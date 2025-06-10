غزّة تأكل ترابها: حين يصبح الجوع سلاحاً

لم يعد الجوع في قطاع غزة مجرد عنوان مأساوي في نشرات الأخبار، بل تحوّل إلى واقع قاتل يتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية لأكثر من مليوني إنسان في القطاع المعاصر، تُركوا لمصيرهم بين أنقاض حرب طاحنة بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم تهدأ حتى اليوم.

مع كل يوم يمر، تتعالى التحذيرات من مجاعة شاملة بكل ما للكلمة من معنى، حيث لا طعام، ولا ماء، ولا دواء. لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: لماذا تمنع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة؟ ومن يتحمّل مسؤولية هذا الانهيار الإنساني؟

خرج الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" ليصرّح بوضوح بأن "استخدام الجوع كسلاح حرب أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي"، في إشارة واضحة إلى سلوك إسرائيل في غزة

الوقائع على الأرض تؤكد أن إسرائيل هي الجهة الأساسية التي تتحكم في دخول المساعدات، وهي التي تقرر ما يدخل ومتى وكيف، بل ومن يدخل القطاع لتوزيعها. معبر "كرم أبو سالم"، المعبر التجاري الوحيد نحو غزة، كان مغلقًا لأيام طويلة منذ اندلاع الحرب، ثم فُتح بشكل جزئي ومحدود، مع إخضاع كل شاحنة للتفتيش والموافقة الإسرائيلية.

التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تشير بوضوح إلى أن أكثر من 75% من طلبات إدخال المساعدات، التي تقدمت بها المنظمات الدولية، إما رُفضت أو تأخرت، وغالبًا دون تبرير. الأمر نفسه أكدته منظمة "أطباء بلا حدود"، التي قالت إنّ شحناتها الطبية الملحّة تُرفض مرارًا من دون أسباب واضحة، رغم حاجات القطاع المزرية.

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أمّا معبر رفح، الذي يقع من جهة مصر، فظل بدوره مغلقًا لفترات طويلة قبل أن يُفتح جزئيًّا بضغط دولي، لكن دخوله العملي كان ولا يزال مرتبطًا بالتنسيق مع إسرائيل، التي تملك حق الفيتو على نوعية الشحنات والجهة التي ستستلمها. في بعض الحالات، منعت إسرائيل دخول قوافل إنسانية كاملة لأنها لم توافق على قائمة المستفيدين، أو لأنها رأت أن الجهة التي ستوزعها "غير محايدة"، في عرفها الخاص.

الأمم المتحدة نفسها لم تلتزم الحياد في هذه المسألة؛ فقد خرج الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" ليصرّح بوضوح بأن "استخدام الجوع كسلاح حرب أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي"، في إشارة واضحة إلى سلوك إسرائيل في غزة. وفي تقرير أكثر دقة صدر عن برنامج الغذاء العالمي، جاء أن الأوضاع الغذائية في غزة تجاوزت مرحلة الخطر، وأن 470 ألف إنسان يعيشون اليوم في المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، أي مرحلة "المجاعة الكارثية". وتؤكد "اليونيسف" بدورها أن أكثر من 70 ألف طفل في غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد، ومعهم عشرات آلاف الأمهات، ما ينذر بكارثة صحية قريبة إذا لم تُفتح الممرات الإنسانية فورًا.

الحديث عن المجاعة في غزة لم يعد مجازًا.. هو توصيف دقيق لوضع فرضته سياسة الحصار، وأصبح أكثر فتكًا من القنابل. وسواء اعترفت به الدول علنًا أم لم تعترف، فإن الكارثة تتكلم عن نفسها

الأرقام أكثر من كافية لشرح حجم الكارثة: قبل الحرب، كان يدخل إلى غزة ما يزيد عن 500 شاحنة مساعدات يوميًّا. اليوم، بالكاد يدخل عُشر هذا العدد، وفي بعض الأيام لم تدخل شاحنة واحدة. أكثر من 60% من السكان لا يجدون ما يأكلونه ليومهم، والأسواق إما خالية أو تبيع بأسعار خيالية لا يقوى عليها أحد. وحتى عندما تصل بعض المساعدات، تكون بكميات لا تكاد تُذكر، أو لا تصل أصلًا إلى وجهتها بسبب القصف أو رفض التنسيق الميداني.

الصورة القاتمة هذه لا يمكن تبريرها بالحجج الأمنية التي ترفعها إسرائيل كلما طُرحت مسألة المعابر؛ فالمساعدات تمر عبر جهات أممية محايدة، وتخضع لتفتيش متعدد الطبقات. ومع ذلك، يتم التعامل معها وكأنها سلاح لا غذاء، وعقاب لا دواء. والنتيجة هي أن غزة باتت على حافة الموت الجماعي، بصمت دولي مريب، وتواطؤ إقليمي خجول، وعجز إنساني فادح.

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إنّ الحديث عن المجاعة في غزة لم يعد مجازًا.. هو توصيف دقيق لوضع فرضته سياسة الحصار، وأصبح أكثر فتكًا من القنابل. وسواء اعترفت به الدول علنًا أم لم تعترف، فإن الكارثة تتكلم عن نفسها. والمأساة ليست فقط في غياب الطعام، بل في أن هذا الغياب أصبح سلاحًا في معركة لا ترحم أحدًا، ولا تفرّق بين طفل وجندي، ولا بين مشفى ومخبز. وإن لم تُكسر هذه الحلقة الجهنمية الآن، فإن ما سيأتي سيكون أفظع مما مضى.

سقطت منظومة "حقوق الإنسان" الغربية، لا لأننا قلنا ذلك، بل لأنّهم هم أنفسهم توقّفوا عن الادعاء بها

لكن ما يجعل هذه المأساة أكثر فجاجة ليس فقط "الصمت الدولي"، بل النفاق الصارخ الذي بات يميز الخطاب الغربي ومؤسساته الحقوقية. فالقيم التي طالما تبجّحت بها أوروبا والولايات المتحدة، من "حرية الإنسان" إلى "كرامة الشعوب" و"أولوية القانون الإنساني"، سقطت كلّها عند أبواب غزة، كما يسقط القناع عن وجه منافق في لحظة الحقيقة.

المنظمات التي كانت تُدين بالصوت والصورة كل مشهد قصف في أوكرانيا، وكل "انتهاك روسي" مُفترض، غابت كليًّا عندما تحوّلت غزة إلى مقبرة مفتوحة للأطفال، والمساعدات إلى حلم بعيد المنال. الإعلام الغربي، الذي خصص تغطيات استثنائية لأوجاع كييف وحتى أوجاع حيواناتها، لم يرَ معاناة في غزة تستحق "البث المباشر"، وكأن دماء الضحايا تفرَز حسب العرق والاتجاه الجغرافي.. الكاميرات التي صُوّبت على الشرق حينًا، انحرفت الآن لتغض الطرف عن جريمة تتم على مرأى ومسمع العالم.

هكذا، وبلغة واضحة، سقطت منظومة "حقوق الإنسان" الغربية، لا لأننا قلنا ذلك، بل لأنّهم هم أنفسهم توقّفوا عن الادعاء بها.