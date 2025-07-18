ثقافة الترند: حين يصبح التقليد خوفًا من الاختلاف

في زمن السرعة، حيث بالكاد يلتقط الإنسان أنفاسه، برزت ظاهرة جديدة تفاعلت مع هذا الإيقاع، وأعادت تشكيل تصرفات الأفراد، وأذواقهم وأولوياتهم.

لا أحد في مأمن من عدوى "الترند"، سواء في المدينة أو القرية، يكفي أن يكون لديك هاتف ذكي وشبكة إنترنت، وستطرق الترندات بابك دون استئذان.

وتُعرَّف كلمة "ترند" (Trend) بأنها النمط السائد الذي يتبعه الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فترة زمنية معينة، ويشمل الموضوعات والأخبار والهاشتاغات ومقاطع الفيديو الرائجة، والتي تحظى باهتمام المستخدمين وانتشار سريع بينهم خلال فترة زمنية قصيرة.

الترند ليس إلا مرآة للقلق الجماعي؛ القلق من الغياب والنسيان، فكل إنسان يسعى دائمًا إلى المركزية ويخشى أن يكون في الهامش لا يراه أحد ولا يتحدث عنه أحد

وقد تجاوز الترند كونه ترفًا وتسلية آنية إلى عدوى مرضية، خاصة ما تعلق بتقليد مقاطع الفيديو التي تُعرَض على منصة "تيك توك" وغيرها.

وأصبح الفرد متماهيًا وسط قطيع يرقص ممسكًا هاتفه، وكأنه مشهد من مشاهد أفلام الخيال العلمي حين تغزو التكنولوجيا الرقمية العقول، وتصبح الجماهير ألعاب "ماريونات" تحكمها أنظمة عالمية جشعة، هدفها السيطرة على العقول وصناعة المزيد من النسخ. ولكن كيف يتم ذلك؟ ومن أين يأتي الترند؟

الترند: من أين يبدأ وكيف ينتشر؟

يبدأ الترند غالبًا من شيء غير متوقع، ومن المفترض أن يكون حدثًا يوميًا عاديًا أو جملة عابرة، إلا أنّ شيئًا ما يجعل الأفراد يقلدون هذا العادي حتى يصبح غريبًا ولافتًا ومميزًا، لتنتشر العدوى الرقمية كالنار في الهشيم.

يكفي شخص مشهور واحد يقوم بالترند ليعلن البقية بدء سباق التقليد والمواكبة والمنافسة.

وهكذا لا يكون التفاعل تلقائيًا، بل إكراهيًا قهريًا، فكأن من لا يقوم به سيصبح مختلفًا عن الجمهور، وهذا الاختلاف الصادر عن وعي هو الجريمة الحقيقية في عصر التفاهة.

حين يتحوّل الترند إلى سلطة ناعمة

إن الخطير في ثقافة الترند أنها لم تعد مجرد ترفيه وتسلية، بل أصبحت أداة سيطرة وسلطة ناعمة تفرض رقابتها على المجتمع وتحدد السلوك اليومي للأفراد، فيستهلكون منتجات لا يحتاجونها، ويقيسون نجاحاتهم بعدد الإعجابات في عالم افتراضي يقوم على تسليع الأوهام وبيعها. وهكذا تصبح الخوارزميات مهندسة السلوك البشري.

إعلان

لماذا نقلد بلا وعي؟

إن السؤال الأهم في هذا السياق ليس: لماذا يظهر الترند؟ بل: لماذا نلهث خلفه دون تفكير؟

قد يبدو الجواب بسيطًا لأن الإنسان كائن اجتماعي، إلا أن الحقيقة أخطر من ذلك بكثير؛ فالسبب خلف التقليد هو الخوف من العزلة والرغبة في الاندماج.

إن ثقافة الترند ليست مجرد عدوى رقمية، بل هي نظام هيمنة مكوّن من خوارزميات معقدة يعيد تشكيل الذوق العام، ويصرف الأفراد عن مهامهم الضرورية وقضاياهم المهمة

الترند والهوية: من نحن وسط هذا الضجيج؟

لقد جانب غوستاف لوبون الصواب في كتابه «سيكولوجية الجماهير» عندما قال:

"إن الكفاءات العقلية للبشر وفرادتهم الذاتية تُمحى وتذوب في الروح الجماعية. وهكذا يذوب المختلف في المؤتلف وتسيطر الصفات اللاواعية".

فمن يراقب نفسه وسط عاصفة الترند يلاحظ أن هويته الذاتية بدأت بالتلاشي، حيث أصبحت تتشكل حسب ما هو رائج في اللباس والمكياج والطعام وكل جوانب الحياة اليومية.

فلم يعد السؤال: "من أنا؟" بل "كيف يراني الآخرون؟"

من العروسة الهندية إلى الكركم.. ثم ماذا؟

إن الترند ليس إلا مرآة للقلق الجماعي؛ القلق من الغياب والنسيان، فكل إنسان يسعى دائمًا إلى المركزية ويخشى أن يكون في الهامش لا يراه أحد ولا يتحدث عنه أحد. وهو ما يجعله يركض خلف انتصارات لا تكون في الغالب إلا انتصارات من أجل غيره لا من أجله.

ومن يعجز عن تحقيق نجاحات ملموسة في مجاله سيجد العالم الرقمي في استقباله، حيث سيجلب له أنظار الجميع بأقل مجهود، وسيصبح حديث الساعة.

ولا يهمه نوع تلك الأنظار: معجبة أو مستهجنة، ما دامت أنها تنظر إليه وتجلب له إعجابات أكثر، لا تحقق فقط شهرته بل أموالًا قد تغير من حياته وشكله.

في زمن كل شيء فيه قابل للبيع والشراء، بما في ذلك الملامح، قد يكون أعظم انتصار لك هو أن تحتفظ بملامحك وصوتك وذوقك الخاص. فالاختلاف هو الفضيلة في زمن النسخ

من السلطة إلى الحرية: الاختلاف هو الحل

إن ثقافة الترند ليست مجرد عدوى رقمية، بل هي نظام هيمنة مكوّن من خوارزميات معقدة يعيد تشكيل الذوق العام، ويصرف الأفراد عن مهامهم الضرورية وقضاياهم المهمة، ويصنع لهم وهم الرغبة في الظهور والخوف من الاختفاء على الساحة الرقمية. وإن لم نتمكن من إيقاف عجلة الترند المجنونة، يمكننا حتمًا تفكيكها. ويبقى السؤال الأهم في النهاية:

"هل أقلد الترند لأنني أريده؟ أم لأنني أخشى أن أكون مختلفًا؟"

ختامًا، وفي زمن كل شيء فيه قابل للبيع والشراء، بما في ذلك الملامح، قد يكون أعظم انتصار لك هو أن تحتفظ بملامحك وصوتك وذوقك الخاص. فالاختلاف هو الفضيلة في زمن النسخ.