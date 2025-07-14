رحلتي في عالم القراءة

لا يقرأ الإنسان بحثاً عن المعرفة دائماً، فقد يقرأ ليهرب من نفسه، ومن الواقع الذي يعجز عن إصلاحه مهما أوتي من إرادة، وقد يقرأ ليتحايل على اليأس والإحباط، وليفتش عن مخرج لقصته لم يخطر له يوماً. وقد يقرأ ليجد من يشاركه حزنه وخلوته، ومن يواسيه ويفهمه، ومن يعبر عنه بلغة أبلغ من لغته، وقد يقرأ ليحاكي الكلمات ويداعب اللغة ويسافر بالخيال.

يقرأ الإنسان لأسباب كثيرة؛ وأحدها حين يبحث عن العلم..

كنت أقرأ لأغرق، قرأت عن القديم والحديث، عن الأدب المترجم والعربي، قرأت رواياتٍ وشعراً وسيراً ذاتية، قرأت عن الدين والفلك والطب وعلم النفس والتربية والتاريخ

تطوّر قارئ

لم أختر القراءة عن عمد، بل هي التي اختارتني، وما زلت أذكر حتى اليوم ذاك الكتاب الذي سحرني وأدخلني عالم القراءة قبل خمس وعشرين سنة.

كنت صغيرة، وكنت أقرأ لاكتشاف اللغة، ولاكتساب مهارة تجميع الحروف على شكل كلمة، ولاختبار قدرتي على الفهم.. كنت أقرأ للمتعة والتسلية، ولصقل قدراتي، ولتحدي نفسي في القدرة على إنهاء كتاب ضخم، ثم اكتشفت أثناء القراءة أن ما بعد الكلمات عالم أكبر من رصف الحروف على السطر، ومهارة أكبر من إطلاق سراح الخيال لينصبَّ على شكل قصة؛ فكل قصة هي حكاية عنا، وقضية من قضايانا.. هي رحلة عبر تاريخنا وحاضرنا، ورؤية تخص مستقبلنا.

وحين كبرت قليلاً، فُرضت عليّ الوحدة لسنوات طويلة في الغربة؛ فكنت أقرأ لاغتيال الوقت، ولمحاربة الملل، ولخلق مجتمع بديل أعيش فيه حياة اجتماعية لا أجدها. ثم تكاثرت الضغوط، وكثرت المصاعب، وازدادت المشاكل، وتجددت الغربة بشكل أكثر فحشاً، فدفنت نفسي بين الكتب، واختبأت بين الحروف، فقد كانت الكلمات تُربِّت على قلبي، وكانت الكتب خير صديق وخير مؤنس.

وأصبحت أقرأ لأهدأ، لأخفض صوت الضجيج في عقلي، ولأحجب دندنة الأسئلة التي في ذهني والتي لا أملك إجابة لها. وحتى حين كنت أجد نفسي هادئة بشكل يبعث على الكآبة، كنت أقرأ لأحرك بواطن الخيال، ولأستنطق الحياة حولي، حتى أُصبت بلوثة الأدب! فأصبحت أقرأ وأقرأ وأقرأ، لا يشغلني عن القراءة إلا الواجبات الضرورية، فأقرأ في المواصلات والاستراحات والنزهات، وقبل النوم وعند الاستيقاظ، وكثيراً ما حرمت نفسي من نوم ليلة لأن أحداثاً هامّة تجري في كوكب الكتاب الذي بين يديّ.

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كنت أقرأ لأغرق، قرأت عن القديم والحديث، عن الأدب المترجم والعربي، قرأت رواياتٍ وشعراً وسيراً ذاتية، قرأت عن الدين والفلك والطب وعلم النفس والتربية والتاريخ.

وأدركت بعد مئات من الكتب ذات الفائدة الأقل أن العمر قصير، وأن الكتب الجيدة كثيرة، ولا تناسُب بين السنوات المتبقية لي لأعيشها، وبين قائمة الكتب التي أنوي قراءتها والتي تزيد يومياً؛ فتوقفت عن القراءة لأجل القراءة فقط، وأصبحت أتخيّر قراءاتي جداً، فلا أقرأ إلا لأصحاب القلم الرشيق واللغة العذبة والخيال الخصب، ولا أقصد إلا الكتب التي تزيد من معلوماتي وتعينني على فهم النفس والكون والحياة.

تعلمت أن القراءة اختصار لمباهج كثيرة، وأنها بديل عمّا نطمح إليه ونعجز عن تحقيقه بالطرق المعروفة، وأنها عزاء عن كل ما ضنّت به الحياة علينا، وأنها أجنحة الخيال، وأنها فرشاة لتلوين الأيام وتزيين الحياة

ما الذي قدمته لي القراءة؟

أعطتني القراءة عائلة بديلة عن التي ابتعدتُ عنها، فإن لي إخوة وأخوات، وآباء وأجداداً، وأبناء وبنات، أنجبَتهم القصص والحكايا، يتشاركون معي في قائمة الأمنيات، وينحدرون من أفكار ثقافية مشابهة لما عندي. ووجدت أن للكتب عالماً موازياً، وأن للقرّاء مجتمعات وروابط ولقاءات، فانخرطت فيها. وحتى اليوم، فإن صداقاتي التي تشكلت عبر عالم الكتب؛ هي الصداقات التي أفخر وأعتزّ بها.

ومن أعظم هدايا القراءة أنها أعادتني إلى نفسي، فاكتشفت نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وأهدتني قلماً سيّالاً.. ما كنت لأعرف أن حب الكتابة يجري في دمي إلا حين غرقت في حبر الكتب؛ ولولا القراءة لما انسابت خواطري على شكل نصوص، ولا انتشرت تجاربي على هيئة مقالات.

ماذا تعلمت من القراءة؟

لقد تعلمت القراءة وتعلّمت منها.. علمتني القراءة أن للكلمات ذراعين تعانقانا، وأن لها قدرة على العلاج، وأن الكتب تبوح بما في قلوبنا، وأنها طوق نجاة من الغرق في ضحالة التفكير ورتابة الأيام.

علمتني القراءة كيف أتعامل مع نفسي، وكيف أهذبها، ومتى أخالفها، وما هو الوقت المناسب لمصالحتها.

علمتني القراءة كيف أتذوق الحياة، وكيف أتدبر فيها وأتأمل، وأدركت بفضلها أن مشاكلي ليست استثنائية، لأن جزءاً كبيراً من البشر يتشاركون الألم ذاته.

علمتني القراءة أن دنيا الكتب تضج بالكلام وإن بدت خرساء صامتة، وأن ما تخفيه بين دفتيها عوالم كثيرة، ما كنت لأعيش فيها لولا الجرأة على الولوج بين دفتي كتاب.

علمتني القراءة كيف أتحايل على الملل وكيف أملأ الفراغ، ولقنتني كيفية التساؤل، وكيفية العثور على إجابات مقنعة، فالقراءة مفتاح البحث عن الحقيقة.

تعلمت أن القراءة اختصار لمباهج كثيرة، وأنها بديل عمّا نطمح إليه ونعجز عن تحقيقه بالطرق المعروفة، وأنها عزاء عن كل ما ضنّت به الحياة علينا، وأنها أجنحة الخيال، وأنها فرشاة لتلوين الأيام وتزيين الحياة.

وقد تعلمت من هذه الرحلة أن الكتب تذكرة سياحة مجانية، وأن بداخلها أسئلة تُطرح، وإجابات تُقدّم، وتجارب تُروى، ورسائل تُدوّن، وبوحاً يُكشف، وقصصاً تُحكى، وأدوية تُوصف.

وكلما قرأت أكثر أزداد إيماناً بأن الكتب ثروة المنازل، وأن القراءة مهنة الطامحين.

حين تتقد عزيمتك اتجه إلى الكتاب الأضخم الذي تؤجله؛ لأن الرغبة لن تُشعرك بضخامة المحتوى، وإن زارك السأم فافتح ديوان شعر؛ لأن الشعر يخاطب الروح والوجدان ويوقد فيهما شعلة الأمل

نصائح للقراء!

من خلال تجربتي أستطيع تقديم بعض النصائح:

لا تقرأ كتاباً دون تصفّحه، فعناوين الكتب خداعة كما أغلفتها، ولا تجبر نفسك على إنهاء كتاب لم يعجبك أسلوب كاتبه، فالكتاب الذي لم تألفه لن تنتفع به.

ولا تغتر بالكتب الأكثر مبيعاً، فكثرة طبعات الكتاب لا تعني بالضرورة موافقته لطلبك، واجعل للكتب القديمة نصيباً من قراءاتك، فلولا ثراؤها لما عاشت قروناً.

وابتعد عن الكتب التي يروّج لها الناس كثيراً؛ فالغرض من الإعلان عنها تسويقي بحت، والهدف منه ربح مادي.

واقرأ في كل المجالات، وراعِ تقلبات نفسك؛ فحين ترى في نفسك فتوراً اقرأ قصة، لأن الإنسان ما انفطم عن حكايا الأمهات بعد، ولك في تسلسل أحداثها تشويق يجبرك على إنهائها وكسر حاجز الفتور.

وحين تحاصرك المشاغل اكتف بقراءة المقالات؛ فإن لغتها عالية، وفائدتها مقتضبة، ومجالاتها متنوعة.

وحين تتقد عزيمتك اتجه إلى الكتاب الأضخم الذي تؤجله؛ لأن الرغبة لن تُشعرك بضخامة المحتوى، وإن زارك السأم فافتح ديوان شعر؛ لأن الشعر يخاطب الروح والوجدان ويوقد فيهما شعلة الأمل، وحين تتراخى في واجباتك، وتحاصرك الوساوس، اقرأ في كتب تربية النفس؛ فإنها أفضل ما كُتب بعد كتاب الله.

ولا تنتظر الوقت المناسب لتقرأ، بل اخلق وقتاً للقراءة ضمن زحمة اليوم، ولا تعتمد على الذاكرة في ما قرأت لأنها أول ما يخونك، واجعل لك مفكرة تدوّن فيها الفِكَر التي أضافتها لك الكتب، وحاول كتابة نبذة عن كل كتاب قرأته.

واجعل لك قائمة صغيرة تتجدد باستمرار، فإن مشقة العثور على كتاب جيد تعادل مشقة قراءته، وإن استطعت إيجاد من تشاركه النقاش حول ما تقرأ فلا تتوانَ؛ فإن هذا مما يعزز دوافع القراءة، ويجعل رحلتك أكثر متعة وفائدة.

وتذكر أن وقتك أثمن من إضاعته في قراءة كتب لا فائدة منها، ولا تتردد في إعادة قراءة كتاب عظيم؛ لأنك مع كل قراءة تزداد انتفاعاً.

وتحقق، بينما أنت معتكف في محراب الكتب، من أنك لم تهجر قراءة القرآن، ولم تنسَ التبحر في علومه؛ فعلومه هي باب القراءة الأنفع، والطريق الأقصر للتقرب إلى الله وفهم السنن الإلهية.

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وأختم بنصيحة الرافعي: "ليكن غرضك من القراءة اكتساب قريحة مستقلّة، وفكر واسع، وملكة تقوى على الابتكار، فكل كتاب يرمي إلى إحدى هذه الثلاث فاقرأه".