لماذا نكتب؟ قد يبدو هذا السؤال بسيطًا للوهلة الأولى، لكنه في حقيقته من أعقد الأسئلة، وأكثرها استعصاء على إجابة واحدة.

كل من جرب الكتابة يومًا يعلم أن هذا الفعل لا ينبع دائمًا من قرار واعٍ، بل من حاجة داخلية، من رغبة دفينة قد لا ندركها كاملة، لكنها تدفعنا لنفتح صفحة بيضاء ونبدأ.

الكتابة نافذة نطل منها على العالم، لكنها قبل ذلك نافذة نطل بها على ذواتنا؛ وحين تضيق الحياة وتتشابك الأسئلة، تكون الكتابة ملاذًا، أمانًا مؤقتًا، أو حتى صرخة صامتة.. نكتب كي لا نختنق، وكي لا نكتم

نكتب لأننا نحاول أن نفهم أنفسنا.. الكتابة، أحيانًا، ليست إلا وسيلة للبحث عن صوتنا بين الضوضاء، عن ملامحنا وسط ازدحام الحياة! نكتب لأن في دواخلنا أمورًا لا تقال بسهولة، أشياء لا تصلح للحديث المباشر، ولا تجد لها مكانًا إلا بين الكلمات، بين السطور، بين الصمت الذي يتخلل النصوص.

الكتابة نافذة نطل منها على العالم، لكنها قبل ذلك نافذة نطل بها على ذواتنا؛ وحين تضيق الحياة وتتشابك الأسئلة، تكون الكتابة ملاذًا، أمانًا مؤقتًا، أو حتى صرخة صامتة.. نكتب كي لا نختنق، وكي لا نكتم، وكي نحتمل.

وأحيانًا، نكتب لأننا لا نجد من يصغي لنا، فنصوغ كلماتنا لأنفسنا! كتبنا عن إخفاقات لم يعبر عنها أحد، عن انكسارات لم تجد من يشعر بها، عن لحظات فرح قصيرة مرت دون أن يلاحظها أحد.. نكتب كل هذا، ليس بالضرورة من أجل الآخرين، بل من أجل أن نكون صادقين مع ذواتنا، حتى في أكثر لحظاتنا هشاشة.

الكتابة أيضًا فعل تواصل؛ فقد يقرأ لنا شخص لا نعرفه، في مكان بعيد، ويشعر أنه أقرب إلينا من أناس نراهم كل يوم! الكلمات تزيل الحواجز، وتختصر المسافات؛ إذ قد نكتب عن تجربة شخصية جدًّا، فنُفاجأ بأنها لامست مشاعر شخص لم نقابله قط.. هنا تكمن إحدى أعظم هدايا الكتابة: أن تكون مرآة لغيرك، حتى دون أن تقصد ذلك.

نكتب لأننا نريد أن نُفهم؛ لأننا نؤمن أن في هذا العالم شخصًا ما، في زمن ما، قد يجد عزاءه بين كلمات كتبناها نحن في لحظة صدق.. نكتب لأننا- ببساطة- لا نعرف كيف نعيش دون أن نعبّر.. لأن الكتابة ليست ترفًا، بل ضرورة، بل شكلًا من أشكال النجاة.

اكتبوا لتتذكروا لا لتنسوا، اكتبوا حتى تعترفوا -بينكم وبين أنفسكم- بجميل من وقف معكم، بمن مدّ يده حين عجزتم عن النهوض

ربما لا تغير الكتابة العالم، لكنها تغيرنا نحن؛ تُربت على قلوبنا حين نخاف، تعيد ترتيب أفكارنا حين نضيع، وتمنحنا فرصة أن نبدأ من جديد، كل مرة. الكتابة، في جوهرها، فعل مقاومة: مقاومة للنسيان، للخذلان، للمرور العابر. إنها الطريقة التي نقول بها: "لقد مررنا من هنا، وتركنا أثرًا، ولو بكلمة."

إعلان

في زمن سريع، لا يتيح التوقف، ولا يمنح فرصة للتأمل، تظل الكتابة فعلًا من أفعال التمرد الجميلة! نكتب لنحيا، لننقذ شيئًا من ذواتنا، لنقول إننا فكرنا، وتألمنا، ونجونا.. نكتب لأن الصمت، أحيانًا، لم يعد يكفي.

اكتبوا شيئًا، أي شيء.. دوّنوا يومياتكم، خساراتكم، انكساراتكم.

اكتبوا لتتذكروا لا لتنسوا، اكتبوا حتى تعترفوا -بينكم وبين أنفسكم- بجميل من وقف معكم، بمن مدّ يده حين عجزتم عن النهوض.

نكتب لأن الكتابة لا تحكم علينا، لا تقاطعنا، ولا تطلب منا أن نشرح أكثر مما نحتمل.. هي الإصغاء الصادق الوحيد حين يخذلك الجميع.

اكتبوا لأن ذاكرتنا خائنة، والوقت يسرق منا التفاصيل الصغيرة التي صنعتنا.

اكتبوا لتبقوا أوفياء لنسخ منكم لم يفهمها أحد، لكنها كانت تحاول النجاة بكل ما أوتيت من صبر.

نكتب لكي نمنح الألم شكلًا، والحلم صوتًا، ولكي لا تضيع مشاعرنا في الزحام.

اكتبوا.. لئلا تمر الأيام كأنها لم تكن.