كيف تصنع المناظرة من حروف الضاد جسراً لفلسطين؟!

تشكل اللغة العربية جسراً حيوياً بين الحضارات، فهي ليست أداة اتصال فحسب، بل وعاء للتراث ومنصة للتفاعل الثقافي، إذ يشهد عصرنا الحالي إقبالاً غير مسبوق على تعلمها من غير الناطقين بها، مدفوعاً بأغراض متعددة: دينية لفهم القرآن والتراث الإسلامي، واقتصادية للتعامل مع أسواق الشرق الأوسط، وأكاديمية لدراسة التاريخ والعلوم العربية، وجيوسياسية لفهم تحولات المنطقة.

ومع هذا الازدهار، ظل تعليم العربية يراوح في نمط تقليدي قائم على حفظ القواعد النحوية، وعزل المهارات اللغوية عن سياقاتها الواقعية، مما أفقدها روحها التواصلية وحوّلها إلى نظام جامد، إلا أن المناظرة تبرز كإستراتيجية تعليمية مبتكرة تعيد للغة نبضها الحيوي، محوِّلةً الفصول الدراسية إلى ساحات فكرية نابضة بالحياة.

تشهد فصول المناظرة ولادة جيل جديد: الطالب العربي يتحول من متلقٍ سلبي إلى مدافع شرس يدمر أكاذيب الاحتلال بوثائق اليونسكو، والطالبة الأميركية تستخرج من أرشيفات لندن القرار 194 لتحويل فضولها الأكاديمي إلى دفاع عن حق العودة

عندما يخطو الدارس -عربياً كان أم غير عربي- إلى حلبة المناظرة، يشهد تحولاً جوهرياً في شخصيته وأدائه، إذ تحطم هذه التجربة الفريدة حواجز الخوف والتردد، بينما تكرس المواجهات المتكررة أمام الجمهور ثقةً بالنفس لا تتزعزع، كما يتطور لدى المتعلم عقل نقدي حاد، يصبح قادراً على تمييز المغالطات في الخطابات السياسية والإعلامية. وفي الوقت ذاته، تنمو الطلاقة الوظيفية عبر تدريب مكثف على تنظيم الفِكَر تحت ضغط الوقت، وإدارة الحوار بحجج دقيقة، مما يدفع الدارس إلى التحول إلى باحث نشط عن المعلومات الموثوقة، ومنخرط فاعل في الشأن العام، ليصبح هذا التحول المتكامل شاهداً على قوة المناظرة كمحرك تربوي فريد.

يمثل الإقبال المتزايد على تعلم العربية فرصة استثنائية لإيصال الروايات التاريخية العادلة بأدوات علمية موضوعية، حيث تثبت المناظرة تفوقها كأفضل نموذج تعليمي لتحقيق هذه الغاية، عبر قدرتها على تحويل القضايا المصيرية من شعارات عاطفية إلى أنظمة إثبات متكاملة، إذ يتعلم الدارسون توظيف الوثائق القانونية والأدلة التاريخية في بناء حجج رصينة، كما تمكنهم من مواجهة الروايات المضادة بأدواتها نفسها عبر التفنيد المنطقي، وهو ما يظهر جلياً في سياق القضية الفلسطينية، حين يتحول الدارسون من أميركا وأوروبا وآسيا إلى سفراء للحقيقة في مجتمعاتهم.

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هنا تشهد فصول المناظرة ولادة جيل جديد: الطالب العربي يتحول من متلقٍ سلبي إلى مدافع شرس يدمر أكاذيب الاحتلال بوثائق اليونسكو، والطالبة الأميركية تستخرج من أرشيفات لندن القرار 194 لتحويل فضولها الأكاديمي إلى دفاع عن حق العودة، بينما يصوغ الطالب الكوري جرائم المستوطنات في قالب المادة 8 من نظام روما الأساسي، ومن هنا لم يعد الفصل مكاناً للحفظ، بل حقل تدريب على تحرير الرواية المسلوبة.

إن تعليم العربية في هذا العصر ليس ترفاً أكاديمياً، بل فرصة سانحة لدعم روايتنا في معارك الوعي المصيرية، فحين تتحول الفصول إلى ساحات للمناظرة، تعيد للدارس العربي اكتشاف قضيته عبر أدوات العصر

ولتحقيق التكامل بين تعليم العربية والدفاع عن الروايات التاريخية، أقترح مشروعاً تطبيقياً رافداً لمناهج اللغة العربية، وأترك للعاملين في المجال اقتراح المزيد من المشاريع: مشروع الأرشيف الحي بالشراكة مع مؤسسات الدراسات الفلسطينية، والذي يعمل على تحويل وثائق القضية الفلسطينية إلى سيناريوهات مناظرة تفاعلية، تقدم أقوى الحجج وتفند حجج الصهاينة، ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكننا تطوير نماذج مناظرة افتراضية، بحيث يخوض الطلبة مناظرات تدربية في أي وقت مع تزويدهم بالتغذية الراجعة.

وختاماً، فإن تعليم العربية في هذا العصر ليس ترفاً أكاديمياً، بل فرصة سانحة لدعم روايتنا في معارك الوعي المصيرية، فحين تتحول الفصول إلى ساحات للمناظرة، تعيد للدارس العربي اكتشاف قضيته عبر أدوات العصر، بينما يحول الدارس غير العربي فضوله اللغوي إلى جسر لنقل الحقيقة، لتستعيد اللغة بذلك دورها كوعاء للفكر وسلاح للمعرفة، حيث تصبح كل كلمة مدروسة خطوة على درب التحرير الفكري والأخلاقي.