؟ وكيف كان قلبه وهو يخرج من أحب البقاع لقلبه؟ لقد كان معه وعد ربه: {إن الّذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معادٍ}.. فيا ربِّ اجعل لنا معادًا حقًّا في بيوتنا ومدينتنا.

إعلان

مات النهار في ذاك الصباح، رغم أن الشمس أشرقت، وشككت في طلعتها وضوئها، فلم أسمع يومها زقزقة أو شقشقة للعصافير، أكانت هي الأخرى تحزم متاعها مثلنا؟!

جمعنا ما استطعنا جمعه في حقائبنا، كنت أتحاشى النظر لأشيائي وأغراضي، أحاول ألا تُطبع في ذاكرتي التي تركتها؛ لكيلا أستحضرها لاحقًا فأقعي من الحزن في بداية الطريق. وحُمِّلت الأغراض في الشاحنة، وكانت عدة شاحنات أخرى مصطفة في الحي، كل بيت وقفت أمامه شاحنة أو سيارة أو عربة كارو؛ لنقل المتاع عليها.

كانت تتردد في مخيلتي كلمات مشهد "درويش"، وهو يبكي بها على المنصة، حين كان يرثي وطنه: ماذا نسينا وراءنا؟ وكنت أستبدلها بـ"ماذا تركنا وراءنا؟"، كشعورٍ بالذنب والخيانة؛ لتركنا بيتنا الجريح، والمثخن بالآلام.

وكأن الموت أسوأ مما نحن فيه، قلنا ألف مرةٍ ومرة: إن النزوح أسوأ من الموت، فلنعد لحينا، ونجلس مع بيوتنا ونتآنس مع جدرانها، ولا يهم إن حوصرنا أو طوقتنا نيرانهم ومدرعاتهم

على قارعة الطريق اصطففنا وتكدسنا، افترشنا الأرض والرمل من طول الانتظار، لا نعرف أين الوجهة أو المستقر، تركنا خلفنا بيوتنا مجددًا، نياط القلب معقودة بها، وكلما ابتعدنا كانت تشدنا أكثر فأكثر، فتصبح هذه النياط كالأوتاد الحادة تتمزق داخلنا فننزف دمًا.

مادت بنا الأرض وارتجّت تحتنا، وتعطلت السيارة، ونامت عجلاتها معلنةً استسلامها وأنها ماتت إثر ذبحة أصابت صدرها! حاول السائق عبثًا إصلاحها، تحدث معها، أخبرها بأننا مجبورون، تمنعت وقالت: كل من في داخلي يبكي وينزف، فكيف أسير بهم إلى لحودهم حيث النزوح والتشريد، ونشيج بيتهم أسمعه يُذوي القلب؟ أسير فقط إن عدتُ بهم، وعانقوه لعله يَهدأ من حنينه إليهم.

مرت الساعات، ساعة تلو الأخرى، والشمس الباردة أصبحت فوق الرأس، وتماثل الظل مع الجسد، ينظر الناس إلينا ونحن نفترش مكانًا نجهله ويجهلنا، ويلعنون الاحتلال وكل من كان سببًا فيما نحن فيه.

لم نستطع أن نبكي أو نتذمر أو نغضب، كنا كمن يسير إلى موته وحتفه، ولا حيلة له ولا يد ولا قرار.. أنعودُ أدراجنا إلى حيث ننتمي؟ فلمَ خرجنا إذن؟! لأننا تلقينا أوامر تقضي بالإخلاء الفوري تحت النار والدم أو الموت.

وكأن الموت أسوأ مما نحن فيه، قلنا ألف مرةٍ ومرة: إن النزوح أسوأ من الموت، فلنعد لحينا، ونجلس مع بيوتنا ونتآنس مع جدرانها، ولا يهم إن حوصرنا أو طوقتنا نيرانهم ومدرعاتهم، لا يهم إن هطلت المدافع على البيوت، أو تسللت مسيَّرات وطائرات انتحارية، وفجَّرت المنزل بنا.

بقينا لثلاث ساعات، قضاها الأطفال بالتذمر والبكاء، أو اللهو بلا فهم أو معرفة لما يدور حولهم، وبعض من الفتيات يضحكن بلا سبب، كنّ يضحكن لكل ما هو مبكٍ، المحظوظ منا من بكى، فنحن في غالبيتنا لم نستطع ذلك

ولكن، ماذا إن هطلت علينا الصواريخ المتفجرة، وسقطنا مع حجارة البيت سقوطًا فوضويًا، وآلَ بنا الحال إلى بقائنا متمددين تحت الأنقاض وبيت الحجارة، مختنقين لا نحن أحياء ولا أموات؟

ماذا إن بقينا نحتضر لأيام دون مدد، أو غوث؟ كيف لقلوبنا أن تتحمل أن تسمع صوت استغاثة قلب أمها أو أبيها وأشقائها تحت الأنقاض، ولا حيلة لنا لإنقاذ بعضنا أو أنفسنا؟ أنبقى تحت الأنقاض نسمع حشرجات بعضنا، وتراخي أجسادنا وانسحاب الأرواح منا، فنصبح شهداء مفقودين، أو يأخذ واحد منا لقب (الناجي الوحيد)؟

ما كل هذه التفاصيل المرعبة والمخيفة؟ ومن أين تجمعت؟ وكيف تكدست في أخلادنا؟ أنخاف من التفاصيل؟ أهي ما يمنعنا من البقاء في بيوتنا؟ وأي تفاصيل هذه؟! إذن، لننتظر حتى عودة السائق الذي ذهب ليبحث عمن يساعده في إصلاح السيارة المعترضة وسط الطريق.

إعلان

بقينا لثلاث ساعات، قضاها الأطفال بالتذمر والبكاء، أو اللهو بلا فهم أو معرفة لما يدور حولهم، وبعض من الفتيات يضحكن بلا سبب، كنّ يضحكن لكل ما هو مبكٍ، المحظوظ منا من بكى، فنحن في غالبيتنا لم نستطع ذلك، ولم نرده أو نفكر فيه، نحن لا نعلم شيئًا، كإنسان حجري أُسقط في أرض لا يعرف طبيعتها، ولا مادتها، ينزف منه الدم، فيظنه شراب توت فيتذوقه، فيجده صلدًا فيمجه خارج فمه.

عاد السائق وارتحلنا من جديد نحو وجهتنا التي لا نعلمها، وسارت بنا السيارة متثاقلة، وحطت على رصيف بارد لا نعرفه ولا يعرفنا، مالت الشجيرات الصغيرات تستطلع القادمين، وكذلك رفعت الحجارة قامتها في محاولة لإشباعِ فضولها

أين نحن؟ وكيف أضحينا هنا؟ كنا في الصباح في بيوتنا، ويوم أمس كنا في مثل هذا الوقت نُعدُّ الغداء ونصلي الظهر، أية سرعة جنونية هذه في غزة بلا استعدادٍ أو تحضيرٍ مسبق؟! كنا نتحاشى أفكارنا، ونحاول ألا نتقاطع معها في أية دقيقة أو ثانية، خوفًا من الغرق فيها أو الانهزام أمامها، يعطينا الناس ماءً لأجل الأطفال ورحمةً بهم وبنا.

عاد السائق الذي لم ننتظر عودته، فقد سدّ بعودته آخر فرصة للعودة إلى البيت، أكان لدينا أمل في أن نعود أدراجنا ذاك النهار؟ لقد تمنينا الموت مرارًا وتكرارًا في دواخلنا، ليس يأسًا، ولكن من شدة وهول ما أصابنا، نريد أن ينتهي هذا الجنون، والظلم، والألم، والقهر.. أن يتوقف نزيف قلوبنا.

عاد السائق وارتحلنا من جديد نحو وجهتنا التي لا نعلمها، وسارت بنا السيارة متثاقلة، وحطت على رصيف بارد لا نعرفه ولا يعرفنا، مالت الشجيرات الصغيرات تستطلع القادمين، وكذلك رفعت الحجارة قامتها في محاولة لإشباعِ فضولها.

حملنا حقائبنا ووضعناها أرضًا، وجلسنا فوقها، وتجمدنا، عيوننا ذاهلة، تنصب نظراتنا في اللاشيء ونحوه! ثم ماذا؟ إلى متى سنجلس هكذا؟ هذا ليس بيتنا، وليس مسكننا، وكيف ستسكن أرواحنا فيه، كيف ستمر الساعات علينا، وكم يومًا سنبقى هنا، وعلى هذه الحال؟

لمَ لا نعيش كما يعيش الآخرون، كما تحيا جميع الكائنات؟ لكل حي عش وبيت يأوي إليه، ويحميه من كل ما هو مؤذٍ ومخيف، إلا الغزيّ، فلا يفصله ولا يحول بينه وبين الموت أو الخوف إلا قماش بالٍ، تُغرقه الأمطار شتاءً، والندى صباحًا أو صيفًا

كم مرةً سنموت؟ وأي قهر سيُذوينا؟ وكم حدثًا جسيمًا سيمر علينا دون أن ينجح في تحريكنا؟ وكم موقفًا صغيرًا سيبكينا؟! ما الذنب الذي ارتكبه الغزّيون ليعانوا بهذا الشكل؟ ما الإثم الذي يوصل الإنسان لهذا الحال؟

أية كفارة هذه التي ندفعها بقلوبنا، وأجسادنا؟ ما الذي جنيناه حتى نموت مرتين، فمرة نموت في الحياة، ومرة نموت عند الموت؟ أم إن موت الغزي فيه حياة له، وخلاص من هذه المصائب التي لا تتوقف عن الانصباب كشلال أسود هادر؟ هل حُكِم على الغزي أن يحمل أغراضه كصخرة سيزيف ولا يستقر مكانها، فيبقى ويشقى في العذاب المستمر هذا؟

لمَ لا نعيش كما يعيش الآخرون، كما تحيا جميع الكائنات؟ لكل حي عش وبيت يأوي إليه، ويحميه من كل ما هو مؤذٍ ومخيف، إلا الغزيّ، فلا يفصله ولا يحول بينه وبين الموت أو الخوف إلا قماش بالٍ، تُغرقه الأمطار شتاءً، والندى صباحًا أو صيفًا، وتقتلع الرياح بيته، وتحمله بعيدًا لوجهة يجهلها كمارد ضخم أراد الانتقام، وتصليه حرارة الصيف نهارًا.

ما الذي جنيناه كي نحتمل ما لم يحتمله حي على البسيطة؟ كل الطيور تأوي إلى أعشاشها، والكائنات كلها تعود إلى بيوتها.. إلا الغزي! عرَّوه من بيته وحيه وجيرانه وأحبابه.

إلامَ سيستمر هذا الحال؟ أستكون لنا بيوت على الأرض، أم إن بيوتنا هناك تُبنى في السماء؟!