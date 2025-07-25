التجويع كسلاح.. قراءة في مأساة غزة ومساراتها الإستراتيجية

ما تشهده غزة اليوم من مجاعة ممنهجة ليس كارثة إنسانية فحسب، بل ممارسة إستراتيجية محسوبة بعناية، تُدار بأدوات التجويع الجماعي، وتنطوي على أهداف سياسية وأمنية مركّبة، تتجاوز حدود الصراع التقليدي بين محتل وشعب محتل، إلى ما هو أبعد.. إنها محاولة لإعادة هندسة الواقع السياسي الفلسطيني برمّته، وفرض وقائع جيوسياسية جديدة تحت غطاء "الضغط الإنساني".

التجويع كسلاح عسكري وسياسي

لم يعد استخدام الجوع وسيلة غير مباشرة في الحروب المعاصرة، بل تحوّل إلى آلية صريحة لتفكيك إرادة الشعوب، وإخضاع المجتمعات المقاومة.

في الحالة الغزية، نلحظ أن التجويع يُستخدم كسلاح إستراتيجي مركزي، له ثلاثة أهداف رئيسية:

الضغط السياسي على المقاومة: بإحداث انهيار في البيئة الحاضنة، وإشاعة الغضب الداخلي، والرهان على انفجار اجتماعي داخلي يفضي إلى تغيير المعادلة السياسية.

إعادة إنتاج التمثيل الفلسطيني: من خلال تقويض أي نموذج للسيادة أو المقاومة الفاعلة خارج السلطة المركزية، وتجريد غزة من كل أدوات الصمود، بما فيها الغذاء.

نقل الصراع إلى بُعد إنساني صرف: لتفريغه من أبعاده السياسية، وتحويله إلى أزمة "إغاثة" بدلًا من أزمة احتلال، وهذا في حد ذاته نزع شرعية عن المطالب الفلسطينية.

لقد تحوّل الجوع إلى أداة دعائية تُستخدم في الإعلام الدولي لتسطيح الواقع الفلسطيني، عبر تسويق المجاعة كأزمة إنسانية بلا سياق، وبلا فاعل، في حين يتم تغييب الاحتلال كمسبب مباشر

السياق الدولي والتواطؤ الصامت

لا يمكن فهم ما يجري في غزة بمعزل عن السياق الدولي، حيث يشهد النظام العالمي انزياحًا متزايدًا نحو "سياسة المعايير المزدوجة".

فعلى الرغم من تقارير أممية- كتحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في يناير/ كانون الثاني 2024 من خطر المجاعة الشاملة شمالي غزة- لم نشهد إرادة دولية جادة في فرض ممرات إنسانية حقيقية أو وقف العدوان.

فهذا التراخي ليس وليد العجز، بل هو انعكاس واضح لتفاهم غير معلن بين الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية (مثل فرنسا وبريطانيا) على إبقاء غزة تحت الضغط، باعتباره ورقة إستراتيجية ضمن ترتيبات ما يُعرف بـ"الشرق الأوسط الجديد". وبعض الأطراف الإقليمية توظّف المأساة كأداة تفاوض بين مسارات تطبيع مشروط، أو تفاهمات أمنية واقتصادية تندرج ضمن "الصفقات الكبرى".

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البُعد الإعلامي للتجويع

لقد تحوّل الجوع إلى أداة دعائية تُستخدم في الإعلام الدولي لتسطيح الواقع الفلسطيني، عبر تسويق المجاعة كأزمة إنسانية بلا سياق، وبلا فاعل، في حين يتم تغييب الاحتلال كمسبب مباشر.

هكذا، يُختزل الصراع في مشهد الجوع، وتُدفن جذور القضية تحت ركام "الحياد الإغاثي"، بينما يُجرَّد الفلسطيني من شرعية نضاله التحرري، ويُستبدل الخطاب السياسي بخطاب "كفاف البقاء".

وفي هذه المساحة الرمادية، تتقدّم وكالات الإغاثة لتحتل المشهد، بينما تتراجع مفردات التحرير، وتُفرّغ المأساة من بعدها الكفاحي لصالح تسوية متأخرة على حساب الحقوق الوطنية.

استمرار الحصار والتجويع مع تدخلات إنسانية محدودة، يُبقي السكان على حافة الحياة دون قدرة على النهوض، ما يجعل غزة "منطقة غير قابلة للحكم"، تمهيدًا لتفريغها من ثقلها السياسي والديمغرافي

التحليل الديمغرافي- السياسي: من السيطرة إلى الإفراغ

تشير بعض التحركات إلى أن الهدف الأبعد من التجويع قد لا يكون فقط كسر المقاومة، بل إحداث تغيير ديموغرافي قسري، عبر:

تفريغ غزة من سكانها: بدفع السكان نحو الهجرة القسرية إلى الجنوب أو إلى خارج القطاع (السيناريو المصري)، في ظل تسريبات متكررة حول اقتراحات إسرائيلية بفتح معابر مؤقتة لعبور المدنيين، وهو ما يعيد إلى الأذهان نماذج "الترحيل الناعم".

إحداث شرخ داخل المجتمع الفلسطيني: عبر تجزئة المجتمع بين "الباقين والمغادرين"، و"المنكوبين والناجين"، بما يُمهّد لإعادة تشكيل النسيج السياسي والاجتماعي بما يتوافق مع الرؤية الأمنية الإسرائيلية طويلة المدى.

إلى أين نتجه؟ السيناريوهات القادمة

سيناريو التصفية البطيئة: استمرار الحصار والتجويع مع تدخلات إنسانية محدودة، تُبقي السكان على حافة الحياة دون قدرة على النهوض، ما يجعل غزة "منطقة غير قابلة للحكم"، تمهيدًا لتفريغها من ثقلها السياسي والديمغرافي.

سيناريو الانفجار الإقليمي: في حال استمرار الأزمة دون حل سياسي، قد تتحول غزة إلى شرارة لصدام إقليمي واسع النطاق، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي في دول الجوار، وتزايد حرج الأنظمة الحليفة أمام شعوبها.

سيناريو الفرض الدولي المتأخر: حين تصبح صور المجاعة غير قابلة للتجاهل سياسيًّا، قد تتحرك بعض القوى الكبرى- لا بدافع أخلاقي بل بدافع ضبط الفوضى- لفرض تسوية إنسانية سياسية، تكرّس واقعًا جديدًا يُفرَض من فوق، لا من قلب النضال الفلسطيني.

لا نحتاج إلى مزيد من البيانات، بل إلى انفجار في المعنى. نحتاج إلى أن تقول غزة للعالم: "نحن جائعون، نعم، لكننا واعون. ووعي الجائعين أخطر من جيوش ممتلئة البطون"

المقاومة الإدراكية: كسر الحصار من الداخل

من حيث أكتب، من مكتبي الصغير، بين كتبي وأوراقي، أعلم تمامًا أنني لا أُقاسم أهل غزة جوعهم، ولا ألم الخبز الممنوع، ولا حليب الأطفال المقطوع. لكنني- كابنة لهذه الأرض- أحمل معهم مسؤولية المعركة الأخطر: ألّا نسمح للعالم أن يُفرغهم من معناهم، أو يعرضهم كضحايا صامتين بلا تاريخ. فالجائع ليس أخرس، بل هو مُحاصَر بالصورة.

حين يُسلب الجسد الغذاء، يصبح الإدراك هو ساحة المعركة الوحيدة المتاحة. وهنا تبدأ المقاومة الإدراكية: إعادة تعريف الجوع كفعل احتلال لا كقدر إنساني، فضح المساعدات كبديل عن الكرامة لا كإنقاذ، تحويل كل مشهد مجاعة إلى صرخة سياسية لا مجرد صورة شفقة.

إن أخطر ما يمكن أن يُنجز الآن هو بناء خطاب مقاوم من داخل الألم، لا ينتظر الفرج من الخارج، بل يزرع من تحت الركام سردية تصنع الضغط، لا تستهلكه.

لا نحتاج إلى مزيد من البيانات، بل إلى انفجار في المعنى. نحتاج إلى أن تقول غزة للعالم: "نحن جائعون، نعم، لكننا واعون. ووعي الجائعين أخطر من جيوش ممتلئة البطون".

في هذه اللحظة، كل منشور، كل وثيقة، كل كلمة.. كل ذلك إما أن يكون غذاءً للكرامة أو وقودًا لتخدير الإدراك. وغزة، في أخطر لحظاتها، مطالبة بإطلاق أكبر معركة ضد الاستسلام: معركة الوعي.

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رؤيتي لما هو قادم: بين ما يُقال إنه مستحيل وما يُولد من الرماد

إن ما يجري في غزة ليس مجرد مجاعة، بل أداة ضغط إستراتيجي مدروسة، تهدف إلى تفكيك المقاومة، وإعادة تشكيل الوعي الفلسطيني، وفرض استسلام بطيء تحت وطأة الجوع.. إنها حرب على الوجود لا على الحدود، تُدار بأدوات الجغرافيا والسكان واللقمة.

إن مواجهة هذا الواقع تتطلب قراءة ذكية ومتعددة الأبعاد، وتفكيكًا لخطاب المساعدات الذي يُراد له أن يكون بديلًا عن خطاب التحرير؛ فحين يتحوّل الطعام إلى سلاح، تتحوّل المعركة من معركة عسكرية إلى معركة كرامة وجودية.

حين يُستخدم الجوع كسلاح، فهذه ليست نهاية المعركة، بل بداية فصلها الأخطر. والتاريخ- لمن يقرأه دون وهم- يخبرنا أن المجاعات لا تُسقط الحركات التحررية، بل تُسقط الأقنعة.

يراهنون على أن غزة ستصرخ أولًا، وأن الناس سيكفرون بالمقاومة قبل أن يكفروا بالاحتلال. لكن هذا الرهان جُرّب من قبل، وانهزم في كل مرة. جربته الإمبراطوريات ضد الشعوب في فيتنام، والجزائر، ولبنان.. وانتهت الإمبراطوريات.

ما يحدث اليوم ليس لتصفية غزة، بل لتصفية فكرة أن شعبًا بلا دولة قادر على فرض معادلة ضد الجغرافيا.

لكن ما لا يفهمه صانعو الحصار، أن هذه البقعة التي حوّلوها إلى جوع ستتحوّل إلى شرارة، ليس لأنها تملك القوة، بل لأنها لا تملك ما تخسره، وهذه أخطر معادلة في علم الصراع.

سيُقال لك إن ما تقوله مستحيل: عن أن غزة قد تُفجّر موازين الإقليم، وأن الطفل الذي يبحث عن طعام اليوم، قد يفرض غدًا معادلة تفاوض دولي. سيُقال هذا الكلام عبثي.. حتى يحدث.

هكذا يفاجئك التاريخ دومًا: من مكانٍ ظننت أنه انتهى ينبثق التغيير! وحين يحدث، لن يُقال إن غزة انتصرت، بل سيُقال: أخطأ الذين أجاعوا شعبًا قبل أن يفهموا ذاكرته.