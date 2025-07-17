بين هامشين.. أن تكون مستهلَكًا

غير بعيد عن حرب غزّة، وحيث الأمن يرسم ملامح العلاقات البشرية، تأخذ الحضارة شكلًا تواصليًّا هشًّا، ضمن سلسلة تريندات مستنسخة، وعزوف المؤثرين عن دعم الحق الإنساني. نقترب معًا نحو ظاهرة بدأت تأخذ منحىً مخيفًا في مجتمعاتنا، ممتحنة ذواتنا المتناقضة، وعالمنا المضطرب، فأن نكون مستهلَكين بدلًا من أن نكون مستهلِكين، يطرح سؤالا مهمًّا: متى يصبح الإنسان مُستهلَكًا؟

سنحاول الإجابة عن السؤال عسى أن نفي الموضوع حقه، لكن طرق باب عالم يبدو منفتحًا، ومتفاعلًا بشكل يبعث على البهجة والمتعة، ليس أمرًا هيّنًا، إلا أنّ ثمة مجالًا خصبًا وفضاءً مغلقًا يصعب الولوج إليه، ما لم نعِ أننا ضمن حلقة لامتناهية، تسوقنا نحو تبضيع أنفسنا واستهلاكها، وبدل الرضوخ إلى الحاجة والاستخدام السليم للحضارة، نكتفي بممارسات مراهقاتية تتضرر معها الخصوصية، لتنتج ذواتًا مهووسة بالتفاعل وكسب المتابعين، لا بإيصال محتوى إنساني على سبيل التحريض لإيقاف الإبادة. بل تخيّل معي كيف يُستغل طفل مصاب بالتوحّد، بالكاد يحاول التواصل مع العالم بطرق تسمح له بالاندماج، ليجد نفسه مضطرًّا للتعامل مع ملايين المتابعين للأخ الكبير.

تسعى قوى الاستغلال على تنظيم المجتمعات وفق توجه تسويقي للحضارة والإنسان، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تنبري "البدائل البدائية" كصورة مؤلمة لواقع الحضارة المتأزم، وعلاقة الإنسانية بالقانون والمؤسسات الدولية

بين الخطر والخطأ

تتحدد سلوكياتنا وفق طبيعة التفاعل والتواصل بيننا، لكنها بين رهان هامشين، يُصلِحان أحيانًا ما تفسده النّفس، أو يزيدانها غرورًا وتحديًا، ولنقل إن الفعل البشري مرهون بتفسيرنا لمعياري الخطر والخطأ، ولعل الضرر الناجم عن تهورنا وتحدياتنا، والإسراف في تعاملنا وتواصلنا، هو بداية أخطار تتعلق بمجملها -سواء كانت موضوعية أم ذاتية- بامتحان الحرية ومسؤوليتنا تجاه أنفسنا أولًا.

يكون الخطأ ذاتيًّا متى تعلق بالجهل والرغبة والتحيّز، وموضوعيًّا حينما تُربكنا الأسئلة الوجودية وهوس المعرفة والارتباط الأخلاقي، وكلاهما يقف على ميزان الخوف سعيًا لاختبارنا، فالخوف يرسم ملامح ذاتٍ متفاعلة، ومغتربة عن مجتمعها.

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إنّ هامشي الخطر والخطأ خطان لا يبغي أحدهما على الآخر، تحفّزهما حرية البشر ورغبتهم في السعي نحو آمالهم، وتُقلمهما هواجس الفقد والخسارة والحيرة، وبهما تُصاغ المعاني الأساسية للعلاقات الإنسانية، وهما يحددان في سلوك الاستهلاك كونه حضاريًّا أو بدائيًّا، فإما أن نكون مُستهلِكين للأشياء وفق نظرة مادية، أو مُستهلَكين في ذواتنا وأحلامنا لكوننا سلعًا يتم تداولها رقميًّا، وهذان الخياران ليسا حتميان بالضرورة، فثمة طريق ثالث يغاير هذه الثنائية التي فرضتها القيم المادية، خيار يجعل من الإنسان خلاص الحضارة.

تسعى قوى الاستغلال على تنظيم المجتمعات وفق توجه تسويقي للحضارة والإنسان، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تنبري "البدائل البدائية" كصورة مؤلمة لواقع الحضارة المتأزم، وعلاقة الإنسانية بالقانون والمؤسسات الدولية. ومن وسع النظر إلى الحرب في غزة، وقدرة شعبها على التواصل مع العالم بطرق مبدعة، لتوثيق الفقد والخوف والموت، يدرك أننا حقًّا لسنا بخير، وأنّ روّاد الفضاء الرقمي والسياسيين ورعاة المنابر، بين هامشين، تستعبدهم رغبتهم في تحقيق منافع لحظية، ويستهلكهم هاجس "التفاعل السلبي" لمتابعيهم، ليكونوا في ذيل الحضارة الإنسانية، حتى لو تعلقوا بأستار القيم الغربية.

برغم المصاب العظيم للفلسطينيين، أظهر ترند "خبز غزّة" -المصنوع من فتات المعكرونة والماء والخميرة- البدائل التي اصطنعها الغزاويون من أبسط الأشياء، بعدما نالهم الحصار والجوع والقتل، وقلة المؤونة، وغلاء الأسعار، وهول الأخطار

البدائل البدائية

تحمل الحرب معاناة وآلام الناس اليومية، وتفرض عليهم نمطًا محددًا من الضرورات، والحاجة لأدنى الأشياء وأبسطها، فكثير ممن لامس شيئًا من الرّفاه قبلها، قد انقلبت أحواله إلى الأسوأ.. حينها تُختبر الذات في صبرها، وتُمتحن النفس بأخلاقها، فمن أدرك معيّة الخير، تكاتفت جوارحه باليسر، ومن انقلبت عليه موازينه، لن يحزن لمصاب أمته.

وفي حرب الصهيونية على غزّة، وأهوال القتل الجماعي والنزوح المستمر من مكان إلى لامكان، انبرت عبر منصّات التواصل الاجتماعي صور الدمار للذين يعيشون أسوأ اللحظات، وهم يرقبون طائرات الحضارة تبيد أطفالهم ونساءهم، وحيث التضامن الإنساني يأخذ أتفه عناوينه، عاجزًا عن إدخال رغيف خبز للملايين المحاصرين، لفت انتباهي وأنا أتفقد صفحات شباب غزّاوي ينقل إلينا يومياته بقدر كبير من الصبر والاحتساب، طفلة صغيرة من داخل خيام النازحين، تدعو العالم لتجربة صناعة "خبز غزّة"، وعلى وجهها ابتسامة تسرد صمود شعب ضد أقبح الحضارات تعاقبًا.

برغم المصاب العظيم للفلسطينيين، أظهر ترند "خبز غزّة" -المصنوع من فتات المعكرونة والماء والخميرة- البدائل التي اصطنعها الغزاويون من أبسط الأشياء، بعدما نالهم الحصار والجوع والقتل، وقلة المؤونة، وغلاء الأسعار، وهول الأخطار. لقد استطاعوا أن يواجهوا مأساتهم بالصبر والابتكار، وأن يتجاوزوا خذلان الحضارة باختيارهم البديل البدائي وإن على نُدرته، فهم يستخدمون الحطب للنار، وسقاية الماء والخيام، وطعامهم الخبز في أحسن الأحوال.

هل يحتاج الغزاويون إلى تريندات زمن الحرب؟ لا يتحتم علينا الإجابة القطعية لما يفترض أنّه اختيار وحرية، فالتواصل مع العالم كشف زيف الحضارة وسرديات آلة القتل الصهيونية، وقد ابتكروا طرقًا بدائية مكنتهم الخروج من حلقة الاستغلال الرقمي للإنسان، وتعزيز سردية المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، فكل غزّي يواجه خطر أن يستهدفه الاحتلال بطائراته في طابور المساعدات الإنسانية، فأن تكون فلسطينيًّا يدعو العالم لتجربة "ترند" يفضح زيف وخذلان السرديات والتلفيقات الصهيونية، قد يحيلك إلى خطأ عظيم، وخطر يهدد حياتك، يُفضي إلى حتمية استهدافك بالقتل.

حين أصبحت علاقاتنا الرقمية تحكمها الرغبة الشديدة في الربح، وإن كان رمزيًّا، فإنّ نخب الفضاء الرقمي ظلت سجينة التفاعل السلبي ضد المتغيرات الطارئة للحضارة

التفاعل السلبي

أصبحت مشكلة الإنسان الرقمي التعلق بنمط الاستهلاك المفرط لذاته، وتسليع خصوصيته مقابل متابعة أكثر وتفاعل، وإن على حساب القواعد الأساسية للتعارف، والمسؤولية الأخلاقية تجاه ذواتنا، فهذه الحرب في غزة جعلت شبابًا غزيًّا يبتكر أدوات ومنصات، ويخاطر بحياته للتعبير عن مأساة شعبه، وأي خطأ قد يهدد حياته بشكل نهائي.

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لكن، ماذا عن الذي ارتضى أن يكون بديله الحضاري ذاتًا بشرية مُفرَغة من مضامينها؟ فأن ينتهز الأخ الأكبر استجلاب ملايين المتابعين في صفحة تبث فيديوهات وصورًا لطفل متوحّد، يشعرنا بالخوف من بلوغنا درجة الاستهلاك المتوحش للآخرين، والغرق في ظلمات عالم رقمي يسلبنا حياتنا الخاصة، ويبقينا مستعبدين للمتابعين والمعلقين بمواقفهم المتناقضة.

حين أصبحت علاقاتنا الرقمية تحكمها الرغبة الشديدة في الربح، وإن كان رمزيًّا، فإنّ نخب الفضاء الرقمي ظلت سجينة التفاعل السلبي ضد المتغيرات الطارئة للحضارة، فالأخ الأكبر يتواصل مع متابعيه الرقميين عبر التطفّل على خصوصية المتوحد، دون الإقرار بخطئه تجاه السلامة النّفسية للمريض، فعدوى الاستهلاك المفرط لذواتنا تخطّت حاجز خصوصيتنا والتزاماتنا الأخلاقية، لتطول رمزية العائلة والصديق والوظيفة والمجتمع، لإشباع هوس الظهور وإن على جراح الآخرين.

ينضم لقائمة المبررين للخذلان والقائمين على التطبيع مؤسسُ "ناس ديلي"، قائمة الذات المستهلَكة والمهيمن عليها، بدعوته الموساد لإطلاق منصات رقمية تتسلل في بنية المجتمعات المقاومة، وينضم إليه وليد إسماعيل ومن شاكله. لا يعذر أهل الرباط في مصابهم، ولا ينتصر للخائفين في أوطانهم، بينما تنتهز فرقتا الراب "بوب فيلان ونيكاب" والمُغني الجزائري "سولكينغ" الفرصة للدعوة لوقف إبادة الفلسطينيين في كل محفل مع الملايين من الجماهير.