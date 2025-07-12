تأشيرة تُلغى وهتاف يجرّم: "ثقافة الولاء" الغربية توحد صفوفها عبر الأطلسي

في أقل من 48 ساعة خلال الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران 2025، تم رسم خط معركة جديد في حرب الغرب الثقافية.

لم يُرسم هذا الخط بالدبابات أو البيانات الدبلوماسية، بل رُسم بمايكروفون مهرجان موسيقي في بريطانيا، وبختم على قرار إلغاء تأشيرة في واشنطن.

عندما قادت فرقة "Bob Vylan" عشرات الآلاف من جمهور مهرجان غلاستونبري، في هتاف صريح ضد الجيش الإسرائيلي، لم تكن تلك مجرد لحظة تمرد فني؛ بل كانت شرارة أشعلت رد فعل مؤسسي متناغم وعابر للحدود، كشف بوضوح عن وجود "ثقافة ولاء" غربية، تعمل بتنسيق غير معلن لحماية نظامها العقائدي المشترك.

أهذه حوادث معزولة، أم دليل على أن المؤسسات الغربية، التي تشعر بحرارة "الطوفان الثقافي" الذي يغير قواعد مجتمعاتها، بدأت في بناء جدار دفاعي مشترك يتجاوز حدودها الوطنية؟

إن ما نشهده ليس مجرد قمع للآراء، بل هو ظهور منظومة دفاعية أطلسية عابرة، تهدف إلى تحصين "ثقافة الولاء" التقليدية ضد موجة عالمية من "ثقافة العدالة".

لم يكن تفاعل الجمهور الهائل مع الهتافات مفاجئًا لمن يقرأ الأرقام؛ فاستطلاع حديث لمؤسسة غالوب نُشر في يونيو/ حزيران 2025، أظهر أن 60% من البريطانيين بين 18 و34 عامًا يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين!

غلاستونبري: بؤرة الصدام

لكي نفهم أبعاد ما جرى، يجب تفكيك حادثة غلاستونبري نفسها.. لم يكن هتاف فرقة "Bob Vylan"، أو استعراض فرقة "Kneecap" للأعلام الفلسطينية، مجرد تعبير سياسي عابر، بل كان تجسيدًا حيًّا لفرضيتنا.

على أرض المهرجان، تجلت "ثقافة العدالة" بأوضح صورها: جيل جديد، تقوده نخبته الفنية، يرفض الروايات الرسمية، ويتبنى خطاب حقوق الإنسان كأولوية مطلقة.

لم يكن تفاعل الجمهور الهائل مع الهتافات مفاجئًا لمن يقرأ الأرقام؛ فاستطلاع حديث لمؤسسة غالوب نُشر في يونيو/ حزيران 2025، أظهر أن 60% من البريطانيين بين 18 و34 عامًا يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين!

كان الجمهور في غلاستونبري هو التجسيد الحي لهذه الإحصائية؛ جيل يرى العالم بعدسة مختلفة تمامًا عن التي نظر بها الآباء.

ولكن رد فعل "ثقافة الولاء" كان بنفس القوة والوضوح.. لم يأتِ من جهة واحدة، بل جاء كجوقة متناغمة من حراس النظام القديم!

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أولًا: من الحكومة البريطانية التي وصفت الهتاف بأنه "مروع".

ثانيًا: من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، التي تمثل الإعلام الرسمي، والتي انحنت للضغوط واعتذرت عن "خطئها" في بث "المحتوى غير المقبول".

وأخيرًا: من الشرطة التي أعلنت عن فتح تحقيق جنائي في الواقعة.

في غضون ساعات، تحول الهتاف من تعبير فني إلى قضية أمن دولة، ما يوضح أن المؤسسة الرسمية البريطانية لا ترى في هذا مجرد رأي، بل تحديًا مباشرًا لأسس ولائها السياسي الخارجي.

ما الذي يغذي هذه الموجة التي تخشاها المؤسسات إلى هذا الحد؟ الإحصائيات مرة أخرى ترسم صورة واضحة؛ ففي الولايات المتحدة، كما في بريطانيا، الصدع الأكبر هو صدع جيلي

الصدى الأطلسي: حين تُعاقب واشنطن على "جريمة" بريطانية

لو توقفت القصة عند هذا الحد، لكانت مجرد مثال آخر على الاستقطاب داخل بريطانيا، لكن ما حدث بعد ذلك هو ما نقل الظاهرة إلى مستوى جديد تمامًا.

القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية الأميركية في 4 يوليو/ تموز 2025 بإلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة لفرقة "Bob Vylan" هو النقطة المحورية في تحليلنا. هنا، تحركت مؤسسة سيادية في دولة لمعاقبة فنانين على فعل ارتكبوه في دولة أخرى.

هذا الإجراء ليس مجرد قرار إداري، بل هو رسالة سياسية بالغة الدلالة؛ الرسالة تقول إن "الخطوط الحمراء" لـ"ثقافة الولاء" ليست بريطانية أو أميركية، بل هي "غربية"، وإن من يتجاوزها في لندن سيجد أبواب واشنطن مغلقة في وجهه!

إنه دليل مادي ملموس على أن المؤسسة الأميركية ترى في "الطوفان الثقافي" الذي يجتاح بريطانيا تهديدًا مباشرًا لمنظومتها الخاصة، وبالتالي فهي تشعر بواجب التدخل لتقديم الدعم لنظيرتها البريطانية والمساهمة في قمع الأصوات المتمردة قبل أن تنتشر "العدوى".

لقد أثبتت هذه الحادثة أن "ثقافة الولاء" ليست مجرد تحالفات عسكرية، وإنما هي أيضًا تحالف أيديولوجي يدافع عن نفسه بشكل جماعي.

ما نشهده اليوم هو محاولة لبناء "جدار برلين ثقافي" جديد، هو ليس جدارًا من الخرسانة، بل جدارًا من القرارات الإدارية، والتحقيقات الجنائية، والضغوط الإعلامية، يهدف إلى تطويق وعزل الأفكار التي تهدد الإجماع السياسي الغربي القديم

المحرك الديمغرافي للطوفان

ما الذي يغذي هذه الموجة التي تخشاها المؤسسات إلى هذا الحد؟ الإحصائيات مرة أخرى ترسم صورة واضحة؛ ففي الولايات المتحدة، كما في بريطانيا، الصدع الأكبر هو صدع جيلي.

"ثقافة العدالة" هي ثقافة الجيل الصاعد، وهي ليست مجرد ثقافة للشباب الأبيض، بل هي تحالف واسع من الأقليات؛ إذ تشير التحليلات الميدانية للاحتجاجات الجامعية إلى مشاركة كثيفة من الأميركيين السود واللاتينيين والعرب، الذين يرون في النضال من أجل العدالة في فلسطين امتدادًا لنضالاتهم ضد العنصرية في بلادهم.

هذا التحول يخلق انشقاقًا عموديًّا داخل الحزب الديمقراطي نفسه، وهو ما يمثل "حالة عدم التوازن" في أوجها. فبينما تظهر بيانات مركز بيو للأبحاث أن أكثر من نصف الديمقراطيين الشباب يرون أن دعم أميركا لإسرائيل "أكثر من اللازم"، لا تزال قيادة الحزب أسيرة لـ"ثقافة الولاء" التقليدية. هذا التناقض هو ما يجعل الساحة السياسية الأميركية متفجرة وقابلة للتحولات الدراماتيكية في أي لحظة.

المعركة القادمة لن تكون بين الشرق والغرب، بل بين جيل عالمي يؤمن بـ"ثقافة العدالة" ومنظومة مؤسسية عابرة للأطلسي تتمسك بـ"ثقافة الولاء

جدار ثقافي جديد في عالم بلا حدود

لقد أدت العولمة الرقمية إلى جعل الأفكار والثقافات سائلة وعابرة للحدود بشكل لم يسبق له مثيل؛ فهتاف في مهرجان بريطاني يصبح "ترند" على تيك توك في نيويورك في دقائق، ويصل كخبر عاجل إلى تل أبيب.

هذا الانتشار السريع لـ "ثقافة العدالة" أجبر "ثقافة الولاء" التقليدية، التي كانت تعمل ضمن حدود الدولة القومية، على أن تطور هي الأخرى آليات دفاعية عابرة للحدود.

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ما نشهده اليوم هو محاولة لبناء "جدار برلين ثقافي" جديد، هو ليس جدارًا من الخرسانة، بل جدارًا من القرارات الإدارية، والتحقيقات الجنائية، والضغوط الإعلامية، يهدف إلى تطويق وعزل الأفكار التي تهدد الإجماع السياسي الغربي القديم.. لقد أصبح ختم التأشيرة والمايكروفون المفتوح هما السلاح والخنق في هذه الحرب الجديدة.

المعركة القادمة لن تكون بين الشرق والغرب، بل بين جيل عالمي يؤمن بـ"ثقافة العدالة" ومنظومة مؤسسية عابرة للأطلسي تتمسك بـ"ثقافة الولاء".