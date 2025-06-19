قصة المشروب الذي أشعل طاقة ميسي ورفاقه في كأس العالم!

في عالم كرة القدم، حيث تُصنع الأساطير على الميدان الأخضر، يبحث اللاعبون دائمًا عن أيّ ميزة تمنحهم القوة والتركيز. ومن بين الأسرار التي انتشرت كالنار في الهشيم بين نجوم اللعبة.. شراب المتة، ذلك المشروب العشبي الذي يُنسب إليه الفضل في مساعدة ليونيل ميسي ورفاقه على الفوز بكأس العالم 2022. فما قصة هذا المشروب السحري؟ وهل هو مجرد منبه عادي؟ أم إنه حقًا "السلاح السري" للاعبين؟

منتخب الأرجنتين أحضر معه 1100 رطل (حوالي 500 كيلوغرام) من المتة إلى قطر خلال المونديال، ما يؤكد أهميته في حياتهم اليومية

المتة: مشروب النجوم ذوي الأصول الجنوبية

المتة (Yerba Mate) مشروب عشبي يعود أصله إلى أميركا الجنوبية، وتحديدًا الأرجنتين، والأوروغواي، والباراغواي، حيث يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الثقافة اليومية. لكنّ شعبيته تجاوزت الحدود، ووصلت إلى سوريا ولبنان بفضل المهاجرين العائدين من تلك الدول، ثم انتشر في أوروبا عبر نجوم كرة القدم الذين أدمنوا مذاقه المميز.

يُحضَّر المشروب بنقع أوراق نبات "إيربا ماتي" في ماء ساخن (أو بارد في بعض الأحيان)، ويُشرب عادةً من وعاء خشبي أو معدني خاص باستخدام "بومبيلا" (ماصة معدنية مصممة لتصفية الأوراق). طعمه مرّ قليلًا، ورائحته ترابية، لكن عشاقه يقسمون بأنه يعطي دفعة طاقة لا مثيل لها.

لماذا يحب ميسي ورفاقه المتة؟

إذا تتبعت صور ليونيل ميسي على إنستغرام، ستلاحظ أنه نادرًا ما يظهر دون كوب المتة بيده، بل إنه نشر صورةً له خلال كأس العالم 2022 مع كوبٍ منقوش عليه "كأس العالم وثلاث نجوم"، كإشارة إلى أحلامه باللقب. لكن ميسي ليس الوحيد، فهناك:

أنخيل دي ماريا وسيرخيو أغويرو (الأرجنتين).

لويس سواريز وإدينسون كافاني (أوروغواي).

أنطوان غريزمان (فرنسا) وبول بوغبا (سابقًا).

حتى إن منتخب الأرجنتين أحضر معه 1100 رطل (حوالي 500 كيلوغرام) من المتة إلى قطر خلال المونديال، ما يؤكد أهميته في حياتهم اليومية.

فوائد المتة: بين العلم والادعاءات

طاقة دون انهيار: تحتوي المتة على كافيين مماثل للقهوة، لكن عشّاقها يقولون إنها تمنحهم نشاطًا مستدامًا دون التسبب في "الانهيار" المفاجئ الذي يلي شرب القهوة. وهذا قد يكون مفيدًا للاعبين الذين يحتاجون إلى تركيز طويل خلال المباريات. حرق الدهون وتعزيز الأداء: يدّعي البعض أن المتة تساعد في خسارة الوزن عبر تسريع عملية التمثيل الغذائي (الهامة للرياضيين)، وكذلك من خلال تقليل الشهية، ما يجعل اللاعبين يشعرون بالشبع أسرع.

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وهناك دراسات تدعم ذلك:

دراسة برازيلية (2019) أشارت إلى أن للمتة خصائص مضادة للسمنة.

دراسة كورية (2015) وجدت أن المتة ساعدت المشاركين في فقدان 0.7 كيلوغرام.

دراسة نرويجية (2018) على راكبي الدراجات أظهرت أنها زادت من حرق الدهون أثناء التمرين.

مضادات الأكسدة: المتة غنية بالبوليفينول، وهي مركبات مضادة للأكسدة تحارب الالتهابات، ما قد يساعد في تعافي العضلات بعد المجهود البدني الشديد.

كان ليونيل ميسي ورفاقه يعتمدون عليها، فمن المؤكد أنها تستحق التجربة!

لكن.. هل المتة سحرية حقًا؟

رغم كل هذه الادعاءات، يشكك بعض الخبراء في أن فوائد المتة تتجاوز تأثير الكافيين العادي؛ فالدكتور دوان ميلور، خبير التغذية من جامعة أستون، يوضح أن "الكافيين معروف بقدرته على تعزيز حرق الدهون أثناء الرياضة، لكن ليس واضحًا ما إن كان تأثير المتة يأتي من الكافيين نفسه أو من مكونات أخرى". كما أن مضادات الأكسدة في المتة قد لا تُمتص بكفاءة في الجسم، ما يقلل من فعاليتها.

عادة صحية أم موضة؟

بالنسبة للاعبي كرة القدم، قد تكون المتة مزيجًا مثاليًّا بين الطقس الثقافي والفوائد الصحية.. لكن الأكيد أن لا مشروب سحريًّا يُغني عن النظام الغذائي المتوازن والتمرين المنتظم. ومع ذلك، إذا كان ليونيل ميسي ورفاقه يعتمدون عليها، فمن المؤكد أنها تستحق التجربة!

فهل ستجرب كأسًا من المتة لتشعر بنشاط النجوم؟