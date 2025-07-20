خصوم أمام الله!

كلماته ما تزال تقرع أذني، تحاصرني، تضعني مع نفسي وجهاً لوجه.. تنقلني من عالم إلى آخر؛ من دنيا أعيش فيها في غفلة، إلى آخرة أُقاد إليها، أقف فيها أمام خالق الخلق وقيوم السماوات والأرض، فأُحاسَب على الصغيرة والكبيرة، ولا أدري بعدها ما يُفعل بي.

المشهد مخيف، فهناك محكمة العدل الإلهية، وفيها تؤدى الحقوق إلى أهلها، حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فإذا كان الأمر كذلك، أفلا يُقتص لأهل غزة حينها ممن ذكّرهم أبو عبيدة في كلمته الأخيرة بأنهم خصومهم أمام الله؟

كلمات أبي عبيدة تعيدنا إلى مشهد أبٍ وقف مع آخرين في طابور بانتظار الحصول على القليل من المساعدات الغذائية لابنه؛ أملاً بإنقاذه من الموت جوعاً، فيأتيه قصف عدو خسيس يحيله أشلاء متناثرة

لقد سمعته كما سمعه غيري يقول: "يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نُخَبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل، أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى وكل نازح ومشرد.. إن رقابكم مثقلة بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء الذين خُذلوا بصمتكم، وإن هذا العدو المجرم النازي لم يكن ليرتكب هذه الإبادة على مسمعكم ومرآكم إلا وقد أَمِن العقوبة، وضمن الصمت، واشترى الخذلان".

سمعت كلماته، وأعلم أنها لم تأتِ من فراغ، بل إنها تنطلق من إحساس أبناء غزة بفظاعة الألم الذي أصابهم منا، وهول الظلم الذي أوقعناه فيهم إذ تنكرنا لأبسط حقوقهم علينا! وهذه الكلمات هي لغة مشاهد القهر التي تعرضها علينا الشاشات كل يوم، ونراها في أجساد أذابها الجوع حتى غدت عظاماً ناتئة ووجوهاً شاحبة.. نراها في عجوز يبكي مما أصابه بعد أيام لم يذق فيها طعاماً، نراها في مشهد طفل صغير يمسك بعلبة حليب فارغة يتحسس جدارها وحافتها منتظراً أن يجد فيها ولو ذرات قليلة، وعندما يدركه اليأس يلوذ إلى البكاء المر.

كلمات أبي عبيدة تعيدنا إلى مشهد أبٍ وقف مع آخرين في طابور بانتظار الحصول على القليل من المساعدات الغذائية لابنه؛ أملاً بإنقاذه من الموت جوعاً، فيأتيه قصف عدو خسيس يحيله أشلاء متناثرة.. يموت الأب قصفاً، ولا ينجو الابن من الموت جوعاً.

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تلك الكلمات تعيدنا إلى مشهد أم تنظر إلى ابنتها المسجاة وتبكي بحرقة وألم!.. نخالها في أيام سابقة قد قالت مراراً بلوعة: "نامت جوعانة"، أما الآن فباتت تقول: "ماتت جوعانة".

يلح على ذهني السؤال: أترانا نقوى حقيقة على الوقوف أمام الله خصوماً لجميع هؤلاء بعد أن تركناهم، وتخلينا عنهم، وكأن أمرهم لا يعنينا؟! إن أمرنا لعجيب حقاً! بأي وجه سنلقى الله إذا اجتمعت عنده الخصوم!

أعود إلى نفسي.. تتأكد لي صعوبة الموقف إذا سألني خالقي عما فعلت لرفع الظلم عن أهل غزة، أسأل نفسي عما يمكن أن أفعله لأبرئ ذمتي قبل أن يكون ذلك الموقف، أسأل وأعيد السؤال حتى يتحول ذلك إلى هاجس يتملكني

لعلنا الآن إذا انتابنا وخز الضمير نتمتم ببضع كلمات ظاهرها الدعاء، لا نراعي فيها دواعي الاستجابة، أو نتلفظ ببعض الشتائم والسباب على الحكومات والأنظمة الخائنة العميلة، لنعود بعد ذلك إلى مرحنا، وإلى أكلنا ولهونا، معتبرين أننا قد أدينا ما علينا وانتهى الأمر.. قد نشتري وهماً خادعاً نقنع فيه أنفسنا ببراءتها، ولكن أنّى لنا أن نخدع الله في ذلك الموقف العظيم؟!

تسوقني الخواطر إلى واحدة من صفحات التاريخ، فأرى بني هاشم محاصرين في شعب أبي طالب، وقد مضى عليهم سنوات ثلاث على تلك الحال بعد أن كتب زعماء قريش صحيفة آثمة تعاهدوا فيها على الحصار الظالم. وأجد زهيراً بن أبي أمية قد آلمه ما يراه، فأسمعه يقول مخاطباً القوم حوله: "يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكى، لا يُباعون ولا يُبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة".. وأعلم أن زهيراً لم يحركه إدراكه لواجب الدين، إذ لم يكن مسلماً، بل كافياً لإثارته أن فيه حمية العربي لبني قومه، وشعور الإنسان بالإنسان.

أنتظر أن تنتفض فيها من جديد حمية زهير وغيرته، إن لم ينتفض فينا فهم صحيح لمقتضيات أُخوة الدين.. يطول الانتظار، وتتملكني الحيرة في محاولة فهم ما أصابنا، وتزداد حيرتي إذ أرى أناساً في الغرب لا يربطهم بأهل غزة دين ولا عرق ولا جوار قد سبقونا في سعيهم الصادق لفعل شيء ما لرفع هذا الظلم الواقع.

أعود إلى نفسي.. تتأكد لي صعوبة الموقف إذا سألني خالقي عما فعلت لرفع الظلم عن أهل غزة، أسأل نفسي عما يمكن أن أفعله لأبرئ ذمتي قبل أن يكون ذلك الموقف، أسأل وأعيد السؤال حتى يتحول ذلك إلى هاجس يتملكني.. قد لا أجد إجابة السؤال اليوم، لكنني أوقن أن هاجس السؤال ينبغي أن يبقى حياً، فلا أسحقه، فإنه إن بقي حياً فلا بد أن يصل يوماً إلى قرار.