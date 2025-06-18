قفزة تاريخية لعائدات كرة القدم الأوروبية!

في عالمٍ تتداخل فيه العواطف بالاقتصاد، لم تعد الرياضة مجرد منافسات تُقام على الميادين، بل تحوّلت إلى صناعة عملاقة تتدفّق فيها الأموال وتتشابك فيها المصالح.

وتُعد كرة القدم، خاصة في أوروبا، النموذج الأبرز لهذا التحوّل، حيث تجاوزت قيمتها حدود الترفيه لتصبح رافدًا اقتصاديًا يُحفّز النمو ويخلق الوظائف، ويُعيد تشكيل المشهد المالي للقارة العجوز.

ظلّت حقوق البث المصدر الأكبر للإيرادات، حيث بلغت قيمتها 9.4 مليارات يورو، مع تفوّق الدوري الإنجليزي بوضوح بإيرادات إجمالية بلغت 7.354 مليارات يورو (+8%)، متبوعًا بإسبانيا (3.764 مليارات يورو) ثم ألمانيا (2.797 مليار يورو)

38 مليار يورو عائدات كرة القدم الأوروبية

كشف تقرير "ديلويت" السنوي لتمويل كرة القدم عن قفزة غير مسبوقة في إيرادات السوق الأوروبية، التي بلغت 38 مليار يورو (43.5 مليار دولار) في موسم 2023-2024، بنموٍ بلغ 8% مقارنة بالموسم السابق.

وتُبرز هذه الأرقام كيف تحوّلت كرة القدم إلى قطاع اقتصادي ضخم، تتجاوز قيمته الناتج المحلي لدول بأكملها.

الدوريات الخمسة الكبرى: قاطرة الاقتصاد الرياضي

حافظت الدوريات الخمسة الكبرى: (الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي، والفرنسي) على هيمنتها، حيث حقّقت مجتمعةً إيرادات بقيمة 20.4 مليار يورو، مسجلةً نموًا بنسبة 4%.

والأكثر إثارةً أن الأندية الـ96 المشاركة في هذه المسابقات حقّقت ربحًا تشغيليًا للموسم الثاني على التوالي، بلغ 600 مليون يورو، وهو ما يُظهر تحسنًا ملحوظًا في إدارة التكاليف وتعظيم العوائد، رغم استبعاد عائدات انتقالات اللاعبين من التقرير.

الإيرادات التجارية: المحرك الخفي للنمو

كانت الإيرادات التجارية العامل الأبرز في هذا الأداء المالي المتميز، حيث سجّلت ملياري يورو في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى، بينما تجاوزت قيمتها 8 مليارات يورو في الدوريات الخمس مجتمعة.

وتُظهر هذه الأرقام كيف أصبحت العلامات التجارية العالمية تتنافس على رعاية الأندية وربط اسمها بشغف الجماهير، مما حوّل القمصان الرياضية إلى لوحات إعلانية متنقّلة.

من المؤكد أن الساحرة المستديرة ستظل، إلى جانب شغفها الذي لا ينضب، قوة اقتصادية يصعب تجاهلها

حقوق البث: الذهب السائل لكرة القدم

ظلّت حقوق البث المصدر الأكبر للإيرادات، حيث بلغت قيمتها 9.4 مليارات يورو، مع تفوّق الدوري الإنجليزي بوضوح بإيرادات إجمالية بلغت 7.354 مليارات يورو (+8%)، متبوعًا بإسبانيا (3.764 مليارات يورو) ثم ألمانيا (2.797 مليار يورو).

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لكن المفارقة تكمن في تراجع الدوري الألماني بنسبة 1%، بسبب هبوط ناديين تاريخيين هما شالكه وهيرتا برلين، اللذين يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة وملاعب ضخمة، مما أثّر على إيرادات المباريات والإعلانات بنسبة 2% لكل منهما.

كرة القدم بين الشغف والاقتصاد

لم تعد كرة القدم مجرد لعبة، بل هي اقتصادٌ متكامل يعكس تحوّلات المجتمع الرأسمالي الحديث. فمن خلال تحليل هذه الأرقام، نرى كيف تُدار الأندية كشركات كبرى، وكيف تُقاس النجاحات ليس فقط بالألقاب، بل أيضًا بالميزانيات والأرباح. وفي ظل هذا النمو المتسارع، تبرز أسئلة حول استدامة النموذج وتوازنه، خاصة مع تزايد الفجوة بين الأندية الغنية وتلك التي تكافح للبقاء.

لكن المؤكد هو أن الساحرة المستديرة ستظل، إلى جانب شغفها الذي لا ينضب، قوة اقتصادية يصعب تجاهلها.