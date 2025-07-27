التغير المناخي في جلسات محكمة العدل

"لقد وجدنا أنفسنا على الخطوط الأمامية لأزمة لم نتسبب فيها".. هكذا تحدث المبعوث الخاص لشؤون البيئة وتغير المناخ لجمهورية "فانواتو" في جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية. ربما لأول مرة تسمع اسم هذه الدولة عزيزي القارئ! نعم، وأنا مثلك!

هناك، في أقصى جنوب المحيط الهادئ، تقع مجموعة جزر تمثل أرخبيل دولتنا التي ذكرناها. فانواتو هي جمهورية حديثة الاستقلال، ولكنها قديمة قدم شعوبها الأصلية التي سكنتها منذ آلاف السنين.. تحركت هذه الدولة، وحركت معها مجموعة من دول وجزر المحيط الهادئ- الذي لم يعد هادئًا-، حيث تتعرّض فانواتو وغيرها من الدول الجزرية في ذلك المحيط للعديد من الأعاصير والأحداث المناخية المتطرفة، التي تسببت مؤخرًا في كوارث وخسائر لم تكن تحدث أو تتكرر بمثل هذه الوتيرة المتصاعدة من قبل.

توجهت فانواتو إلى محكمة العدل الدولية في سابقة تاريخية، طالبة رأيها الاستشاري في تحديد مدى الالتزامات القانونية بحماية النظام المناخي، وبشأن مسؤولية الدول الكبرى التي تسهم بانبعاثاتها وأنشطتها المفرطة في تفاقم الاحتباس الحراري، وتغيرات المناخ التي تتضرر منها بشكل أكبر الدول الجزرية الصغيرة، وتشكل تحديًا وجوديًا لها.. نعم، لقد وصل الخطر إلى كل مكان على الكوكب، فلم تعد هناك دولة بعيدة.

رغم أن التغيرات المناخية تؤثر على الجميع، فإنها لا تؤثر بنفس الطريقة؛ فالمجتمعات النامية، والفئات الأكثر هشاشة، والدول الجزرية مثل فانواتو، تعاني بشدة وتدفع ثمنًا باهظًا

عدالة غائبة

لم تعد قضايا التغير المناخي وآثاره الكارثية مجرد تحذيرات من قبل الخبراء، أو تهديدات محتملة، بل واقعًا مأساويًا أصبح جزءًا من مآسي كوكبنا التي نشاهدها يوميًا في نشرات الأخبار، ونعايش آثارها التي تسبب بها النشاط البشري المفرط منذ الثورة الصناعية.

فموجات الحر متزايدة الحدة، وتطرف الأعاصير والفيضانات، وموجات الجفاف، وحرائق الغابات، وتلف المحاصيل، وشح المياه، كلها صارت جزءًا من واقعنا المناخي الجديد، بصورة يصفها برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة بأنها "تحدٍّ لم يسبق له مثيل، وأمر واقع علينا جميعًا، ولا توجد دولة بمنأى عنه".

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ورغم أن التغيرات المناخية تؤثر على الجميع، فإنها لا تؤثر بنفس الطريقة؛ فالمجتمعات النامية، والفئات الأكثر هشاشة، والدول الجزرية مثل فانواتو، تعاني بشدة وتدفع ثمنًا باهظًا، بل إن وجودها الجغرافي على خريطة العالم مهدد بأكمله.

فالجزر تتعرض بوتيرة غير مسبوقة للعواصف والأعاصير، ولموجات تسونامي التي تهددها بالغرق والاختفاء، وليس فقط بتضرر بعض مناطقها وسكانها! فلسان حال هذه الدول الصغيرة والمجتمعات النائية- وبالكاد النامية- يقول: "هم يخربون، ونحن ندفع الفاتورة".

وقد تم تداول مفهوم "العدالة المناخية والبيئية" في المحادثات الدولية منذ مؤتمر ستوكهولم في سبعينيات القرن العشرين؛ وبدأت تتبلور ملامحه وتتطور مع تفاقم أزمات البيئة والتغيرات المناخية، وتضرر الدول النامية والفقيرة ومجتمعاتها الهشة، اجتماعيًا واقتصاديًا، بشكل كبير يفوق ما تعرضت له الدول الصناعية الكبرى.

الإقرار بالتفاوت، وبغياب العدل في تحمل تكلفة الإنقاذ البيئي، يعد أحد أهم مكتسبات هذا النضال القانوني، وقد حقق نجاحًا يستحق أن نحافظ عليه، وننطلق منه نحو آفاق أكثر إلزامية وعدالة

محاسبة الكبار

تهدف تلك المطالبة برأي محكمة العدل إلى توصيات، ذات أهمية قانونية وسياسية في تحديد مسؤولية الدول في تفاقم أزمة المناخ، وبالأخص الدول الصناعية الكبرى، التي تعد المسؤول الأول من حيث إسهامها الأكبر في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بسبب أنشطتها الصناعية المفرطة، ومدى إلزامها قانونًا بتحمل الكلفة الأكبر في مساعدة الدول المتضررة والأقل إسهامًا في تغيرات المناخ.

صحيح أن رأي المحكمة استشاري وغير ملزم بصفة قانونية، خاصة بالنسبة لبعض الدول الكبرى التي لا تعترف بشكل كامل بسلطة محكمة العدل، مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين، إلا أن رأي المحكمة سيكون له تأثير كبير على التقاضي بشأن المناخ عالميًا، خاصة مع تنديد الدول النامية بعدم كفاية التمويل المناخي، الذي تقترحه الدول الكبرى لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع آثار وتداعيات الكوارث المترتبة على التغير المناخي، وهو ما جعل البعض يصف تلك الأرقام والتعويضات بأنها "قليلة بشكل مهين".

الأخطر هنا أنه لا يوجد أي إلزام قانوني أو قيود على هذه الدول الكبرى، ورأسمالياتها المتغولة والمفرطة في النشاط الصناعي، وترساناتها الحربية التي تنفق أضعافًا مضاعفة على القتل والدمار، هي أكثر بكثير من القليل المهين الذي تقترحه للتعويض عما تفعله ببيئة كوكب يئن وينهار فوق رؤوسنا جميعًا بلا تفرقة.

العدالة المناخية.. نحو عالم أكثر عدلًا

الإقرار بالتفاوت، وبغياب العدل في تحمل تكلفة الإنقاذ البيئي، يعد أحد أهم مكتسبات هذا النضال القانوني، وقد حقق نجاحًا يستحق أن نحافظ عليه، وننطلق منه نحو آفاق أكثر إلزامية وعدالة في تحمل تلك المسؤولية.

وهي مسؤولية حددتها اتفاقيات مثل اتفاقية باريس للمناخ في عنصرين؛ أولهما "المسؤولية التاريخية"، وهو إقرار بأن الجميع لم يساهموا بالتساوي في تغير المناخ، والعنصر الآخر هو "المسؤولية المشتركة"، وهو يوجب على الجميع اتخاذ إجراءات ينبغي أن تكون متناسبة مع حجم مساهماتهم في أزمة المناخ.

هذا يشكل خطوة على طريق الانتقال العادل للإنقاذ البيئي، والعمل الفوري للحد من آثار التغير المناخي الكارثية، وبناء إستراتيجيات التأقلم والتكيف مع الواقع المناخي الجديد، الذي يفرض نفسه علينا جميعًا.

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