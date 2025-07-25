الصداقة بين الصراحة والصمت

كثيرًا ما ظن الإنسان أن الهروب هو السبيل الأمثل للتخفيف من الضغوط والمشاكل العاطفية، والأسرية، والمادية، أو لنسيان ذكريات مؤلمة، أو ربما التملص من فشل يلاحقه نتيجة غياب الملامح الواضحة لمسار حياته.

ولا يختلف الأمر كثيرًا في علاقاته الإنسانية، فقد تختلف أشكال الهروب فيها بين الصمت، والتجاهل، والإخفاء أو التجاوز، رغم وعيه بقيمتها وجوهرها الذي يقوم على التفاهم، والتعبير، والمشاركة، والوضوح، بوصفها من أسمى القيم التي تضمن استمرار أي علاقة، خاصة في وجه الإخفاقات والتقلبات.

وبما أن الصداقة تعد من أبرز هذه العلاقات، لما يتفق عليه الجميع من كونها علاقة تتطلب شفافية عالية، يكون فيها أحد الطرفين مرآة للآخر، فإنني سأحاول التوقف عند النقطة التي لطالما جعلتني أعيد النظر في علاقتي بالآخرين: الوضوح والصراحة.. وقاتلهما الأبدي: الصمت.

الصراحة- ولو بدت قاسية- تحمل شيئًا من الرحمة، غير أن الصمت، حين يُخفي ما يجب أن يقال، يكون صورة أخرى من التخلي، لكنها مغلفة بالأدب

عهدنا، منذ أن كنا صغارًا، أن الصداقة بمثابة الينبوع العذب الذي يعيننا على العيش في صحراء الحياة القاحلة، والملاذ الذي نلوذ إليه وبه من وحش الوحدة القاتل: سعيد هو من صادف ولو صديقًا واحدًا، ومحروم هو من لم يذق نعمة الصداقة في حياته: أولم نكبر على مقولة أجدادنا وآبائنا: "الصديق قبل الطريق"؟

الصراحة، رغم قسوتها، أرحم

وهنا، حدثت نفسي مرارًا وتكرارًا: الصدق- مهما بدا قاسيًا- أرحم من التلاشي البطيء.. قد تبدو مقولة قاسية في معناها للوهلة الأولى، إلا أن التمعن فيها يجعلنا نطرح سؤالًا: لماذا الإنسان ليس شجاعًا بما يكفي ليكون صريحًا في أي علاقة؟ ما الذي قد يدفع الإنسان إلى الهروب بدل الإفصاح؟

صحيح، ولا أنكر أنه لا وجود لعلاقة في العالم تخلو من الصراع، فالمشاكل جزء مهم من دورة حياة العلاقة، والتعامل مع الصراع بالحديث عنه، دون أن يتحول الأمر إلى مشكلة أو قطيعة، من الأشياء التي تُنجي العلاقة من الهاوية الحتمية إذا استمر الصمت والتجاهل شكلًا للتعامل في الصراعات.

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والأسوأ دائمًا ما يحدث عندما يبدأ طرف في سؤال نفسه: "لماذا أنا؟"، "لماذا تغير؟".. ويمكن لصدمة مثل صدمة انتهاء الصداقة أن تتسبب في معتقدات سلبية حول الذات، وتدفع شعورنا بالأمان والثقة نحو هاوية لا مستقر لها.

وكلما طال الصمت وازداد الوجع- لأن الإجابة غائبة- نهشت هذه الأسئلة المتراكمة الثقة بالنفس، وكسرت شيئًا في روح الصداقة نفسها. وهنا يصير الإنسان خصمًا لنفسه، يُجلد في داخله مرات، لأنه لا يعرف من أين جاء الخلل، ولا ما إن كان الخلل فيه أصلًا.

الصراحة- ولو بدت قاسية- تحمل شيئًا من الرحمة، غير أن الصمت، حين يُخفي ما يجب أن يقال، يكون صورة أخرى من التخلي، لكنها مغلفة بالأدب. ولذلك، أكره هذا النوع من الصمت، لأنه خادع، وأؤمن أن على الإنسان، حين يختار أن يصمت، أن يتذكر حجم الصدق الذي ينتظره منه الآخر.. أن يدرك أن الشجاعة لا تكون في الاستمرار، بل في التفسير، ولا في السكوت، بل في المصارحة.

من المؤلم أن يعيش الإنسان في ظنونه، يبحث عن أجوبة كان يحق له أن يسمعها، ويمضي في جلد ذاته بدل أن يسمع كلمة واحدة تضع النقاط على الحروف

الصمت كظاهرة ثقافية

وربما علينا أن نعترف بأن الصمت، حين يصبح خيارًا متكررًا، ليس فقط مشكلة فردية، بل ظاهرة ثقافية، هي تلك التي تجعل الإنسان يخاف من قول ما يشعر به، فيبدو الصريح وقحًا، والمصارح متهورًا، والواضح عبئًا على راحة الآخرين.

وإذا أردنا أن نتأمل الأمر بعمق أشمل، فإن الصمت في العلاقات الشخصية يمكن أن يكون ضارًا، كما هو الحال في القضايا المجتمعية، حيث يتحول إلى سكوت عما يجب تغييره.

أليس ما نراه اليوم من انتفاضات وغضب شعبي نتيجة لصمتٍ طويل على الظلم؟ أو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الساكت عن الحق شيطان أخرس"؟ وقد قال تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه}.. فكيف نقبل بصمت يؤذينا، ويهين علاقة وثقنا بها؟ الصمت في هذه المواضع ليس سلامًا، لكن تقصيرًا وهروبًا، بل وخذلانًا.

نحتاج اليوم إلى شجاعة الصدق أكثر من أي وقت مضى، لأن العلاقات التي تُبنى على الصراحة تقاوم التآكل، بينما تلك التي يحكمها الصمت تموت ببطء، دون أن يشعر بها أحد، إلا بعد أن يصبح الفقد هو الحقيقة الوحيدة الباقية.

ليس المطلوب أن نبقى في كل علاقة، بل أن نخرج منها بقدر من الصدق لا يجعلها لعنة نجرها خلفنا، بل تجربة يمكننا فهمها، وتجاوزها

لنقلها بصدق

إنه من المؤلم أن يعيش الإنسان في ظنونه، يبحث عن أجوبة كان يحق له أن يسمعها، ويمضي في جلد ذاته بدل أن يسمع كلمة واحدة تضع النقاط على الحروف؛ فالكتمان في هذه اللحظة لا يحمي الآخر، بل يدفعه إلى دوامة تؤذيه أكثر مما توجعه الحقيقة نفسها.

وحتى حين تكون نهاية العلاقة حتمية، فليس من النبل أن يترك الآخر غارقًا في ظنه، بل إن أبسط درجات الاحترام تقتضي أن نمنحه صورة واضحة لما جرى، لا ليبرر أو يشرح، بل ليغلق الباب وهو يرى ما خلفه.. ولأن أقسى النهايات هي تلك التي لا تقال.

والخلاصة هنا: ليس المطلوب أن نبقى في كل علاقة، بل أن نخرج منها بقدر من الصدق لا يجعلها لعنة نجرها خلفنا، بل تجربة يمكننا فهمها، وتجاوزها، وربما تذكرها دون أن نختنق.