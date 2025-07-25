الوطن بين خطر الطائفية وتبعاتٍ أيديولوجية موقوتة

لم تعد الأوطان حاضنة للقضايا المصيرية، بل انكمشت جغرافيتها بين حدود وضعية وتأطير روحي يُختزل فيه الوطن بين خطوط طولية ودوائر عرضية، مفرغًا تمامًا من قضيته الوجودية، خاضعًا ومكبلًا بسلاح الطائفية الناعمة كقنبلة مؤجلة، تعمل القوى الكبرى على إعادة برمجتها وتشغيلها عند كل مفترق تاريخي.

لقد شكلت قوة النفوذ والهيمنة "البراغماتية" معايير بناء الأوطان وتصميم ملامحها، وتقاطعت الجغرافيا مع الهوية ليتأجج السؤال برواية حارقة: أما زال الوطن هو الحاضن، أم إن ساحاته "المهلهلة" تحولت إلى أوكار تُصنع فيها فكرة الطائفية دون مصالح مشتركة؟

النفوذ الغربي يرسم رقصاته على وقع لحن الدمار، ويعيد قرع نُذر الحرب تارة ويرممها بندوب السلام تارة أخرى، والمشهد يطول، والواقع يتأرجح على حد السيف، والوجهة على صفيح ملتهب.

لقد تجاوزت الطائفية فكرة ومصطلح الاختلاف الطبيعي في أنماط التدين والتفكير، لتبرز بشكل "سافر" وتكون مشروعًا تدميريًّا يقاد من قبل أجهزة الاستخبارات

لذلك، ومن بين قعقعة السلاح "الطائر"، وقوة الاقتصاد الغارق في رأسمالية الاحتكار والتملك والاستحواذ، واشتداد بروز "شوفينية" الرموز وعنجهيتها، وتقاطع وازدواجية المصالح؛ تبرز لديّ تساؤلات مرهقة: وماذا بعد؟ هل تبقّى شيء لم يجرَّب؟ ألا يوجد رأي رشيد حصيف؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ وبمن نحتمي؟

لم يعد هناك ما يُخفى، ولن يتبلور ما يُرى ويُرتجى، فهنا من يرى ما لا نرى؛ وعلى مد البصر وفي وضح النهار تشتعل الجبهات، ويشتد وطيس المعارك، ويتعمق شتات الأمر من قضايا كانت هامشية وتعود إلى السطح وفق تمكّن القوى العظمى من تحريك وتوجيه البوصلة.

فهذا الواقع يرزخ تحت وطأة التعددية الإثنية، وعلو كعب الجماعات غير المتجانسة التي انفصلت عن الواقع وفق مجريات الأولويات والانتماءات الدينية، وممارسة السادية السياسية على شعوب تبحث عن معنى الاستقرار، فلا هم في العير ولا في النفير.

إن الانحراف عن الفطرة يولّد ثقافة القطيع، ويدفع إلى تبني حالات الولاء الأعمى، وطغيان القوة على شعوب غُلبت في أمرها؛ فانتقلت من سمو تأليه الخالق إلى سطحية وانحدار تأليه البشر، الذين طفقوا ضربًا واضطهادًا بما يخالف المصالح.

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حرب "الطوائف"

في الأندلس، تفرقت الطوائف وتناحرت فدخل العدو من الباب مع هتافات "النصر"، وفي العراق العباسي برزت العصبيات العمياء فأحرق المغول بغداد، وفي القرن العشرين أفل نجم الدولة العثمانية، ليس من ضعف عسكري بل لانشغالها بالداخل المقسم والمجزأ. التاريخ لم ينسَ تلك اللحظات، وها هي الكرة تعاد من جديد وعلى ذات البرمجة في هذا العصر.

لقد تجاوزت الطائفية فكرة ومصطلح الاختلاف الطبيعي في أنماط التدين والتفكير، لتبرز بشكل "سافر" وتكون مشروعًا تدميريًّا يقاد من قبل أجهزة الاستخبارات، ويكبُر ويتوسع بين حضانات الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحفظه عن ظهر قلب أصوات مأجورة تبحث عن الاختلاف وذاتيتها المطحونة.

فمنذ عام 2003 تفكك العراق على أسس طائفية، وفي لبنان تأخر "الوطن" وتبعثر الأمل وسط مجموعة طوائف تبحث عن دولة، وهناك في المربط الأموي، وفي قلب الشام، ها هي الطائفية تعود كجواز سفر للحياة والموت في آن واحد، لتبحث عن حماية أممية تبيح للكيان الإسرائيلي العبث بها؛ فالقنبلة الطائفية طويلة الأمد لا تنفجر دفعة واحدة، وإنما تبرمج وفق مصلحة المستحوِذ والمتحكم.

الطائفية الجديدة تغذت على الانحرافات الفكرية والانفصام السلوكي المغيب للقيم الإنسانية، وبُنيت على فكرة الفوضى المنظمة التي تبررها نظريات "الردع الاستباقي" والأمن القومي

الطائفية الافتراضية

لقد أصبح من السهولة بمكان إحداث الفوضى وتوجيه الرأي العام نحو غوغائية التبعية بكبسة زر واحدة؛ وذلك من خلال منصات "التناحر" الاجتماعي، التي شكّلت الرأي وضده، في حلبة صراع سريعة الاشتعال، بل أصبحت هي الموجه للأنظمة، وهي بقعة الرضا والشعور بالانتماء، وهي نمط من أنماط الطائفية العصرية.

تلك الطائفية الجديدة تفننت في استخدام منابر التراشق وإشعال فتيل الصراع؛ فساهمت في تحوير حقائق الفكر "المقاوم" بمختلف هوامشه ومتونه، فتغذت على الانحرافات الفكرية والانفصام السلوكي المغيب للقيم الإنسانية، وبُنيت على فكرة الفوضى المنظمة التي تبررها نظريات "الردع الاستباقي" والأمن القومي.

إننا نسير بطوق من الأسلاك الشائكة وكاميرات رقابية كثيرة الحساسية، من أجل محاصرة الفكر وتقييد حرية العقل، للدخول في "زريبة" إذعان الوعي المؤمم والمطلق، أو ما يسمى "اللافكر" أو العدم العقلي، وهذا ما تقوم عليه الأنظمة القمعية التي تقيد حرية التعبير، وتدفع المواطن إلى الصمت فيعتبره أمانًا.

إن النهج القمعي الموجه ولّد الاختلاف بين اهتمامات الشعوب، وجعلها رهينة فكر واحد ضمن نطاق جغرافي محدود بعيدًا عن الولاء الديني، فما يتحدث به الآخر ويطالب به ويتبناه، من حيث حقه في الدفاع عن نفسه وعرضه ووطنه، يراه الآخر في الجوار بأنه هلاك ودمار للبنى الأساسية، وعليه الرضوخ والرضا بواقعه، وأن يتعايش معه، فيما يرى هو ذاته ضمن نطاقه الجغرافي بأنه "خط أحمر" لا يمكن أن يُتهم تصريحًا أو تلميحًا بشيء من الواقع في ظواهره المجتمعية، ولا يمكن أن يسمح لأحد أن ينال منه، وما خالف الإيجابيات فهو خطأ لا يمكن أن يقع البتة في ذلك الحيز.

وهذه هي النظرة الشوفينية التي تدعو إلى التحزب والتعصب تجاه النفس والانتماء، مع تعزيز وتكريس الأفكار بالتقليل من شأن الآخرين والتحامل عليهم، بل وشن الحملات التكفيرية ضدهم.

وبذلك، فإن وطننا الإسلامي المترامي بطوائفه وقومياته تحوّل إلى ساحة للحفلات، يكثر فيها "نبيب التيوس وثُغاء المعزات"، خاصة عندما تكون الوجهة نحو التحرر في الشكل على حساب المضمون الذي كُبّل بالقيود القمعية.

أيديولوجيًّا؛ تمادت الطائفية لإضعاف المشروعات الدينية، ولتعويض الغياب السياسي في حالة الفوضى، خاصة مع بروز "المحاصصة الطائفية" التي أفرغت الفكر من مضامينه الوطنية، واستبدلت بسردية الوطن العادل الطائفة المنتصرة

تلك هي الساحة التي أشغلت الشعوب عن مصائرها، وساهمت بالسير إلى الابتذال في التعري، ناهيك عن التصيّد الذي لعبت به خوارزميات الواقع الافتراضي، وحولته إلى أجندة سياسية تهاجم بها الشعوب نفسها وتتصادم مع ذواتها، في وضع يشير إلى حالة الإلهاء عن الأولويات، والدفع باتجاهات الرأي وحشده تجاه قضايا هامشية وربما وهمية، لنكون أمام نمط الطائفية الجديدة.

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إن الخطر الأكبر الذي يهدد التمازج البشري في بقعة جغرافية هي التشكلات النمطية وفق المتطلبات الراهنة، وهي "الطائفية الجديدة" التي لا تتطلب مؤسسة دينية تقليدية، بل تعمل تحت ستار الحرية وتعدد الرأي، تدفع بالاختلاف الطائفي بلباس الحداثة والوعي، وتدفع بالكراهية تجاه الرأي المخالف.

تبرز الطائفية الجديدة في إعادة الخطاب الطائفي بأدوات رقمية، فيما تقوم خوارزميات الانحياز والتغذية الراجعة بإثارة التفاعل من خلال محاصرة الأفراد في إطار قناعاتهم الطائفية، أو ما تسمى "الفقاعة الطائفية"، بل تصل إلى سحب القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى المربع الطائفي، فتعاد برمجتها كأنها صراع طائفي، ليتكشف بعد ذلك "الترويند" أو الاتجاه السائد، أو- كما يسمى- الأكثر تداولًا.

تظهر هنا كذلك فلسفة التحريض الرقمي، الذي يقوم على حملات ممنهجة، وبث معلومات مفبركة توقظ وتُلهب النعرات الطائفية باستخدام الوسوم أو "الهاشتقات"، وهو يدعم الاصطفاف والانحياز من أجل تبرير مشاعر المظلومية والتفوق لإشعال معارك رقمية.

وبالتالي، تقوم الجهات الخارجية وفق عملية التلاعب السياسي باستخدام الحسابات الوهمية لزعزعة الاستقرار، وتشتيت الرأي العام عن قضاياه المصيرية والمركزية، وتعميق التناقضات الداخلية، لتتحول رمزية الواقع الطائفي إلى هوية افتراضية لبعض المستخدمين للتعريف عن أنفسهم، مع احتمالية كبيرة بأن تكون هذه الهوية أكثر تطرفًا من الواقع؛ بسبب التحرر من المحاسبة، وسهولة الاندماج في الجماعات الرقمية.

الوطن لا يقاس بخارطة فقط؛ بل بقضية وفكر ووعي وكرامة واستقلال، حتى لا يمسي بين خطر الطائفية وتبعات أيديولوجية موقوتة تتربص بما تبقّى

أيديولوجيات موقوتة

أيديولوجيًّا؛ تمادت الطائفية لإضعاف المشروعات الدينية، ولتعويض الغياب السياسي في حالة الفوضى، خاصة مع بروز "المحاصصة الطائفية" التي أفرغت الفكر من مضامينه الوطنية، واستبدلت بسردية الوطن العادل الطائفة المنتصرة.

تطور التبعات الأيديولوجية من خطاب متعصب إلى صراع طويل الأمد، يدفع بتدوير الخراب وإنتاج خوف جمعي يُفرغ الفكر من عمقه التحرري، ليعلن المحتل المغتصب بأنه المدافع عن تلك الطائفة، ويعطي نفسه الحق بإنقاذها من بطش عصابات النظام، على حد وصف "نتنياهو" ظهيرة قصف وزارة الدفاع السورية في عمق دمشق بجرأة سافرة، وعلى مرأى العالم.

إنه الوطن الذي اختل معناه وضاقت حدوده واتسعت غربته… إنه الوطن الذي يُقصى فيه الفكر ويُحتفى فيه بالتبعية المؤدلجة… إنه الوطن الذي يُختزل فيه الانتماء في رقم مدني يمثل الهوية… إنه المكان الذي تُقاس فيه الوطنية بمدى الولاء للسلطة لا للحق.

أوطاننا أصبحت سجنًا لا مأوى روحيًّا يؤثر ويتأثر به الإنسان، وغدونا نحرس الطائفية أكثر من الثروة الوطنية! فيا أيها العقلاء: إن الوطن لا يقاس بخارطة فقط؛ بل بقضية وفكر ووعي وكرامة واستقلال، حتى لا يمسي الوطن بين خطر الطائفية وتبعاتٍ أيديولوجية موقوتة تتربص بما تبقّى.