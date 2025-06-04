من دمشق إلى مكة: حج بطعم تحرير الشام وأمل بانتصار غزة

"لم يكن ثمة شعور يضاهي ما اختلج في صدري وأنا أقترب من أطهر بقاع الأرض.. فرح لا تحيط به الكلمات، وحُلم طال انتظاره وأصبح واقعًا".

بمثل هذه الكلمات عبّر أكثر من غادر دمشق متوجهًا إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، فهي المكان الذي يذهب إليه المسلمون لأداء مناسك الحجّ كل سنة.

ولكن في هذه السنة تحديدًا، فإن حملات الحج والعمرة مختلفة من جهة رفع الدعوات المتأرجحة، فرحًا بالتحرر من ظلم بشار الأسد ونظامه، وألمًا لما يحصل في غزة من حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى.

استجاب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وحلّت عليهم فرحة عيد الأضحى قبل حلوله، وبدأت ساحات سوريا تشهد تجمعات المؤمنين المنطلقين إلى وجهة وحيدة هي مكة المكرمة

لأكثر من 12 عامًا عانى الدمشقيون، كما أغلبية السوريين، من حرمانهم من أداء فريضة الحج؛ بسبب نظام بعثي أسدي، فرض القطيعة مع إخوانه العرب، ومارس الابتزاز حتى الديني على العباد!

لم تكن تلك الكلمات، التي نطق بها ذاك الرجل السوري وهو في طريقه إلى بيت الله، سوى خاتمة لسلسلة من الدعوات التي كانت تُرفع في السرّ، ومن قلوب المؤمنين في سوريا، رجاء إزاحة ذلك الطاغية الذي تحكم بالبلاد بنظام إجرامي بوليسي لأكثر من 53 عامًا.

استجاب الله- سبحانه وتعالى- للمؤمنين، وحلّت عليهم فرحة عيد الأضحى قبل حلوله، وبدأت ساحات سوريا تشهد تجمعات المؤمنين المنطلقين إلى وجهة وحيدة هي مكة المكرمة.

إعلان

سيرمي المؤمنون جمراتهم في مِنى شرقي مكة المكرمة، على مَن كان سببًا في ظلمهم واضطهادهم، ورمي الجمرات يُعتبر واحدًا من سلسلة أعمال الحج التي يجب القيام بها، وفيه تجديد رمزي لحج إبراهيم- عليه السلام- برجم ثلاثة أعمدة تمثل الإغراء بعصيان الله، والحفاظ على النبي إسماعيل.

يشير رمز الرجم إلى صدّ إبليس، الذي لم يُفلح بمنع إبراهيم -عليه السلام- من الاستجابة للأمر الإلهي بذبح ابنه إسماعيل، ورمي الجمرات هو تقليد لهذا الحدث، والذي يُرجم هو إبليس ولكن في المنظور الرمزي؛ فإبليس يتجلى وجوديًّا في البشر الذين يمارسون القتل والتهجير بحق الناس، فهذا الذي يمثل الشرّ في هذا العالم، ويقوم بأعمال شريرة.

لهذا، يعتقد البعض أن من سيحجون من السوريين هذا العام سيكون في صميم إيمانهم أنهم سيرجمون مَن شكّل رمزًا من رموز النظام الشرير، الذي لم يتوانَ عن رمي براميل المتفجرات على ناسه، والذي جعل سوريا منكوبة، وجعل السوري مشردًا مهجرًا على أرصفة عواصم العالم.

سيكون الحج هذه السنة مزيجًا من دموع النصر بإزاحة طاغية سوريا، ودموع النُّصرة لأهل غزة وفلسطين، وسيُرجم كل من يقوم بأعمال الشيطان، ويمارس أفعاله من حرب وإبادة وترويع بحق المدنيين

ستتلاقى حتمًا تلك الجمرات التي ستُرمى مع ملايين أخرى سيرشقها ملايين من الحجاج الذين سيطوفون حول الكعبة رافعين دعواتهم لنصرة إخوانهم في غزة.. تلك البقعة الصغيرة من العالم، التي تشهد على ممارسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيها لأفظع الجرائم، التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، بحق شعب أعزل يعمل على قتله وتهجيره.

ترقى تلك الأعمال التي يقوم بها العدو الصهيوني في غزة إلى مستوى جرائم حرب، حيث يضعها البعض ضمن أعمال شيطانية، لا تبرير لما يقوم به الإسرائيلي في غزة، وليس ثمة معايير إنسانية أو دينية تتقبل أو تبرر ما يحصل هناك.

هذا ما دفع الملايين عبر العالم للتعبير عن الرفض للمجازر التي تُرتكب في القطاع، وجعل من الدول التي شكلت عبر تاريخها سندًا للدولة الإسرائيلية دولًا مقاطعةً لها، لا بل فارضةً عليها العقوبات علّها في هذا تردعها عن الاستمرار في ارتكاب المجازر.

إعلان

وعلى سبيل المثال، ذكرت وكالة "الأناضول" أن مئات المتظاهرين اجتمعوا في ساحة أورانين بلاتز، في حي كروزبرج في برلين، احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على غزة، وما هو لافت فيها أن كثيرًا من أولئك هم من الطائفة اليهودية.

سيكون الحج هذه السنة مزيجًا من دموع النصر بإزاحة طاغية سوريا، ودموع النُّصرة لأهل غزة وفلسطين، وسيُرجم كل من يقوم بأعمال الشيطان، ويمارس أفعاله من حرب وإبادة وترويع بحق المدنيين.

لهذا، ستبقى مكة المكرمة مرجعية الصلاة لتحقيق عدالة السماء بعدما عجزت عدالة الأرض؛ فحتى لو استطاع نتنياهو الإفلات من المحاسبة الآن على كل ما تجنيه يداه من قتل وترهيب، فإنّ الأكيد أنه سيبقى هناك مؤمن يرفع صوته بالنداء والدعاء نصرةً لغزة.

المقترحات التي قدمها الممثل الشخصي للرئيس الأميركي، ستيف ويكتوف، لن تأتي بالنتائج المرجوة لوقف النار؛ حيث تمّ رفضها من قبل الفصائل الفلسطينية؛ لأنّها حتمًا تصب إلى جانب مصالح تل أبيب

قرارات محكمة العدل الدولية لم تردع نتنياهو عن تنفيذ مخططاته في غزة، إذ حتى المساعدات الإنسانية التي من المفترض أن تكون حبل نجاة لمن يموت جوعًا على الطرقات، أصبحت اليوم مساعدات مختلطة بالدماء، إذ اقترنت بأكثر من 25 شهيدًا و100 إصابة – والأعداد بازدياد- جراء إطلاق العدو نيرانه تجاه آلاف الفلسطينيين، الذين توجهوا إلى مركز توزيع المساعدات الأميركية غرب رفح.

المقترحات التي قدمها الممثل الشخصي للرئيس الأميركي، ستيف ويكتوف، لن تأتي بالنتائج المرجوة لوقف النار؛ حيث تمّ رفضها من قبل الفصائل الفلسطينية؛ لأنّها حتمًا تصب إلى جانب مصالح تل أبيب، وهي تحاكي جنون نتنياهو لتخرجه بطلًا في كيانه، وأمام العالم. لذلك، لا تأكيدات على أن الحرب ستتوقف، بل هي مستمرة، وتحصد المزيد من الأوراح.

ولأنه لم يستطع أحد ردع جنون هذا الرجل، فستشكل الصلوات التي سيرفعها المؤمن في مكة الطريق نحو التوصل إلى سلام في المنطقة، فهل ستردعه صلوات المؤمنين وهم يطوفون حول الكعبة؟

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.