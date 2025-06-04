الفساد في العراق: تهديد وجودي للعدالة الاجتماعية

يُعرف الفساد، في أبسط صوره، بأنه استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، لكنه في جوهره -كما وصفه الفيلسوف اليوناني أفلاطون- "مرض يُصيب النفس السياسية للدولة"، إذ يُحوّل المؤسسات من أدوات لخدمة الصالح العام إلى وسائل لتعزيز مصالح النخب.

في العراق، يتجلى الفساد في أشكال متعددة: الرشوة، والمحسوبية، واختلاس المال العام، والتلاعب بالعقود الحكومية.. وتُشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق يحتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، ما يعكس تفشي الفساد على مستوى النظام.

هذا الواقع ليس وليد اليوم، بل نتاج تراكمات تاريخية تشمل الحروب، والعقوبات الاقتصادية، والتحولات السياسية بعد 2003، التي خلقت بيئة خصبة لانتشار الفساد.

العدالة الاجتماعية: رؤية فلسفية وسياق عراقي

تُشكل العدالة الاجتماعية، في جوهرها، السعي نحو مجتمع يضمن المساواة في الفرص والحقوق، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تهميشًا.

يرى الفيلسوف جون رولز في كتابه "نظرية العدالة" أن العدالة تتطلب مبدأيْن: المساواة في الحقوق الأساسية، وتوزيع الموارد بحيث يُحقق أكبر فائدة للأقل حظًا.

في العراق، يُفترض أن تكون العدالة الاجتماعية أولوية وطنية لإعادة بناء دولة مزقتها الصراعات والانقسامات، لكن الفساد يُعيق هذا الهدف، إذ يُحوّل الموارد العامة إلى أداة لتعزيز النفوذ بدلًا من تحقيق الرفاه الجماعي.

أشار الفيلسوف العربي ابن خلدون في "المقدمة" إلى أن "الظلم يُفسد العمران"، وهو ما ينطبق على العراق، حيث يؤدي الفساد إلى تآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين

أبعاد أثر الفساد على العدالة الاجتماعية

البعد الاقتصادي (نهب الموارد وتعميق التفاوت): يُعد العراق من أغنى الدول النفطية، حيث تُشكل عائدات النفط أكثر من 90% من الميزانية العامة، لكن الفساد يُحوّل هذه الثروة من أداة تنمية إلى مصدر لتكريس التفاوت. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن العراق خسر ما يقارب 150-200 مليار دولار بين عامي 2003 و2020 بسبب الفساد، وهي مبالغ كان يمكن أن تُستخدم لتحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل، أو دعم القطاعات الصحية والتعليمية.

إعلان

على سبيل المثال، تُظهر الإحصاءات أن 25% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، بينما تتركز الثروة في أيدي نخبة سياسية واقتصادية! هذا التفاوت يُعيق تحقيق مبدأ العدالة التوزيعية، حيث يحرم الأغلبية من الاستفادة من ثروات البلاد.

البعد السياسي (تآكل الثقة وتفكيك العقد الاجتماعي): يُعزز الفساد نظام المحسوبية والطائفية، ما يُعمّق الانقسامات الاجتماعية ويُضعف الثقة في المؤسسات. في العراق، تُوزَّع المناصب الحكومية والموارد غالبًا بناءً على الانتماءات السياسية أو العرقية، بدلًا من الكفاءة أو الحاجة.. هذا النظام، المعروف بـ"المحاصصة"، يُكرس هيمنة النخب ويُقصي الفئات المهمشة.

وكما أشار الفيلسوف العربي ابن خلدون في "المقدمة" فإن "الظلم يُفسد العمران"، وهو ما ينطبق على العراق، حيث يؤدي الفساد إلى تآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين. احتجاجات "تشرين 2019″، التي اندلعت ضد الفساد وسوء الإدارة، تُظهر بوضوح هذا التصدع في العلاقة بين الشعب والسلطة.

البعد الاجتماعي (تفكك التماسك الاجتماعي): يُفاقم الفساد الفجوة بين الطبقات، ما يُغذي الشعور بالحرمان النسبي ويُهدد التماسك الاجتماعي. في العراق، تُشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة بين الشباب يتجاوز 30%، بينما يعاني القطاع العام من التضخم الوظيفي لصالح المحسوبيات. هذا الوضع يُولد شعورًا بالإقصاء، خاصة بين الشباب، ما يُسهم في زيادة الجريمة، والهجرة غير الشرعية، وحتى التطرف. يُمكن النظر إلى هذا الوضع من منظور الفيلسوف توماس هوبز، الذي رأى أن غياب العدالة يُعيد المجتمع إلى "حالة الطبيعة"، حيث يسود الصراع والفوضى.

يُفاقم الفساد الفجوة بين الطبقات، ما يُغذي الشعور بالحرمان النسبي ويُهدد التماسك الاجتماعي. في العراق، تُشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة بين الشباب يتجاوز 30%، بينما يعاني القطاع العام من التضخم الوظيفي لصالح المحسوبيات. هذا الوضع يُولد شعورًا بالإقصاء، خاصة بين الشباب، ما يُسهم في زيادة الجريمة، والهجرة غير الشرعية، وحتى التطرف. يُمكن النظر إلى هذا الوضع من منظور الفيلسوف توماس هوبز، الذي رأى أن غياب العدالة يُعيد المجتمع إلى "حالة الطبيعة"، حيث يسود الصراع والفوضى. البعد الثقافي (تآكل القيم الأخلاقية): الفساد لا يقتصر على الأضرار المادية، بل يُسهم في تآكل القيم الأخلاقية والاجتماعية. في العراق، أصبح الفساد جزءًا من الثقافة اليومية في بعض القطاعات، حيث تُعتبر الرشوة أحيانًا وسيلة "طبيعية" لتسهيل المعاملات! هذا التطبيع يُضعف الإحساس بالمسؤولية الجماعية ويُقوّض القيم التي تُشكل أساس العدالة الاجتماعية، مثل التضامن والمساواة. يُمكن أن نستحضر هنا مقولة الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: "إن الإنسان يُولد حرًّا، ولكنه في كل مكان مُقيّد بالسلاسل"، حيث تُمثل سلاسل الفساد قيدًا يمنع تحقيق المجتمع العادل.

قال ابن خلدون: "إذا فسدت الدولة، فلا عجب أن تنهار"، وهو تحذير ينبغي أن يُحفّز العراقيين لبناء دولة عادلة تقوم على الشفافية والمساواة

إستراتيجيات مكافحة الفساد لتعزيز العدالة الاجتماعية

لمواجهة هذه الآفة واستعادة العدالة الاجتماعية، يتطلب الأمر نهجًا متعدد الأبعاد:

إعلان

إصلاح مؤسسي شامل: تفعيل هيئات الرقابة المستقلة، مثل هيئة النزاهة، مع ضمان حماية المبلغين عن الفساد، وتطبيق عقوبات صارمة على الفاسدين.

تفعيل هيئات الرقابة المستقلة، مثل هيئة النزاهة، مع ضمان حماية المبلغين عن الفساد، وتطبيق عقوبات صارمة على الفاسدين. تعزيز استقلال القضاء: إنشاء نظام قضائي مستقل يُحاسب المسؤولين بغض النظر عن نفوذهم، مع تطوير قوانين تُجرّم الفساد بشكل أكثر وضوحًا.

إنشاء نظام قضائي مستقل يُحاسب المسؤولين بغض النظر عن نفوذهم، مع تطوير قوانين تُجرّم الفساد بشكل أكثر وضوحًا. سياسات اقتصادية عادلة: إعادة توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية تستهدف الفئات المهمشة، مع التركيز على التعليم والصحة كركائز للعدالة.

إعادة توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية تستهدف الفئات المهمشة، مع التركيز على التعليم والصحة كركائز للعدالة. إصلاح التعليم والثقافة: تعزيز الوعي المدني بأهمية العدالة الاجتماعية ومخاطر الفساد من خلال المناهج التعليمية والإعلام.

تعزيز الوعي المدني بأهمية العدالة الاجتماعية ومخاطر الفساد من خلال المناهج التعليمية والإعلام. مشاركة المجتمع المدني: تمكين المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمراقبة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.

يُمثل الفساد في العراق تهديدًا وجوديًا للعدالة الاجتماعية، إذ يُحوّل الموارد العامة من أداة للتنمية إلى وسيلة لتعزيز التفاوت والإقصاء، وتأثيره لا يقتصر على الاقتصاد أو السياسة، بل يمتد إلى تفكيك التماسك الاجتماعي وتآكل القيم الأخلاقية. ولتحقيق العدالة الاجتماعية، يتطلب الأمر إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات بنيوية، ومشاركة مجتمعية واسعة.

وقد قال ابن خلدون: "إذا فسدت الدولة، فلا عجب أن تنهار"، وهو تحذير ينبغي أن يُحفّز العراقيين لبناء دولة عادلة تقوم على الشفافية والمساواة، لضمان مستقبل يليق بتاريخهم وتضحياتهم.