حتى يُغيّروا ما بأنفُسهم

"إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ" (الرعد -11)

إنّ الإنسان قادر على تغيير العالم نحو الأفضل إن أمكن، وعلى تغيير نفسه نحو الأفضل إذا لزم الأمر. وتستطيع أن تبدأ من هذه النقطة: تغيير النفس.

كل ما نمرّ به يُعيد تشكيلنا بطريقة أو بأخرى، ويُساهم في تغذية عقولنا، وتقويم تصرفاتنا وردود أفعالنا. الأهل، الأصدقاء، الكتب التي نقرأها، ما نشاهده ونستمع إليه، ما نفكر فيه.. البيئة المحيطة بنا تشكّلنا، شئنا أم أبينا.

تُعلَن تكنولوجيا جديدة كل شهر تقريبًا، وتُكتشف تقنيات تصنيع متسارعة، وما نعلمه عن أنفسنا، وصحتنا، وقدراتنا الذهنية، في تزايدٍ بلا هوادة

إنّ رغبة الإنسان في تغيير نفسه لا تأتي إلا من يقينٍ داخليٍّ كامل، بحاجته إلى هذا التغيير، وبالثمار التي سيجنيها من ورائه. ولما كان التغيير والخسارة متلازمين -إذ لا تغيير دون خسارة- فإنّ الغالبية من الناس يرهَبون التغيير كما تخيفهم الخسارة.

لكن التغيير أمرٌ حتمي.

جسدك يتغيّر في كل لحظة، وخلاياك تتجدد، والأرض تتبدّل، والاقتصاد والتكنولوجيا، وطريقة تعاملنا وتواصلنا.. كلها في تغيّر مستمر. وبالرغم من أننا نستطيع مقاومة التغيير، فإننا في الوقت نفسه قادرون على التكيّف معه والاستفادة منه.

عندما يحدث التغيير، يمكنك إما مجاراته وتعلّم كيفية الاستفادة منه، أو مقاومته وتركه يدهسك. في النهاية.. الخيار لك. يقول إيفرت دايركسين: "الحياة ليست ثابتة، وأولئك الذين لا يستطيعون تغيير عقولهم، هم سكان المقابر والموتى."

في عالم اليوم، يبدو التغيير ضرورةً لمواكبة الإيقاع السريع. تُعلَن تكنولوجيا جديدة كل شهر تقريبًا، وتُكتشف تقنيات تصنيع متسارعة، وما نعلمه عن أنفسنا، وصحتنا، وقدراتنا الذهنية، في تزايدٍ بلا هوادة. لذا، فالتغيير ضروري لمواصلة العيش في هذا العالم المتسارع.

كثيرون يرغبون في تغيير الظروف المحيطة بهم لتحسين حياتهم، بينما هم بحاجة إلى تغيير أنفسهم أولًا، لتحسين تلك الظروف

خصائص التغيير

للتغيير مجموعة من الخصائص المميزة، منها:

الحتمية: التغيير أمر لا مفرّ منه، فلا شيء يبقى على حاله طويلًا.

التغيير أمر لا مفرّ منه، فلا شيء يبقى على حاله طويلًا. التطور: التغيير وسيلة من وسائل الارتقاء نحو الأفضل.

التغيير وسيلة من وسائل الارتقاء نحو الأفضل. الاستمرارية: التغيير عملية مستمرة، سواء كان مخططًا له أو فرضته الظروف المحيطة.

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التغيير ليس سهلًا، لكنه يستحق العناء. التجديد المستمر والولادة الجديدة ضروريّان. لا يتبنّى معظم الناس التغيير بسهولة. يقول الروائي أندريه جيد: "لا يكتشف المرء أراضي جديدة من دون أن يوافق على أن يغيب الشاطئ عن نظره لوقتٍ طويل جدًا."

يبدو التغيير دائمًا غريبًا، لأنه غير مألوف. معظم الناس لا يحبون التغيير، لذا لا يتفاعلون معه جيدًا، وقد تؤدي استجابتهم الخاطئة إلى مزيدٍ من المشكلات.

كثيرون يرغبون في تغيير الظروف المحيطة بهم لتحسين حياتهم، بينما هم بحاجة إلى تغيير أنفسهم أولًا، لتحسين تلك الظروف.

التغيير الإيجابي والرغبة في التعلّم مسؤوليتان شخصيتان.ولا بد أن نواجه حقيقة أن التغيير فوضوي… فلا شيء جديد يأتي بسهولة.

القرار بالتغيير، والاستمرار فيه، أكثر من مجرّد رغبة، إنه عملية تبدأ أولًا، ثم تحتاج إلى إدارة ومتابعة

التغيير له ثمن

يتطلب التغيير دائمًا دفع ثمن له. التغيير المستمر والتحسين يتطلبان جهدًا مستمرًا. يقول رالف والدو إمرسون: "مقابل كل شيء نكسبه، نفقد شيئًا."

نحن نتردّد في مواجهة التغيير، لأنه ينطوي على خسارة.لكن إن لم نتقبّل بعض الخسارة، فقد نخسر كل شيء. ولأن الناس يُقاومون التغيير بشدة، فإنّه غالبًا ما يحدث تحت ظروفٍ معيّنة.وبحسب تتبّع حالات كثيرة، تبيّن أن

الناس يتغيّرون عندما:

يتألّمون بما فيه الكفاية، فيُجبرهم الألم على التغيير.

يرون ما فيه الكفاية، فيلهمهم ذلك للسعي نحو التغيير.

يتعلّمون بما فيه الكفاية، فيرغبون في التغيير.

يتلقّون ما فيه الكفاية، فيصبحون قادرين على التغيير.

ما لم يتحقّق أحد هذه الأربعة.. لا يحدث التغيير.وأحيانًا يحتاج بعض الناس إلى الثلاثة الأولى معًا، حتى يقرروا التغيير.

يقول مارك باترسون: "أنا وأنت على بُعد قرار مصيري واحد فقط يفصلنا عن حياةٍ مختلفة بالكامل، وأعتقد أن هذا القرار هو: الرغبة في التغيير."

التغيير: قرار وعملية

القرار بالتغيير، والاستمرار فيه، أكثر من مجرّد رغبة، إنه عملية تبدأ أولًا، ثم تحتاج إلى إدارة ومتابعة.

لا تتم هذه العملية عند الجميع بنفس الوتيرة، لكنها غالبًا تتبع النمط التالي:

تقبّل معلومات جديدة. تبنّي توجّه ذهني جديد. تطوير قناعات جديدة تؤثر في الآخرين. إحداث تغييرات ذات قيمة.

أعظم ثورة أحدثها جيلنا هي اكتشاف أن البشر يستطيعون، من خلال تغيير توجهاتهم العقلية الداخلية، أن يغيّروا الجوانب الخارجية من حياتهم ويليام جيمس

خطواتك نحو التغيير

غيّر نفسك: لا تحاول تغيير الآخرين. إن أردت تغييرًا إيجابيًا في حياتك، فابدأ بنفسك.

لا تحاول تغيير الآخرين. إن أردت تغييرًا إيجابيًا في حياتك، فابدأ بنفسك. غيّر توجّهك الذهني: يقول واين داير: "عندما تُغيّر الطريقة التي تنظر بها إلى الأمور، ستبدأ الأمور التي تنظر إليها بالتغيّر فعليًا."

يقول واين داير: "عندما تُغيّر الطريقة التي تنظر بها إلى الأمور، ستبدأ الأمور التي تنظر إليها بالتغيّر فعليًا." عِش بشكل مختلف عن الأشخاص العاديين: إن كنت مُصممًا على التغيير وعيش حياة غير اعتيادية، فعليك أن تتصرف، وتفكر، وتتعامل مع مشاعرك بطريقة مختلفة.

إن كنت مُصممًا على التغيير وعيش حياة غير اعتيادية، فعليك أن تتصرف، وتفكر، وتتعامل مع مشاعرك بطريقة مختلفة. انسَ ما تعرفه لتتعلّم ما لا تعرفه: نسيان العادات القديمة ضرورة للنمو، وهو بمثابة رؤية جديدة للعالم بأعين جديدة.

الخلاصة

الجميع يفكّر في تغيير العالم، ولكن القليل من يفكّر في تغيير نفسه. يقول ويليام جيمس: أعظم ثورة أحدثها جيلنا هي اكتشاف أن البشر يستطيعون، من خلال تغيير توجهاتهم العقلية الداخلية، أن يغيّروا الجوانب الخارجية من حياتهم."

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قدرة العقل على التغيير لا تأتي من وصفاتٍ طبية، بل من الإرادة.إن التفكير الواعي المختلف، يُعيد تشكيل دوائر الدماغ المسؤولة عن هذا التفكير. عندما تتبنى التغيير كجزء حتمي من الحياة، وتبحث عن فرص الاستفادة منه، ستجد حياتك أغنى، وأسهل، وأكثر إرضاء.

فالتغيير.. فرصةٌ جديدة للنمو واكتساب الخبرات.