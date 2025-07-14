الآلام العظيمة لا تتقادم

كلما نظرت في المرآة رأيت شابًّا ضائعًا، لا أقول تائهًا فقط، بل منهزمًا، يلهث خلف أحلام لا تؤمن حتى بوجوده! فكيف كنت سأؤمن أنا بها؟

كنت أقول لنفسي إني كسول لا أصلح لشيء، الحماس يزورني لحظة ويغيب دهورًا! والثقة؟ غريبة عني، تمامًا كالغربة نفسها.. لكنها كانت ترى شيئًا آخر؛ كانت تجلس أمامي بملامح لا تنسى، وجهها هادئ كما لو أنها جاءت من سلام لا أعرفه، عيناها دائمًا فيهما شيء من التصديق، كأنها ترى مستقبلي من نافذة لا أملك مفتاحها.

كانت تبتسم وتقول بصوتها الذي يشبه المطر إذا خف: "أنت ما زلت صغيرًا على الاستسلام.. عندك شيء، وأنا أراه حتى لو لم تره أنت، يومًا ما سترى نفسك بعيوني. وحينها، سأكون أول من يصفق لك." وكنت أصدقها، لا أدري لماذا.. ربما لأن نبرة صوتها كانت تقول الحقيقة أكثر من كلماتها.. ربما لأن عينيها لم تكذبا يومًا.

شيئًا فشيئًا بدأت أتحرّك، كان الانتصار بطيئًا لا صاخبًا، أشبه بخطوات طفل يتعلم المشي للمرة الأولى. كنت أتعثر كثيرًا، وكانت هي تمسك بي، لا لتمنع السقوط، بل لتعلّمني كيف أنهض.

غادرت الحفل قبلي، عائدة من الطريق ذاته الذي سلكناه معًا مئات المرات، لكنها لم تصل.. حادث بسيط، لحظة غفلة، سيارة فقدت توازنها على منحنىً نحفظه جيدًا

أذكر ليلة انهياري الكبرى، حين قررتُ التخلّي عن كل شيء: الجامعة، والحلم، وحتى نفسي.. وجدتني جالسًا على الأرض، ظهري للحائط، وقلبي أيضًا. جلست أمامي بصمت، مدت يدها، لمست جبيني، وقالت بهدوء لا يشبه أي شيء في هذا العالم: "تخلَّ عن تعبك، لكن لا تتخلَّ عن نفسك.. أنا معك، حتى وإن كنت في أسوأ حالاتك، بل حتى في أسوأ حالاتك."

كنت أتنفس بها! وإن كنت أعيش، فذلك لأنني كنت أراها تشبه الحياة كما كنت أتمنّاها.

ووصلت.. في يوم تكريمي، أمسكت التذكار بيد ترتجف، لا من الخوف، بل من شوق لأن أقول لها: "لقد فعلتها.. كما قلت تمامًا." كانت تجلس بين الحضور، تصفق بحرارة، عيناها تدمعان لكنها كانت تبتسم، كما تفعل دائمًا حين تكون فرحتها أكبر من قدرتها على التعبير.

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غادرت الحفل قبلي، عائدة من الطريق ذاته الذي سلكناه معًا مئات المرات، لكنها لم تصل.. حادث بسيط، لحظة غفلة، سيارة فقدت توازنها على منحنىً نحفظه جيدًا.. انتهى كل شيء بسرعة رسالة هاتف، وببطء انهيار حياة.

في اليوم التالي، وقفت أمام مرآتي.. لم أر نفسي، لم أر صورتي، لم أر إلا انعكاسًا باهتًا لفتاة كانت تؤمن بي أكثر مما فعلت أنا.

حين حان وقت الرحيل، لم أستطع أن أنظر إليها، لم أستطع أن أواجه حقيقة الوداع.. عانقتها بصمت، بكل ما في قلبي من خشية وحنين.. أسمح لنفسي أن أنظر خلفي، لأنني أكره دموع الوداع، وأكره يدًا تلوح بمغادرة، وكأنها تسرق روحي معها

مر عام.. في ذكرى رحيلها، زرت مكاننا المفضل، جلست على المقعد ذاته الذي كانت تجلس عليه، وضعت بجانبي ذكرياتي وأحلامي معها. نظرت إلى السماء، وقلت: "أصبحت أراك كلما نظرت إلى نفسي! نجحت، لكن ليس وحدي. كنتِ معي.. وما زلتِ."

تذكرت اللقاء الأول.. في ذلك اليوم، جلسنا معًا، كأن الزمن توقف عندنا، أو بدأ يركض، لا أدري! كانت الكلمات تتدفق مني كجدول عذب، لكنها كانت تختلط أحيانًا بالتردد، والضياع في خواطري. قلت أشياء متناقضة، كالرياح التي تعانق الأشجار ثم تصفعها، فقط لأخفف من ثقل الصمت الذي كاد يخنقني.

كانت تضحك، تضحك لي حين أرتبك، حين تتلعثم كلماتي، فتشرق عيناها بابتسامة صامتة تقول: "أنا هنا، لا تخف.".. أثرثر، وأقول أشياء لا أفهمها، الشيء ونقضيه، أتحدث في كل شيء؛ العلاقات الدولية.. الفن والمسرح.. الطرب العربي.. الرياضة.. فقط لأُبقي اللحظة حيّة، لأملأ الفراغ الذي قد يتسلل بيننا. وكلما استمررت، كانت تزداد قربًا، لا بالكلام، بل بنظرتها التي تراني كما لم يرَني أحد من قبل.

حين حان وقت الرحيل، لم أستطع أن أنظر إليها، لم أستطع أن أواجه حقيقة الوداع.. عانقتها بصمت، بكل ما في قلبي من خشية وحنين.. أسمح لنفسي أن أنظر خلفي، لأنني أكره دموع الوداع، وأكره يدًا تلوح بمغادرة، وكأنها تسرق روحي معها.

رحلت وأنا لا أزال أشعر بأن ذلك العناق لم يكن وداعًا، بل وعدًا.. وعدًا أنني لن أكون وحيدًا أبدًا.

الناس يقولون لي: "الحياة لا تتوقف"! لكنهم لم يكونوا هناك، حين قالت لي في أضعف لحظاتي: "أنا أؤمن بك، حتى حين لا تؤمن بنفسك."

منذ رحيلها عن دنيا الناس، لم أغير شيئًا في البيت.. ثوبها الأزرق ما زال معلقًا خلف الباب، كما تركته في صباح عادي لا يُنسى..

عطرها يملأ الغرفة، كأنّه لا يريد أن يفقدها.. فنجانها الصغير ما زلت أضعه كل صباح على الطاولة المقابلة؛ كأنها ستدخل وتقول لي كما كانت تفعل دائمًا: "قهوتك ناقصة سكر، كالعادة."

وفي الدرج الصغير، نحتفظ بدفترنا الذي لم يكتمل.. في الصفحة الأولى، كتبنا اسم طفلنا الأول: "غسان"، اسم لم نختلف عليه بعد نقاش طويل وضحكات كثيرة، كنت أميل لاسم آخر، لكنها قالت لي حينها بضحكتها التي لا تُنسى: "غسان يشبهك.. عنيد، وفيه من الحنين أكثر مما يُظهر."

هي لم تكن مجرد امرأة في حياتي.. كانت الضوء، والدافع، والطريق.. كانت تقول دائمًا: "أنا لا أريد أن أغيّرك، فقط أريدك أن ترى كم أنت قادر." وأنا.. كنت أرى نفسي من خلالها.

الناس يقولون لي: "الحياة لا تتوقف"! لكنهم لم يكونوا هناك، حين قالت لي في أضعف لحظاتي: "أنا أؤمن بك، حتى حين لا تؤمن بنفسك."

أحيانًا، أسمع صوتها.. في وقع المطر، في ضوء النافذة الخافت، في الصمت الذي يلي الليل.. وأحيانا، حين أكتب، أجد كلماتها تتسلل إلى قلمي دون إذن.

تركت الباب مواربًا منذ رحيلها، ليس لأنني أظن أنها ستعود، بل لأنني لا أقدر أن أغلق بابًا كانت تمر منه كل يوم.

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الآلام العظيمة لا تتقادم.. بل تتشكل، وتصبح جزءًا منك.