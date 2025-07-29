أطلق العنان لصوتك

لماذا يكون صوت أحدنا مسموعا؟ ما الصوت أصلا؟ ربما تستغرب إذا عرفت أن الصوت في بعض معانيه أثرٌ وذِكر.

أثرك الجميل هو صوتك المسموع، صوتك الذي تضنّ به علينا، تخبئه لنفسك، لا يطرق سوى أذنيك، أو بعضا من خاصة من حولك، في حين أنك تستطيع أن تُسمع الكون أهازيج وألحانا من نورك.

لماذا لا تفتح نوافذك لهذا النور بداخلك ليسطع على العالم، فيضيء بعضا من الزوايا المظلمة المتعطشة للنور، وما أكثرها!

أما آن الأوان، يا صاحبي، أن تكشف عن سرك، وربما أيضا أن تقر به لنفسك، فلستَ صاحب الفضل على أي حال، وإنما هو سر وُهب لك، وما عليك إلا أن تؤدي حقه وشكره.

انظر إلى العالم من حولك، كيف استشرى فيه الفساد واستوحل، كيف تعددت قنواته، وتلونت مشاربه، ها هي تلاحقك من كل صوب، إن فاتتك هذه فستصيبك أختها! ثم انظر إلى الحق الذي انزوى في ركن بعيد، من له يقوم به إن أحجمتُ أنا وأنت؟

رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ماذا حباك الله؟ ماذا علمك؟ إياك أن تظن أنك تتواضع من حيث تنكر نعمة الله عليك! تأمل مهاراتك التي تتقنها، ومعارفك التي تُحكمها، واسأل من حولك إن كنت لا تعلم، ثم اسأل نفسك: أأديت شكرها بتسخيرها فيما ينفع، أم أهملتها عالما بها، أم جحدتها؟

لسانُك المفوه، قلمك الطليق، فرشاتك المبدعة، ذكاؤك الحاد، تخطيطك المحكم، حكمتك وفطنتك في التعاملات، حرفتك أو فنك الذي تتقنه، كل ذلك.. هل تأملت إلى أين يمكن أن يبلغ مداه إذا أنت أطلقت له العنان؟ هل عكفت على التفكير في كيفية الاستفادة منه أفضل استفادة؟! هل توقن أن الأمر يستحق؟

انظر إلى العالم من حولك، كيف استشرى فيه الفساد واستوحل، كيف تعددت قنواته، وتلونت مشاربه، ها هي تلاحقك من كل صوب، إن فاتتك هذه فستصيبك أختها! ثم انظر إلى الحق الذي انزوى في ركن بعيد، من له يقوم به إن أحجمتُ أنا وأنت؟ إن كل مساهمة، وإن كان لها نظير وسابق.. مهمة، والوعي بذلك أهم. اعرف قدر ما تملك، وقيمة ما يمكنك أن تقدمه، كي يكون هذا دافعك لتبدأ.

مهمتك الأولى

في روايته "ألواح ودسر" يورد الدكتور أحمد خيري العمري مقولة تختصر الكثير؛ إن "امتحاننا هو إصلاح العالم، هذا هو الاختبار الذي علينا أن نجتازه.. الله لا يزيف لنا الواقع كي يجعلنا نرضى به، بل يجعل من إعادة بنائه المهمة التي كلفنا بها".

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ومن ذلك نفهم أن المطبات التي على الطريق، بل والحواجز التي تحول بينك وبين الوصول إليه من الأساس، هي جزء أصيل من رحلتك، فتمهيد الطريق هو مهمتك أيضا قبل أن تسلكه، وأثناء ذلك. يقول المولى سبحانه: {لقد خلقنا الإنسان في كبد} [البلد: 4]، ولو كان التكليف سهلا لما أبته السماوات والأرض والجبال.

إن مهمتك تبدأ بإيمانك أن لك دورا ومهمة تؤديها، أنك مهم، وأن غيابك نقص في هذا العالم. وهذا الإيمان لا يقوم على ترهات لا تسمن ولا تغني، وإنما يستند إلى حقيقة أنك مستخلَف، ولم يخلقك الله (أنت) عبثا، رقما آحادا لا وزن له ضمن تعداد السكان، حاشاه سبحانه! بل أنت إرادة الله، أوجدك وكلّفك وحمّلك الأمانة، فماذا أنت صانع؟

واعلم أن هذه المهمة رحلة، تبدؤُها بخطة للسير، ثم تراجع معطياتك وما يستجد عليك في كل محطة، فتعدّل من خطتك وما تستخدمه من وسائل. وهذه المرونة الذهنية هي أول أدواتك: ألا تعطُل مع أول حادث، ولا تنكفئ راجعا مع أول صدمة. هي رحلة بكل مضامينها، تنتهي بنهاية العمر، ولربما كنت من أصحاب السبق، فخلفك مِن بعدك مَن يكمل الرحلة لتمتد محطاتها من بعدك، وتلحق بك في موازين أعمالك! لكن دعنا لا نستبق الأحداث، ونبقى هنا مع البداية..

اعلم أنك مقبل على أمر ليس بالهين، فأعدّ عدتك وفقا لهذا. واعلم أيضا أنه -سبحانه- إذا كلف أعان، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا به، فاستعن به ولا تعجز، كما أوصاك حبيبك ونبيك، صلى الله عليه وسلم.

يقول عبدالوهاب مطاوع: "أخطر ما يشل روح الإنسان وإرادته هو الإقرار بالعجز قبل بدء المسيرة، ولو أقرّ به كثيرون قبل البداية لمَا أصبحوا عظماء، ولمَا حفروا أسماءهم في سجل التاريخ، ولمَا أضافوا ما أضافوه إلى الحياة"، فلا تنكسرنّ إرادتك على صخرة الصعب، بل اجعل الصعب دافعك للتقدم، فلو أن الناس كلما استصعبوا أمرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين، كما قال عمر بن عبدالعزيز، رحمه الله.

أن يغيب عن وعينا أن لنا مهمة نؤديها، أو نعتقد خطأ بأننا غير مؤثرين، لا يعطلنا عن أن نكون فاعلين بالإيجاب وحسب، بل يتعدى ذلك إلى وقوعنا في براثن الشر، بأن نكون ترسا في آلة ضخمة عملها الفساد والإفساد

رسائل لم تصلْك

دائما، عندما أبحث عن صور طبيعية أو تصاميم أستخدم كلمات مفتاحية بالإنجليزية؛ لأن النتائج تكون أفضل وأثرى! وعندما أحتاج إلى تصميم كتابي عربي، لآية أو حديث أو بيت شعري أو سطر نثري، أعاني من الفقر الشديد في التنوع؛ إذ لا أحصل إلا على نتائج معدودة! هذه رسالة مني لم تصلك.. أين تصاميمك لتثري بها هذا الفضاء الإلكتروني؟ تأكد أني لست وحدي من يبعث لك بهذه الرسالة.

مرة كنت أبحث عن كتاب صوتي، وجدت له تسجيلا قديما متقنا، لكن رتيبا، ووجدت آخر ليس بنفس الرتابة لكن أقل إتقانا. صدقني، لقد بحثت عن صوتك.. أين أنت؟ لم أبالغ عندما قلت لك: ما أكثر الزوايا المظلمة المتعطشة لنورك! وليقس على ذلك أصحاب كل فن ومهارة.

ولك أن تقارن هذا الشح فيما هو مفيد بنتائج البحث عن اللغو والتفاهات وما يطمس الخير، تجدها تأتيك رغما عنك- دون أن تطلبها- متنوعة متجددة لا تخطئك. هل عرفت الآن لماذا أنت مهم، ولو وُجد من يؤدي نفس دورك.. إننا بحاجة إلى الخير أن يعم!

لا يكفي أن تكف شرك

أن يغيب عن وعينا أن لنا مهمة نؤديها، أو نعتقد خطأ بأننا غير مؤثرين، لا يعطلنا عن أن نكون فاعلين بالإيجاب وحسب، بل يتعدى ذلك إلى وقوعنا في براثن الشر، بأن نكون ترسا في آلة ضخمة عملها الفساد والإفساد.

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فعندما تقتصر نظرتنا لأنفسنا على دور فردي لا يهم أحدا سوى صاحبه، تخدعنا نظرتنا القاصرة هذه بتصور أننا لا نباشر الحرام أو الفساد بأنفسنا، ونتوهم السلامة. لكن إذا أطلقنا لعقلنا أفقا أوسع لنرى الصورة بحجمها الحقيقي، فسنجدنا قطعة في تلك الصورة، وحلقة كان ينبغي أن تنقطع عندها سلسلة التخريب والتمييع، لو آمنا بأنفسنا! فمن ليس في زيادة وعلو فهو -لا مفر- في نقصان وسفول.

تخيل أنك مترجم مثلا، إن لم تعلُ بهمتك وتسعَ بنفسك لترجمة النافع والمفيد، ونقل الحقائق ناصعة إيمانا منك بدورك، واكتفيت بالمهام التي تأتيك من صاحب عملك أو زبائنك، فستجدك بعد يوم أو يومين يُعرض عليك ترجمة خبر مدلس، أو دعاية تروج لما تنتكس به الفطرة، أو فيلم أو مسلسل أو ألعاب، مما لا يخلو من إفساد العقول وطمس البصائر، هذا إن لم يغلب عليه ذلك.. حتى وإن لم تسعَ لتلك الأمور بنفسك، فأنت من فرّغت لها نفسك وسلّمتها لها.

تذكّر: نفسُك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وأوجدت لك من المبررات ما يسوّله ويسوّغه، فالفيصل هنا هو الوعي: أن يكون وعيك حاضرا هو الذي يحركك، لا العرض والطلب؛ أن تسعى بنفسك. واعلم أنك إن لم تخِط -بإرادتك- ما ترضاه لنفسك، ويتسق مع أخلاقك وقيمك، فستجد أناملَك -دون أن تدرك متى وكيف- تَحوكُ ما هو خلاف ذلك.

والآن، ما رأيك أن تتوقف برهة عن القراءة، وتحاول إسقاط هذا المثال على فنّك وحرفتك؟!

يخاطبكم المولى -جل في علاه- جماعة مع بعضكم: {يا أيّها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا الله لعلكم تفلحون} [آل عمران: 200]

اصبروا وصابروا

الطريق- أي طريق- يحتاج إلى صبر، فكيف بالطريق الوعر؟ كيف بطريق على طوله كمائن من المتربصين؟ إنها معركة النفس الطويل.

وإذا كانت النفـوس كبــارا .. تعبت في مرادها الأجسام

كما تحتاج إلى رسالة مخلص تدفعك لتبدأ، فأنت بحاجة إلى أن تحوط نفسك بالمحبين الذين يمدون لك يدا حانية تربت على كتفك، تنتشل أملك إذا زل في حفر اليأس والإحباط، تكفكف دمعك إذا لم تسعه المحاجر. هذه القلة التي تمثل خط دفاعك الخارجي، بنيانك الذي تستند إليه، ينبغي أن تؤمن بك وبدورك كما تؤمن أنت بالضبط بهم وبدورهم أفرادا ومجتمعين.. يذكّر بعضكم بعضا، ينصح بعضكم لبعض، آخذين بيد بعضكم إلى الخير.

يخاطبكم المولى -جل في علاه- جماعة مع بعضكم: {يا أيّها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا الله لعلكم تفلحون} [آل عمران: 200].

احمل بوصلتك معك

قد تقول: لكن الواقع مختلف، لا يمكن لوعيي أن يغير حقيقة أن سوق العمل خاضعة للعرض والطلب، وسياقاته العالمية قبل المحلية. الواقع أن الوعي الجمعي لدوائرنا المجتمعية لا يصب إلا في دوران العجلة على عواهنها.. إننا لن نغير الكون.

حسنا يا صديقي، تمهل، وتذكر لماذا أنت هنا. صحيح! لماذا أنت هنا؟.. {الّذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيُّكم أحسن عملا} [الملك: 2].. نحن هنا في اختبار، لسنا في الجنة؛ سنجتهد، سنعافر، سنعذر أنفسنا إلى ربنا -قدر استطاعتنا- وحسب.

هل بحثت في معنى هذا الحديث الشريف من قبل: "فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة"؟ لستَ مطالبا بأكثر مما تطيق، ولكل تغيير شرارةُ بداية. والواقع، نعم، مختلف؛ فكن أنت -أو حاول أن تكون- نواة للتغيير نحو الأفضل، عسى أن تلتقي ظلال نواتك بظلال مخلصين آخرين. وما عليك إن باءت محاولتك بالفشل، تكفيك المحاولة وصدق النية، ولربما احتذى بك آخرون فأتى الثمر من محاولة أحدهم، وعلى كل حال لن تُحرم الخير.

{وقدِمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} [الفرقان: 23].. عملك لا وزن له إن لم يكن خالصا تماما لوجه الله -سبحانه-. حقق ما شئت من إنجازات، فوا أسفاه إن لم تنفعك

فأتبع سببا

سنتعثر مرات، ونحقق ما نروم وأفضل مرات، ثم ماذا؟ تذكر أن الرحلة لا تتوقف إلا بتوقف عداد أنفاسك، فلا تتوقف.

إذا حققتَ هدفا فألحق به آخر، وإذا أخفقت خطتك فألحق بها أختها.. وتجدد في رؤاك وأساليبك، ولا تكن جامدا فيعييك تلون الحياة وتقلباتها، وتزود من المعارف حتى لا تتخلف عن جديدها.

متى كانت آخر مرة زرت فيها زرقة البحر ونسيمه؟ اسمع ما يهمس به في أذنيك على لسان الرافعي -رحمه الله-: "أعرف للبحر في نفسي كلاما.. فهو يوحي إليّ أن تجدد، تجدد في آمال قلبك كأمواجي، لكي لا تملّ فتيأس. وتوسع، توسع في معاني حياتك كأعماقي، لئلا تمتلئ فتتعكر. وتبحر، تبحر في جوك الحر كرياحي، لئلا تسكن فتهمد".

آخر الوصايا

أشكرك عزيزي القارئ أنك وصلت إلى هنا، وبما أنك وصلت، دعني أسألك: ما غايتك من كل ما سبق؟

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{وقدِمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} [الفرقان: 23].. عملك لا وزن له إن لم يكن خالصا تماما لوجه الله- سبحانه-. حقق ما شئت من إنجازات، فوا أسفاه إن لم تنفعك.

هذا العمر.. هذه الأنفاس معدودة عليك، فاحرص أن تجدها في موازين حسناتك يوم القيامة. احذر أن تضيع نيتك بين محطات الطريق، فتغريك زينة الدنيا وتكون غايتك من اسمها: دنيّة.. اسمُ دائما لتكون الدرجات العلا هي طموحك ومحركك في كل خطوة، ولا يفترنّ قلبك ولسانك عن الدعاء: اللهم أصلح نيتي!

وختاما، فلتشرق شمسك يا صديقي، ولتنفض عنك غبار السنين.. الساعة التي ستسلم فيها ورقة إجابتك محسومة منذ الأزل. لا وقت لديك لتضيعه في ظلمات الحيرة والتردد، وأوهام العجز وعدم الكفاية.. ابدأ الآن، ولا تلجم أنوار الحق بداخلك، وأطلق العِنان لصوتك حتى يبلغ مداه، فثمّة قلوب في هذا العالم مشتاقةٌ تتلهف لنبع الخير الذي عندك، فلا تبخل.