المغنيسيوم والصحة

المغنيسيوم معدن أساسي يشارك في أكثر من 300 تفاعل كيميائي في الجسم، ومع أنه يُفضل الحصول عليه من خلال نظام غذائي متوازن، يمكن أن تساعد المكملات أولئك الذين يعانون من نقص أو حالات صحية معينة.. إليك فوائده الصحية وآثاره الجانبية المحتملة.

المغنيسيوم آمن بشكل عام عند تناوله بالجرعات الموصى بها، لكن الإفراط في تناوله قد يسبب مشاكل هضمية، مثل: إسهال، غثيان، أو تقلصات في المعدة

فوائد مكملات المغنيسيوم الصحية

يدعم وظائف العضلات والأعصاب: يساعد في تنظيم انقباضات العضلات ويمنع التشنجات.

يساعد في تنظيم انقباضات العضلات ويمنع التشنجات. يعزز صحة القلب: يحافظ على انتظام ضربات القلب.

يحافظ على انتظام ضربات القلب. يحسن صحة العظام: يعمل مع الكالسيوم وفيتامين "د" لتقوية العظام.

يعمل مع الكالسيوم وفيتامين "د" لتقوية العظام. يحسن النوم ويقلل التوتر: يساعد في علاج الأرق والقلق.

يساعد في علاج الأرق والقلق. يساعد في التحكم في سكر الدم: يحسن حساسية الإنسولين، مما يفيد مرضى السكري من النوع الثاني.

يحسن حساسية الإنسولين، مما يفيد مرضى السكري من النوع الثاني. يخفف الصداع النصفي والصداع: تشير بعض الدراسات إلى أن المغنيسيوم قد يقلل من تكرار نوبات الصداع النصفي.

تشير بعض الدراسات إلى أن المغنيسيوم قد يقلل من تكرار نوبات الصداع النصفي. يدعم الهضم: يعمل كملين طبيعي.

يعمل كملين طبيعي. يقلل الالتهاب: قد يساعد في علاج الالتهابات المزمنة وحالات مثل التهاب المفاصل.

الآثار الجانبية المحتملة لمكملات المغنيسيوم

المغنيسيوم آمن بشكل عام عند تناوله بالجرعات الموصى بها، لكن الإفراط في تناوله قد يسبب مشاكل هضمية، مثل: إسهال، غثيان، أو تقلصات في المعدة (شائع ذلك مع سترات المغنيسيوم أو أكسيد المغنيسيوم).

انخفاض ضغط الدم: الجرعات العالية قد تسبب دوارًا أو إغماءً.

الجرعات العالية قد تسبب دوارًا أو إغماءً. عدم انتظام ضربات القلب: الجرعات العالية جدًا قد تعطل إيقاع القلب.

الجرعات العالية جدًا قد تعطل إيقاع القلب. مشاكل في الكلى: يجب على المصابين بأمراض الكلى تجنب الجرعات العالية؛ لأن الكلى قد لا تتمكن من التخلص من المغنيسيوم الزائد.

يجب على المصابين بأمراض الكلى تجنب الجرعات العالية؛ لأن الكلى قد لا تتمكن من التخلص من المغنيسيوم الزائد. تفاعلات دوائية: قد يتداخل مع المضادات الحيوية، ومدرات البول، أو أدوية هشاشة العظام.

جرعة المغنيسيوم الموصى بها

للرجال: 400- 420 مليغرامًا يوميًا.

للنساء: 310- 320 مليغرامًا يوميًا (أكثر أثناء الحمل).

الحد الأقصى: 350 مليغرامًا يوميًا من المكملات (في حالة تناول جرعات أعلى يفضل أن تكون تحت إشراف طبي).

يتوفر المغنيسيوم في أغذية متنوعة مثل الخضار والفاكهة واللحوم والدجاج والأسماك والألبان والأرز والشعير وغيرها. لكن الأغذية الغنية بالمغنيسيوم هي بذور القرع واللوز والفستق السوداني والسبانخ

أفضل أشكال المغنيسيوم

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جليسينات: الأفضل للاسترخاء والنوم.

سترات: جيد للإمساك (ولكن قد يسبب الإسهال).

مالات: يساعد في علاج آلام العضلات والتعب.

ثريونات: قد يدعم صحة الدماغ.

من يجب أن يكون حذرًا من مكملات المغنيسيوم؟

المصابون بأمراض الكلى.

الذين يتناولون أدوية القلب أو ضغط الدم.

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات هضمية (مثل مرض كرون).

إذا كنت تشك في وجود نقص، بإمكانك إجراء فحص الدم للتأكد من مستوى المغنيسيوم قبل البدء بتناول المكملات الغذائية

الأغذية الغنية بالمغنيسيوم

يتوفر المغنيسيوم في أغذية متنوعة مثل الخضار والفاكهة واللحوم والدجاج والأسماك والألبان والأرز والشعير وغيرها. لكن الأغذية الغنية بالمغنيسيوم هي بذور القرع واللوز والفستق السوداني والسبانخ.

ملاحظة: إذا كنت تشك في وجود نقص (تشمل الأعراض تشنجات العضلات، والتعب، أو عدم انتظام ضربات القلب)، بإمكانك إجراء فحص الدم للتأكد من مستوى المغنيسيوم قبل البدء بتناول المكملات الغذائية.