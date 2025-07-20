الحركات الاحتجاجية وتحوُّل المركزية الغربية

لم يعد العالم بعد طوفان الأقصى كما كنّا نعرفه يومًا ما؛ فقد تغيّرت ملامحه، واختلّت موازينه، وتهاوت أساطير خيّمت على الحضارة عقودًا، وارتفعت أصوات تناهض العنصرية والقتل والتهجير. فالحرب جعلت المكان ركامًا، والإنسان حدثًا قائمًا بذاته لا أطلالًا، وما يحدث في غزة من استهداف ممنهج لمقوّمات الحياة واعتراف صريح لعقلاء الحضارة بأنها إبادة جماعية، تقودها الصهيونية ليس ضد شعب فلسطيني ينادي بحقه التاريخي في الأرض فحسب، بل ضد «الاعتراف الحضاري» وقيمه الإنسانية والقانونية.

لقد صاغ تاريخ السابع من أكتوبر عنوانًا للتغيير، ليس في عالمنا العربي فحسب، بل أصاب بنية المركزية الغربية بهزة عنيفة، كاشفًا زيف القانون الدولي، وتحولها نحو مركزية صهيونية تستغل الشعوب الأوروبية. فما تحمله لافتات الجماهير المنتفضة في أوروبا وأمريكا ضد الأبارتايد الإسرائيلي، بعث القلق والخوف لدى الاحتلال وداعميه، في وقت تكافح فيه نخب غربية لفضح التواطؤ الأوروأمريكي الصهيوني. وما نشهده اليوم من تحولات في المركزية الغربية، وتخليها عن القيم الحضارية لتحقيق الهيمنة الصهيونية، مؤشر على السقوط الحتمي لأعتى الإمبراطوريات وحشية.

لا تتأخر فرقة بوب فيلان في فضح زيف بي بي سي وانحيازها للاحتلال، ومعها أساطيل الحرية المتجهة نحو غزة كي يسمع العالم صوت أفظع احتلال عرفته البشرية

من السترات الصفراء إلى بوب فيلان

حين انطلقت احتجاجات السترات الصفراء في أوروبا، كان الرهان على استصلاح المنظومة الاقتصادية والخدماتية متعلقًا باستجابة الحكومات للعمال، لكن سرعان ما تصاعدت مطالب المحتجين لتطال جوهر النظام الرأسمالي المتعلق بالملكية الخاصة؛ إذ رأى المحتجون أنّ «المانيفيستو الأوروبي» عجز عن تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، وتخفيض الضرائب، وزيادة الأجور، وتحسين نظام الرعاية الصحية.

ومع جائحة كورونا، فُرضت قيود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فتضاءلت موجة السترات الصفراء التي بعثت ربيعًا ثوريًا في الساحة الأوروبية عنوانه رفض المؤسساتية الصهيونية المهيمنة على مقدرات الدول. فقد ارتبطت احتجاجات السترات الصفراء بقضايا اقتصادية واجهت تحديًا من النخبة النيوليبرالية، بالإضافة إلى أزمة الجائحة وفشل نظام الرعاية الصحية في تلبية طموحات الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وضعفًا، ليُحيي ذلك الفعل الثوري داخل الجغرافيا الأوروبية، المرتكز على «نقد السياسات النيوليبرالية».

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انتقل الوعي الغربي من «نقد النيوليبرالية» اقتصاديًا وسياسيًا، إلى «ربيع اجتماعي» ضد «المركزية الصهيونية» المهيمنة؛ إذ إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ورّطت المانيفيستو الأوروبي في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، معلنةً فشله الحضاري والأخلاقي والقانوني. وأصبحت مظاهر تجريم واعتقال المناهضين للحرب ترسم الخطوط الفاصلة بين السياسيين الغربيين وشعوبهم المنتفضة ضد تلفيقات الصهيونية وسردياتها.

وقد توَّج الوعي الثوري هذا ضد فشل المركزية الغربية تجاه فلسطين خصوصًا، والالتزام الحضاري تجاه الإنسانية عمومًا، حراكًا جماهيريًا عالميًا ضد ترسانة إعلامية وثقافية وسياسية متصهينة؛ فلا تتأخر فرقة بوب فيلان في فضح زيف بي بي سي وانحيازها للاحتلال، ومعها أساطيل الحرية المتجهة نحو غزة كي يسمع العالم صوت أفظع احتلال عرفته البشرية. حتى يهود أوروبا باتوا يرون في «دولة الاستثناء» عارًا تتحمّل الحضارة البشرية خسائره، وتدفع به نحو مزيد من العنف واللااستقرار.

تقدم ألبانيز وسياسيون إسبان نموذجًا للأصوات المناهضة للاحتلال، المنتقدة بشدة لتواطؤ الغرب في الإبادة؛ أصوات تسعى لتخليص أوروبا من هيمنة المركزية الصهيونية

ضد المركزية الصهيونية

من فرانشيسكا ألبانيز، وبوب فيلان، وفرونسوا بورغا، وحميد دباشي، مرورًا بحركة المقاطعة B.D.S، وحركة التضامن الدولي I.S.M، والحركة الطلابية في أمريكا S.J.P، والجماعة اليهودية ناتوري كارتا، وصولًا إلى حكومات غربية فرضت سياستها تجاه إسرائيل؛ تتضح ملامح نهاية الاحتلال الصهيوني حضاريًا وتاريخيًا. وفي المقابل، تقف مدرسة فرانكفورت مع أبرز مفكريها في الجانب المظلم للحضارة، حينما برّر الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل.

قد تبدو مؤشرات القوة في الاستخدام العنيف والمميت للقوة، والتواطؤ العسكري الغربي المؤسساتي، لكن مع وفرة التسليح والدعم اللوجيستي والاستخباراتي، تتسلل الأيديولوجيا المناهضة للمركزية الصهيونية في الفضاء الغربي اجتماعيًا وسياسيًا. وتدرك إسرائيل خطر تزايد الوعي الأوروأمريكي بنقد السرديات الكبرى للصهيونية.

تقدم ألبانيز وسياسيون إسبان نموذجًا للأصوات المناهضة للاحتلال، المنتقدة بشدة لتواطؤ الغرب في الإبادة؛ أصوات تسعى لتخليص أوروبا من هيمنة المركزية الصهيونية. أما على صعيد الحركات الاحتجاجية، فقد استطاع بوب فيلان وحركات المقاطعة والتضامن والطلابية أن يهدموا أسوار ادعاءات «معاداة السامية» و«حق إسرائيل في الوجود». فالاشتباك الناعم في الفضاء الأوروبي ضد نفوذ الصهيونية يقوم على جبهتين أساسيتين:

تقوده النخبة السياسية الرافضة للأبارتايد الإسرائيلي وهيمنة المؤسسات المالية الصهيونية. وينطلق من الرأي العام الغربي المتزايد وعيًا بالقضية الفلسطينية وفضح شبكات الإعلام والثقافة المتواطئة.

قد تفرض الصهيونية عقوبات على الحركات الاحتجاجية والساسة المنتفضين ضد الاحتلال، لكنها لم تعد قادرة على بسط هيمنتها على طوفان يجتاح فضاءها. إذ تُعد التحولات الجارية في أمريكا وأوروبا خرقًا لأهم قواعد الاشتباك الآمن مع الصهيونية، وصعود قوى اجتماعية وسياسية رافضة لسردية «معاداة السامية» والدعم العسكري اللامحدود للاحتلال قد رسم ملامح التغيير الجذري في القارة الأوروبية، وفرض تحديًا جوهريًا لمستقبل الصهيونية ومقومات هيمنتها على الحضارة والتاريخ.

إنّ الدعم الغربي اللامحدود والغياب العربي اللامحدود كانا مصدر قوة للاحتلال، كما وصفه عبد الوهاب المسيري، وهما الآن يتهاويان أمام تنامي الرفض العالمي لهيمنة النخبة الصهيونية

السقوط الحتمي

خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، تسارعت هجرة المستوطنين نحو أوروبا؛ إذ ذكرت صحيفة الغارديان شهادات لإسرائيليين يفرّون بعدما تلاشى حلمهم في «الأرض الآمنة»، ما يعزز فرضية تصدّع الاحتلال الصهيوني داخليًا. لكن ما العوامل الخارجية التي تساعد على تفكك إسرائيل؟

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يُعتبر صعود التيارات المناهضة للاحتلال في الغرب سببًا فعّالًا لإضعاف استراتيجية تهجير المستوطنين اليهود إلى إسرائيل، عبر تجفيف منابع السردية الصهيونية ومشروعها الاقتصادي في الشرق الأوسط. فحرب الاحتلال مع إيران رسمت خطًا واضحًا للمركزية الصهيونية التي لم تتأخر في التضحية باليهود من أجل استكمال مشروعها الاستعماري؛ فاستباحة إسرائيل أهون عندها من نهوض دول الشرق بمشاريع تهدد هيمنة نخبة الإمبراطورية.

إنّ الدعم الغربي اللامحدود والغياب العربي اللامحدود كانا مصدر قوة للاحتلال، كما وصفه عبد الوهاب المسيري، وهما الآن يتهاويان أمام تنامي الرفض العالمي لهيمنة النخبة الصهيونية. فقد كان خرق جدار سرديتها في الغرب يبدو مستحيلًا أمام ترسانة إعلامية موجّهة ومراكز دراسات خاضعة للاحتلال، لكن اليوم بات اتهام معارضي الإبادة والاحتلال بمعاداة السامية مدعاة للاشمئزاز والسخرية. حتى الصحفي البريطاني مورغان أدرك في النهاية أنه صار «معاديًا للسامية» لمجرد أنه وقف ضد السردية الصهيونية.

يعد سقوط المركزية الصهيونية حتمية تاريخية، وشرطًا أساسيًا لاستمرارية الحضارة الإنسانية. وسواء كان هذا السقوط بحرب أهلية داخلية بين المكونات الدينية والعلمانية، أو بإرادة سياسية تُجلي الاحتلال بالقوة العسكرية، فإن الخوف يلاحق الإسرائيليين الذين خابت آمالهم في الوطن البديل. وقد أصبحت طلائع الجماهير الغربية تهدد عرش المركزية الصهيونية لإنهاء مأساة شعوب الشرق الأوسط والحفاظ على مكتسبات الحضارة الإنسانية.