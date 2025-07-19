هل ينجح إيلون ماسك في كسر لعنة الثنائية الحزبية؟

لقد غاص إيلون ماسك، الرجل الأكثر ثراءً في العالم، في مياه السياسة الأميركية العميقة أكثر من أي وقت مضى. وبانتقاداته الموجهة لكلا الحزبين: الديمقراطي والجمهوري، أثار موجة من التكهنات حول إمكانية تأسيسه حزبًا سياسيًا خاصًا به.

ورغم أن فكرة قيام "حزب أميركا" بقيادة ماسك تبدو مثيرة، فإنها تظل في عالم الافتراض حتى الآن. ومع ذلك، فإن هذا الجدل يطرح سؤالًا جوهريًا: هل يمكن لشخصية تملك ثروة ماسك ونفوذه أن تنجح حيث فشلت كل الأحزاب الثالثة الأخرى في التاريخ الأميركي الحديث؟ وكيف سيكون رد فعل القوى السياسية القائمة- وعلى رأسها شخصية مثل دونالد ترامب- على هذا التغيير الجذري المحتمل؟

يشعر الناخبون غالبًا بأن التصويت لحزب ثالث هو "صوت ضائع"، ويخشون من أن يساعد ذلك بطريق غير مباشر المرشح الرئيسي الذي يرفضونه على الفوز

مقبرة الأحزاب الثالثة

بالنسبة لأي طرف يسعى لتأسيس حزب جديد، يُعد النظام السياسي الأميركي بيئة شديدة الصعوبة. فعلى مدار أكثر من 150 عامًا، أحكم الحزبان: الديمقراطي والجمهوري قبضتهما على السلطة، وخلقا نظامًا حزبيًا ثنائيًا يمتلك قدرة هائلة على مقاومة أي منافس جديد. هذه الهيمنة ليست وليدة الصدفة، بل هي متجذرة في صميم قواعد الانتخابات الأميركية.

العقبة الكبرى تتمثل في نظام "الفائز يأخذ كل شيء". ففي جميع الانتخابات تقريبًا، المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات، حتى لو كانت بسيطة، يفوز بكل شيء، ولا توجد أي جائزة للمركزين الثاني أو الثالث. هذا النظام يضر بطبيعته الأحزاب الصغيرة.

ونتيجة لذلك، يشعر الناخبون غالبًا بأن التصويت لحزب ثالث هو "صوت ضائع"، ويخشون من أن يساعد ذلك بطريق غير مباشر المرشح الرئيسي الذي يرفضونه على الفوز. هذا الخوف، المعروف بـ "تأثير المُفسِد"، يشكل حاجزًا نفسيًا قويًا يمنع الأحزاب الجديدة من حشد الدعم اللازم.

علاوة على ذلك، فإن التحديات العملية هائلة. فمجرد إدراج اسم حزب جديد على بطاقات الاقتراع في الولايات الخمسين جميعها هو أمر معقد ومكلف للغاية.

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لقد وضع الحزبان الرئيسيان قواعد تحمي مكانتهما وتصعّب المهمة على الوافدين الجدد. كما أنهما يمتلكان شبكات ضخمة لجمع التبرعات، وهو أمر يصعب على أي حزب جديد مجاراته.

لو حاول ماسك بالفعل تأسيس حزب جديد، فإنه سيواجه معارضة شرسة. والتحدي الأكبر سيأتي من دونالد ترامب. فالعلاقة بين الرجلين معقدة، وتتأرجح بين المديح المتبادل والخلافات العلنية

لماذا قد يكون ماسك مختلفًا؟

وهنا تبرز فكرة "حزب ماسك" لتصبح مثيرة للاهتمام. فإذا كان هناك شخص قادر على تحدي هذه العقبات التاريخية، فقد يكون هو إيلون ماسك. فهو يتمتع بمزايا فريدة لم يمتلكها أي زعيم لحزب ثالث من قبل.

أولًا: ثروته الطائلة

ماسك هو أحد أغنى أغنياء العالم، وبإمكانه تمويل حملة انتخابية وطنية بالكامل من ماله الخاص، دون الحاجة لطلب تبرعات من أي جهة. وهذا سيسمح له بتقديم مرشحين وإطلاق حملات إعلانية في كل مكان، متحررًا من تأثير جماعات المصالح.

ثانيًا: قناته المباشرة للتواصل مع الجمهور

بصفته مالكًا لمنصة "إكس" يمتلك ماسك منبرًا يخاطب من خلاله مئات الملايين من الأشخاص مباشرة وفي أي وقت. يمكنه التحكم في رسالته، ولا يحتاج إلى الاعتماد على وسائل الإعلام التقليدية لنقل أفكاره. هذه أداة قوية لتشكيل الرأي العام، والرد على الهجمات.

ثالثًا: صورته العامة

يُعرف ماسك بكونه شخصية قادرة على حل المشاكل وصاحب أفكار كبرى، بدءًا من سيارات "تسلا" الكهربائية، ووصولًا إلى حلم استعمار المريخ مع "سبيس إكس". لقد سئم الكثير من الناس من السياسيين التقليديين، وقد تبدو لهم شخصية ماسك، كرجل أعمال ناجح من خارج المؤسسة السياسية، جذابة للغاية.

إن برنامجًا سياسيًا قائمًا على أفكار جديدة ومنطق سليم قد يروق للعديد من الناخبين في الوسط السياسي الذين يشعرون بأن الحزبين الكبيرين قد أهملاهم.

على الرغم من أن فكرة تأسيس حزب بقيادة ماسك تبدو رائعة، فإنها على الأرجح لن تتحقق قريبًا. فالنظام السياسي الأميركي مصمم ليبقى ثنائيًا، والتحديات أمامه هائلة

عامل ترامب: صدام القوى

مع ذلك، لو حاول ماسك بالفعل تأسيس حزب جديد، فإنه سيواجه معارضة شرسة. والتحدي الأكبر سيأتي من دونالد ترامب. فالعلاقة بين الرجلين معقدة، وتتأرجح بين المديح المتبادل والخلافات العلنية.

إن أي معركة سياسية بينهما ستكون حدثًا استثنائيًا.

فترامب يمتلك وسائل عدة لإلحاق الضرر بإيلون ماسك. وبصفته خبيرًا في الهجمات السياسية، يمكن لترامب أن يستخدم منبره لتحويل الرأي العام ضد ماسك، واصفًا إياه بالملياردير النخبوي المنفصل عن الواقع. والأهم من ذلك، أن ترامب يمتلك سلطة قد تؤثر بشكل مباشر على أعمال ماسك التجارية.

فشركتا ماسك، "تسلا" و"سبيس إكس"، ترتبطان بعلاقات عميقة مع الحكومة. لقد استفادت "تسلا" من السياسات الحكومية الداعمة، بينما تعتمد "سبيس إكس" على عقود ضخمة مع وكالة "ناسا" والجيش الأميركي. إن وجود رئيس يرى في ماسك خصمًا سياسيًا يمكن أن يخلق مشاكل خطيرة لهذه الشركات عبر فرض قوانين جديدة، أو فتح تحقيقات، أو التهديد بإلغاء هذه العقود الحيوية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حزبًا بقيادة ماسك قد يشكل تهديدًا مباشرًا لقاعدة ترامب الانتخابية. فكلا الرجلين يجذبان الناخبين الذين سئموا من الطبقة السياسية الحاكمة ويريدون قائدًا قويًا. وبالتالي، فإن ترشح ماسك قد يسحب شريحة مهمة من مؤيدي ترامب. ولهذا السبب، سيكون لدى ترامب دافع قوي لمحاولة إيقاف أي مشروع سياسي لماسك قبل أن يبدأ.

معركة شاقة ضد التاريخ

في نهاية المطاف، وحتى مع كل المزايا التي يمتلكها، سيواجه ماسك معركة شاقة للغاية. فالثروة والشهرة لا تكفيان لبناء حزب سياسي ناجح. فالحزب يحتاج إلى أهداف واضحة توحد ملايين الناخبين المختلفين، كما يحتاج إلى فرق منظمة تعمل في كل ولاية ومجتمع، وهو أمر يستغرق سنوات لبنائه.

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كما أن سلوك ماسك العام قد يكون أكبر عائق أمامه. فميله إلى الإدلاء بتصريحات متهورة والدخول في معارك على الإنترنت قد ينفّر الناخبين المعتدلين الذين يحتاج إلى كسب ودهم. وفي حين يرى أنصاره أن هذا الأسلوب يعبر عن الأصالة، قد يراه آخرون متقلبًا لدرجة لا تسمح له بتولي منصب الرئاسة.

ختامًا، على الرغم من أن فكرة تأسيس حزب بقيادة ماسك تبدو رائعة، فإنها على الأرجح لن تتحقق قريبًا. فالنظام السياسي الأميركي مصمم ليبقى ثنائيًا، والتحديات أمامه هائلة. لكن اهتمام الرأي العام بهذه الفكرة بحد ذاته يكشف أن الكثير من الناس غير راضين عن الخيارات المتاحة، ويتوقون إلى بديل جديد.

وهذا يثبت أن الأميركيين مستعدون للنظر في خيارات جريئة، حتى لو كان تغيير النظام نفسه مهمة شبه مستحيلة.