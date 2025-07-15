السلام عبر القوة

هل يحقّ لك أنت أيها المواطن المنسي على قارعات الهموم العربية أن تعبّر عن رأيك في قضايا الواقع العربي الراهن؟

ربما نعم، ولا سيما في هذا الجو الإقليمي المبشر ببارقة أمل لحرية التعبير، وتقبل آراء الآخرين، فلطالما كان اختلاف الرأي غير مفسد للود قضيةً، فكيف إذا كانت القضية بحجم جغرافيا الأمة!

قد يظن البعض أن طريق الكرامة يُختصر عبر الممرات الدبلوماسية المشروطة، ومسارات السلام الوهمية، وأن القضايا الكبرى يمكن طيها أو نسيانها تحت الطاولات المستديرة، كأنهم يُفرغون التاريخ من روحه

أستهلّ مقالي بإطلالة على صفحة من صفحات تاريخنا المضيء، الذي نعتز به؛ فحين دخل "طارق بن زياد" الأندلس، وأشعل النيران في سفنه، لم يفعل ذلك من أجل الشجاعة المجردة، بل ليغلق باب التراجع في وجوه جنوده، ويشعل فيهم وهج العزيمة! لأنه يعرف بحسه القيادي أن لا مجال للتفكير بخيار ثالث، أو التفاوض على فتات الأرض مع من اغتصبها؛ كان يعلم أن القوة إذا دخلت ساحة الصراع وفي قلبها نية المصافحة أو المصالحة، فلن تخرج منها إلا مكسورة الجناح، مغموسةً بالخديعة.

فها هو صلاح الدين الأيوبي حين جاءه مبعوث من أعدائه، يقترح عليه هدنةً تبقي القدس في يدهم ريثما تهدأ النفوس، نظر إليه وقال بحكمة العارف بالتاريخ: "النفوس لا تهدأ إلا إذا عادت الأمانات إلى أهلها!".

لم يقل "لا" بصوت عالٍ، لكنه قالها بالفعل.. رفض التفاوض على ما لا يملك؛ لأن الأرض هي الكرامة، وهي ليست بندًا في دهاليز الصفقات، ولا تقايَض بالمصافحات، أو المصالح قصيرة الأمد.

نعم، في خضم السيل الجارف من القوة اللامتناهية، وانعدام الأخلاق، نجد من يرى في الانحناء دهاءً، وفي الاستجداء سياسةً، وفي التنكر للثوابت تجديدًا، ويقال للمواطن المنفي في وطنه تحت ركام الخيبات: "اصمت، فالكبار يتفاوضون"، وكأن الوطن كعكة يتقاسمها الأقوياء، ويأكل الفقراء منها الفتات في نشرات الأخبار وموائد الأمل التي لا فائدة منها.

وقد يظن البعض أن طريق الكرامة يُختصر عبر الممرات الدبلوماسية المشروطة، ومسارات السلام الوهمية، وأن القضايا الكبرى يمكن طيها أو نسيانها تحت الطاولات المستديرة، كأنهم يُفرغون التاريخ من روحه.

التاريخ علمنا أن من لا يعرف عدوه بوعي وبصيرة، قد يصافحه وهو ينزف ويبتسم، وربما وهو يُذبح باسم الأمن وضرورات السلام المفروض تحت حراب القوة

لعل أولئك الذين يتوقعون أن الصراع وقضية الأمة تُختزل في توقيع عاجل، واهمون، فربما يُرفع العلم هنا أو هناك، لكن الكرامة ستبقى في الأسر!

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ولنا شاهد في الذين ظنوا أن اتفاقًا ما يمكن أن يجلب السلام والطمأنينة، ويجنب بلدانهم ويلات الحصار الاقتصادي والسياسي، وربما الحرب العسكرية.. لقد ثبت لهم أن النهر لا يمكنه أن يتصالح مع من لوثه، وأن للسلام طعمًا حتى لو كان مالحًا، لكن الأرض لن تفرح، والشعب لن يبتسم، فالأرض ليست حفنة تراب؛ بل هي ذاكرة الأجداد، ووصية الشهداء ومواطن الأبناء، وهي عصية على النسيان.

ولو عدنا لمعظم الاتفاقيات التي وُقّعت مع المحتل عبر الزمن، ولم تتضمن خروجه من الأرض، لوجدناها تفاهمات أعطت المستعمر كثيرًا؛ فقد قُسّمت الأرض، وتجزأت السيادة، وتحولت البنادق إلى أدوات تنسيق، والحرية إلى بطاقات عبور، والشهداء إلى أرقام تنتظر في طابور الزمن!

فمن يفاوض ثعلبًا لا يحصد إلا المكر، ومن يثق بمن قصف بيوت أطفاله لن يجد مكانًا في جنازته! فالعدو ليس حمامة سلام كما يصوَّر في بيانات الصحف العالمية، وكما يلمَّع في المنصات الإعلامية؛ فهو يحتل الأرض، ويسرق التاريخ، ويحرف الوعي، ويقنعك بأن ما سرقه منك لم يكن لك يومًا!

ختامًا: يا بن هذه الأرض المنهكة، المثقلة بالجراح، يا صاحب الحق المغتصب، يا من وُلدت على حواف الوجع: لا تغرنك الأضواء ولا الشعارات، فالتاريخ علمنا أن من لا يعرف عدوه بوعي وبصيرة، قد يصافحه وهو ينزف ويبتسم، وربما وهو يُذبح باسم الأمن وضرورات السلام المفروض تحت حراب القوة.