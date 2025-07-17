قراءة فلسفية رمزية في الجزء الثالث من "لعبة الحبار"

متى تبدأ اللعبة فعلًا؟ حين نلعبها، أم حين نرضى بها؟

في موسمه الثالث، يتجاوز مسلسل "لعبة الحبار" حدود الدراما التقليدية، ليقدّم تجربة رمزية مشحونة بأسئلة وجودية ضاغطة: من يملك القواعد؟ ما نختاره نابع فعلًا من إرادة، أم من هندسة خفية تُعيد إنتاج أدوارنا؟

لا تهدف هذه القراءة إلى تحليل الحبكة أو تتبّع تطوّر السرد، بل إلى استنطاق النص بوصفه بنية رمزية تُحاكي أشكال السلطة المعاصرة، وتعيد تأطير الاختيار كفعل مقيّد داخل لعبة أكبر مما يبدو على الشاشة.

في لحظة تبدو كأنها منحٌ للحرية، يفتح المسلسل باب الانسحاب أمام اللاعبين؛ لكنه لا يمنحهم مهربًا حقيقيًّا، بل خيارًا مُعلّبًا داخل جحيم مصمَّم بعناية

السلطة الصامتة.. هندسة الغياب

لا يُظهِر مسلسل "لعبة الحبار" السلطة كمؤسسة مرئية أو كيان مُعلَن، بل كمنظومة صامتة لا تحمل وجهًا أو اسمًا. تُنفَّذ الأوامر، وتُفرَض النتائج، لكن الفاعل يظل غائبًا عن الصورة.

هذا الغياب ليس خللًا سرديًّا، بل تصميمًا رمزيًّا يُعبّر عن كيفية اشتغال الأنظمة الحديثة بلا ضجيج؛ فالسلطة لا تحتاج إلى أن تصرخ، بل إلى أن تُقنع بأن القواعد ليست محل جدل. وكلما اختفت الوجوه، ازداد الانضباط، وصار الأداء داخل النظام يُشبه طاعة بيولوجية لا تحتاج إلى تفسير.

في هذا البناء، لا تصدر الأوامر من فوق، بل تنبع من عمق داخلي.. من وعي مستسلِم لا يسأل من أين أتت القاعدة، بل يُنفِّذها كما لو أنها جزء من الهواء.

الخروج المضلّل.. حرية بتصميم مسبق

في لحظة تبدو كأنها منحٌ للحرية، يفتح المسلسل باب الانسحاب أمام اللاعبين؛ لكنه لا يمنحهم مهربًا حقيقيًّا، بل خيارًا مُعلّبًا داخل جحيم مصمَّم بعناية. يعود معظمهم، لا لأن اللعبة بدت أكثر إنصافًا، بل لأن العالم خارجها بدا أكثر قسوة.

ما يُمنح على أنه قرار فردي، ليس سوى إعادة توجيه ذكية إلى المسار ذاته. المشكلة ليست في "الاختيار"، بل في من رسم الحواف التي يبدو عندها الانسحاب تهورًا، والبقاء حكمة.

في هذا المشهد، لا تهمّ النتيجة بقدر ما يهمّ من قرأ المسرح.. الخضوع لا يحدث رغمًا عن اللاعب، بل عبر إخراجه بعناية من قائمة الخيارات، ثم جعله يظن أنه اختار بنفسه.

المسألة لا تتعلّق بالخروج من الحلبة، بل بالدخول إلى غرفة التحكّم، حيث تتحوّل التجربة من اختبار إلى أداة، ومن مأساة فردية إلى إستراتيجية تشغيلية

السلطة المتخفّية.. حين يتقمّص النظام دور الضحية

كما ظهر في الموسم الأول من "لعبة الحبار"، يتّضح أن اللاعب 001، الذي بدا وديعًا وهشًّا، ليس ضحية كما ظننا، بل أحد صُنّاع اللعبة.

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المفارقة هنا لا تكمن في شخصه، بل في البنية الرمزية التي تسمح للسلطة أن تتجسد في هيئة الضعف لتكتسب شرعية وجدانية. حين تدخل السلطة متخفّية إلى ساحة المعاناة، لا تفعل ذلك لتحطيم النظام، بل لإعادة إنتاجه بفاعلية أكبر.

لا تفرض سيطرتها من الخارج، بل تُمثّل دور المتألم، وتشارك اللعب لتصبح جزءًا من السرد العاطفي. وهكذا، لا تعود السيطرة فعلًا قمعيًا صرفًا، بل تتحوّل إلى أداء وجداني يفتح أبواب الطاعة دون مقاومة، ويُعيد ترتيب العلاقة بين المتحكِّم والمتحكَّم فيه… في مشهد يربك التعاطف، لكنه يُحكم قبضته.

النجاة المعاد تدويرها.. حين يُستدرَج الوعي إلى الداخل

في لحظة تبدو احتفالية بالنجاة، يُعرض على أحد المتسابقين السابقين أن يصمّم نسخة جديدة من اللعبة، لا كمكافأة، بل كاستدعاء رمزي إلى قلب النظام ذاته.

المسألة لا تتعلّق بالخروج من الحلبة، بل بالدخول إلى غرفة التحكّم، حيث تتحوّل التجربة من اختبار إلى أداة، ومن مأساة فردية إلى إستراتيجية تشغيلية.

من نجا لم يغادر فعليًّا، بل ارتقى إلى مستوى آخر من التحكم الرمزي. الخلاص لم يكن فكًّا من قواعد اللعبة، بل انتقالًا إلى دور يعيد إنتاجها بدقة أكبر.

وهكذا، يصبح الوعي بالنسق أداة لإدارته لا لتحطيمه، وتتحوّل النجاة من أمل فردي إلى وظيفة داخل النظام… بل إلى جزء من سرديته الجديدة.

المسلسل هنا لا يمنح الخلاص بالنجاة، بل بالرؤية؛ فاللعبة ليست مفروضة من الخارج، بل مزروعة داخل الوعي الجمعي، حيث تُعاد القواعد من دون أن تُسأل

نسق يتكرّر.. اللعبة كاستعارة وجودية

لا تُقدَّم اللعبة كتجربة استثنائية، بل كواقع مألوف في السوق، في المؤسسات، في أنماط الحياة اليومية التي تُدار ضمن قواعد لم نخترها، بل تكيّفنا معها.

يتّضح أن النظام ليس مكانًا محددًا، بل بنية تتكرّر وتتشظى داخل وعينا، بأسماء ومؤسسات متنوعة. وهنا تصبح اللعبة استعارة كونية.. نموذجًا لنظام يُعاد إنتاجه عبر الأفراد أنفسهم دون إدراك، دون مقاومة، بل كأنه قدرٌ مبرمج.

وفي هذه اللحظة، لا يعود السؤال "ماذا سيحدث؟"، بل "أين نحن داخل هذا النسق؟"، وهل يدور بنا.. دون أن نعلم؟

نهاية خارج النص.. حين يتحوّل الوعي إلى مخرج

حين يتوقّف اللاعب عن انتظار المرحلة التالية، ويبدأ بالتساؤل عمّن صمّم المراحل، تنقلب بنية اللعبة على ذاتها.. لا يعود الصراع بين فائز وخاسر، بل بين من يرى المسرح، ومن ما زال يؤدي الدور دون مراجعة.

المسلسل هنا لا يمنح الخلاص بالنجاة، بل بالرؤية؛ فاللعبة ليست مفروضة من الخارج، بل مزروعة داخل الوعي الجمعي، حيث تُعاد القواعد من دون أن تُسأل.

وهكذا يغدو الخروج غير مرئي، لا عبورًا من الباب، بل انتقالًا في زاوية الإدراك. وفي تلك اللحظة، يتحوّل التساؤل من فضول درامي إلى تمرّد رمزي، صامت لكنه جذري.

ربما لا نهاية لهذه اللعبة، أو ربما تكون النهاية الوحيدة في أن نرفض الدور، لا أن نفوز به

السؤال المفتوح.. أنختار أم نُقاد؟

لا يمنح المسلسل إجابة صريحة، بل يترك خلف كل مشهد مرآة مشوّشة تتصاعد منها الأسئلة:

أنختار لأننا نريد، أم لأن النظام رسم لنا وهم الإرادة؟ أنطيع عن اقتناع، أم لأن البدائل حُذفت بعناية من الحكاية؟ وربما الأشد إرباكًا: أيكفي أن نعي، أم إن بعض البُنى صُمّمت لاحتواء من استيقظ، ثم إعادته إلى الدور.. من زاوية أخرى؟

ربما لا نهاية لهذه اللعبة، أو ربما تكون النهاية الوحيدة في أن نرفض الدور، لا أن نفوز به.

وعندها فقط، تتحوّل اللعبة من ساحة بقاء.. إلى سؤال لا ينتهي.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.