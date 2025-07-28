العدل والقسط في السياق القرآني

يعدُّ العدل ركيزة أساسية تقوم عليها حياة الإنسان واستقرار المجتمعات، وبه قامت السماوات والأرض. وهو قيمة شاملة تمتد إلى الجوانب المعنوية والمادية، الفردية والجماعية، ويحتل مكانة محورية في الفكر الإنساني؛ إذ دار حوله جدل واسع بشأن طبيعته: أهو قيمة مطلقة، أم نسبية تتبدل باختلاف الزمان والمكان؟

أما الرؤية الإسلامية فتنفرد بتصوّر متكامل منبثق من مصدر إلهي مطلق، حيث يُقدّم العدل منهجًا ربانيًا صالحًا لكل زمان ومكان، تُبنى عليه النظم والتشريعات.

وقد عكس القرآن هذا التصوّر مستخدمًا لفظين أساسيين: العدل والقسط؛ ورغم اعتبار كثير من المفسرين لهما مترادفين، فإن التدبر في السياق القرآني يكشف عن فروق دقيقة بينهما، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى بيانه، سائلين الله التوفيق والسداد.

إن كلمة العدل تشتمل نطاقًا أوسع مما تحتوي كلمة القسط؛ فكل قسط عدل، وليس كل عدل قسطًا

المعنى اللغوي لـ"القسط" و"العدل"

قبل الخوض في صلب الموضوع، من الضروري الاطلاع على المعنى اللغوي للفظين؛ فكلمة القسط تطلَق على الحصة والنصيب، كما ذكر الإمام الجوهري في الصحاح، وهو يقابل الجور. أما كلمة العدل، فقد بيّن ابن منظور في "لسان العرب" أنها تدل على وضع الشيء في موضعه الصحيح، وضدها الظلم.

ومن ثمّ، فإن القسط يعبّر عن أحد وجوه العدل الذي يرتبط غالبًا بالمجال المادي، مثل الحصص والأنصبة التي تُعطى لمستحقيها، كالأراضي والنقود وما شابهها من الموجودات المحسوسة؛ فهو يشير إلى التوزيع العادل للحقوق.

ومن هذا المعنى جاءت لفظة الإقساط، أي العدل في القسمات والحكم. فمَن يتولَّ شؤون الناس فلا بد أن يقيمها بالقسط، فيوفّر لهم حاجاتهم صرفًا وعدلًا دون تفاوت، مما يجعل القسط غالبًا مظهرًا للعدالة الاجتماعية، وبابًا من أبواب العدل.

أما كلمة العدل فتتضمن معنًى أوسع مما يدل عليه القسط، إذ يحمل العدل أبعادًا معنوية وأخلاقية بالإضافة إلى المادية.

علاوة على ذلك، العدل من أسماء الله الحسنى، وقد سمّى الله، تعالى، نفسه بهذا الاسم؛ فهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، ومن عدل الله، سبحانه وتعالى، تصويرنا الكامل في أرحام الأمهات، وإيجاد الأعضاء بدقة وتنظيم متقن، ثم وضعها بموضع صالح، وتكوين الكون وخلق الكواكب، وتحديد مساراتها بدقة بحيث لا تتقدّم ولا تتأخر، ولا تختلّ في نظامها، كل ذلك من تمام عدله، سبحانه وتعالى؛ إذ جعل لكل مخلوق قدرًا معلومًا ووظيفة محددة، فلا يظلم ربك أحدًا.

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وإعطاء كل ذي حق حقه من أهم أنواع العدل؛ فمن هذا المنطلق، للروح عدل يجب القيام به، وللجسد عدل ينبغي رعايته، حتى يتحقق التوازن بينهما فلا يطغى أحدهما على الآخر.

فمن عدل الروح تغذيتها بالإيمان والعبادة وذكر الله، وصونها من المعاصي والشبهات، وتنمية الأخلاق والصفاء الداخلي، والسعي وراء العلم والمعرفة التي ترفع مكانتها.

ومن العدل للجسم تزويده بالغذاء الصحي والراحة والنوم الكافي، وحمايته من الأذى والعادات الضارة، وممارسته للحركة والرياضة التي تحفظ قوته، وعدم تكليفه فوق طاقته.

فخلاصة القول، إن كلمة العدل تشتمل نطاقًا أوسع مما تحتوي كلمة القسط؛ فكل قسط عدل، وليس كل عدل قسطًا.

القسط هو العدل الدقيق القابل للقياس والوزن، وهو مظهر من مظاهر العدل الظاهرة، بينما العدل أعم من القسط، يمثل مبدأ ينطوي على جوانب متعددة في الحياة الإنسانية ظاهرًا وباطنًا

القسط والعدل في ضوء القرآن الكريم

كما تقدّم، القسط هو القيام بالعدل في المعاملات والحقوق والمكيال والتوزيع، كما ورد في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ {سورة المائدة: ٨}.

فالآية تدعو المؤمنين إلى أن يقوموا لله شهداء بالقسط، أي أن تكون شهادتهم وأحكامهم خالصة لوجه الله، بعيدة عن الأهواء والمجاملات، سواء كان المحكوم له أو عليه صديقًا أو عدوًّا. والقسط هنا هو العدل الدقيق في الشهادة والحكم، أي إنصاف الناس في حقوقهم وتقسيماتهم ومعاملاتهم.

ثم جاء النهي: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا﴾، أي لا يحملنكم بغض قوم أو عداوتهم على ترك العدل أو الميل إلى الجور. ثم أكد الأمر بقوله: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، أي التزام العدل في كل الأحوال طريق للتقوى؛ لأنه يطهّر القلب من الهوى والظلم.

فالآية تضع أساسًا للعدالة الاجتماعية أن الميزان واحد للجميع، العدو والصديق سواء في الحقوق، وهذا ما يحقق القسط (العدل العملي) ويقرّب الإنسان من التقوى (العدل القلبي).

من التزم العدل قلبًا والقسط عملًا، عاش متوازنًا في علاقاته مع الله ومع نفسه ومع الناس؛ كما في الحديث النبوي: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"

ولتوضيح ما قد يغمض في فهم فرق القسط والعدل، قال الله تعالى في آية النكاح: ﴿وإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكم ذَلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ {سورة النساء: ٣}.

فالمراد بالقسط هنا العدل الدقيق في أموال اليتامى وحقوقهم وتقسيماتهم، وقد فسره صاحب "مفاتيح الغيب" فخر الدين الرازي- كما تقدم بيانه- أنه "الإنصاف والنصفة في القول والفعل والقسم".

أما العدل الوارد في نفس الآية فهو العدل الأوسع نطاقًا في النفقة والكسوة والمعاملة الطيبة والحقوق الزوجية، وهو يشمل الجانبين: المادي والمعنوي معًا. وقد أوضح ابن عاشور في "التحرير والتنوير" أن المقصود هو التسوية بين الزوجات في كل ما يدخل تحت قدرة المكلَّف، من نفقة وبشاشة ومعاشرة حسنة، دون الميل القلبي".

والحاصل: القسط هو العدل الدقيق القابل للقياس والوزن، وهو مظهر من مظاهر العدل الظاهرة، بينما العدل أعم من القسط، يمثل مبدأ ينطوي على جوانب متعددة في الحياة الإنسانية ظاهرًا وباطنًا، ويُنفَّذ في جميع العلاقات الإنسانية.

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وفي الختام، يتضح أن القسط والعدل ركيزتان متلازمتان؛ القسط صورة من صور العدل تظهر في الحقوق والمعاملات الدقيقة، في حين أن العدل أوسع، يشمل القسط وغيره من جوانب الاستقامة القلبية والمعنوية. وقد ضرب القرآن أمثلة عملية لذلك، كالأمر بالقسط في الشهادة والميزان، والعدل في معاملة الزوجات.

فمن التزم العدل قلبًا والقسط عملًا، عاش متوازنًا في علاقاته مع الله ومع نفسه ومع الناس؛ كما في الحديث النبوي: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، حيث يجتمع العدل الباطن والقسط الظاهر في أسمى صورهما.